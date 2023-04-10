Невилл не считает, что Трент может играть в полузащите: «Лучшие хавбеки умеют управлять мячом – он бы так не смог. Ему просто надо не быть обузой в защите»
Гари Невилл считает, что Трент Александер-Арнолд не сможет играть в полузащите
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» высказался о предложения перевести игрока «Ливерпуля» из защиты в полузащиту на фоне критики его защитных действий.
«Лучшие полузащитники мира – Хави, Иньеста – умеют управлять мячом. Родри тоже очень хорош в этом. Честно говоря, Трент бы так не смог.
Я слышал разговоры, что фланговые защитники могли бы играть в полузащите. «Они могут играть вингеров» – нет, не могут. Поэтому они и крайние защитники.
Тренту не надо становиться лучшим защитником в мире. Ему просто надо не быть обузой [в защите]. Никто не просит его великолепно играть в защите с учетом того, как он играет в атаке. Просят лишь о небольшой компетентности и внимании к своей работе», – сказал Невилл.
Гари Невилл: «Трент против «Арсенала» порой защищался как школьник. Его игра в обороне отвратительна, в атаке – достойна восхищения»
Валенсия тоже об этом просила...
Если бы Трента перевели в полузащиту, то на фланге, а не в центр. Соответственно и сравнивать нужно с условными Марезом, Сане, Салахом и т.д...
Или вообще опорниками типа Родри
Норм, че))