Шелия назвал «Спартак» самым популярным клубом: «Больше любят по всей России, в разных городах. «Зенит» в Питере – вне конкуренции»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Ахмат Гиорги Шелия Матч ТВ Футбол

Гиорги Шелия назвал «Спартак» самым популярным клубом в России

– Ты давно в РПЛ. Какой, на твой взгляд, самый популярный клуб России?

– «Спартак». Его больше любят по всей России. В разных городах. Это ощущается.

«Зенит», понятное дело, в Питере – вне конкуренции. Так и в плане трофеев тоже. На пятый титул идут подряд, – сказал вратарь «Ахмата».

12 комментариев

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schwein
Ответ benjamin92
Сейчас газпромовские юристы попросят подтверждающие документы )
Уже давно попросили. В ответ получили только "все знают" и "я своими глазами видел". Такими аргументами исследования профессиональной социологической компании Nielsen не перебить.
Вот и задаемся вопросом, зачем который год из раза в раз пищевые вытаскивают эти потрепанные до дыр фразы?
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schwein
Удивительно, почему пищевики так рьяно борются за статус самой популярной команды? Как будто это последний оплот их величия и если он рухнет, команда будет расформирована.
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Ответ An Kr
Почему постоянно задают этот вопрос? Что за комплексы
Какой самый популярный клуба России?
Где тут комплексы ? И у кого?
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Ответ Overkiller
Да сколько можно то уже мусолить и разводить. Даже как болельщик Зенита прекрасно понимаю что КОЛИЧЕСТВЕННО спартаковская публика в разрезе страны более многочисленна. Нет же каждый день: "Уася сказал", "Петя сказал"... И в комментах одно и то же под копирку. Хотя, понятно же, кликбейт он такой.
Месси Роналдо, Спартак Зенит, Реал Барселона, Загитова Медведева ( для опресненной аудитории😊).
На этой теме спортс всегда будет разводить .....
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Спартак сила
Спартак самый популярный клуб России и СССР
Спартак самый титулованный клуб СССР и России
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An Kr
Почему постоянно задают этот вопрос? Что за комплексы
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Overkiller
Да сколько можно то уже мусолить и разводить.
Даже как болельщик Зенита прекрасно понимаю что КОЛИЧЕСТВЕННО спартаковская публика в разрезе страны более многочисленна.
Нет же каждый день: "Уася сказал", "Петя сказал"... И в комментах одно и то же под копирку.
Хотя, понятно же, кликбейт он такой.
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Ильдар Фарукшин
Бальзам на уши питерцам 😊
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Магомед Саид Амирханов
А кто бы сомневался!
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benjamin92
Сейчас газпромовские юристы попросят подтверждающие документы )
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Честный контроль
-"Господин назначил меня любимой женой..."
У Шелии все клубы, кому он не проигрывает самые популярные )
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munhin
и не надоедает же ... впрочем если похвастаться больше нечем, хоть так придать себе какой-нибудь значимости )))
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