Шелия назвал «Спартак» самым популярным клубом: «Больше любят по всей России, в разных городах. «Зенит» в Питере – вне конкуренции»

Гиорги Шелия назвал «Спартак» самым популярным клубом в России

– Ты давно в . Какой, на твой взгляд, самый популярный клуб России?

– « ». Его больше любят по всей России. В разных городах. Это ощущается.

« », понятное дело, в Питере – вне конкуренции. Так и в плане трофеев тоже. На пятый титул идут подряд, – сказал вратарь « ».