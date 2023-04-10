Невилл не считает, что Трент может играть в полузащите: «Лучшие хавбеки умеют управлять мячом – он бы так не смог. Ему просто надо не быть обузой в защите»

Теги Гари Невилл Ливерпуль премьер-лига Англия тактика Трент Александер-Арнолд Футбол

Гари Невилл считает, что Трент Александер-Арнолд не сможет играть в полузащите

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» высказался о предложения перевести игрока «Ливерпуля» из защиты в полузащиту на фоне критики его защитных действий.

«Лучшие полузащитники мира – Хави, Иньеста – умеют управлять мячом. Родри тоже очень хорош в этом. Честно говоря, Трент бы так не смог.

Я слышал разговоры, что фланговые защитники могли бы играть в полузащите. «Они могут играть вингеров» – нет, не могут. Поэтому они и крайние защитники.

Тренту не надо  становиться лучшим защитником в мире. Ему просто надо не быть обузой [в защите]. Никто не просит его великолепно играть в защите с учетом того, как он играет в атаке. Просят лишь о небольшой компетентности и внимании к своей работе», – сказал Невилл.

Гари Невилл: «Трент против «Арсенала» порой защищался как школьник. Его игра в обороне отвратительна, в атаке – достойна восхищения»

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6 комментариев

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Ilia Maksiokov
Просят лишь о небольшой компетентности и внимании к своей работе (с)
Валенсия тоже об этом просила...
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vals1702
какой тренер, такой и эксперт... уг
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Владимир Туаев
Ну и бред он иногда несёт! Да оборонительных навыков ему не хватает, но если его рассматривать как крайнего полузащитника, то он один из лучших!
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ChefJhonnyMorgan
Невилл конечно тот ещё эксперт..
Если бы Трента перевели в полузащиту, то на фланге, а не в центр. Соответственно и сравнивать нужно с условными Марезом, Сане, Салахом и т.д...
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Falsegoalkeeper
Ну честно Тренту не хватает оборонительных качеств и в полузащите. Но про управление игры это бред. 99% полузащитников в топ лигах, не имеют таким качеством и дальностью передач как Трент. Тем он тоже хорошо контролирует. Знает когда взвинтить, а когда придержать.
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King_X
Невилл начал сравнивать с центральными полузащитниками, а не фланговыми
Или вообще опорниками типа Родри
Норм, че))
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