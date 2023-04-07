Шелия назвал «Спартак» самым популярным клубом: «Больше любят по всей России, в разных городах. «Зенит» в Питере – вне конкуренции»
Гиорги Шелия назвал «Спартак» самым популярным клубом в России
– Ты давно в РПЛ. Какой, на твой взгляд, самый популярный клуб России?
– «Спартак». Его больше любят по всей России. В разных городах. Это ощущается.
«Зенит», понятное дело, в Питере – вне конкуренции. Так и в плане трофеев тоже. На пятый титул идут подряд, – сказал вратарь «Ахмата».
Вот и задаемся вопросом, зачем который год из раза в раз пищевые вытаскивают эти потрепанные до дыр фразы?
Где тут комплексы ? И у кого?
На этой теме спортс всегда будет разводить .....
Спартак самый титулованный клуб СССР и России
Даже как болельщик Зенита прекрасно понимаю что КОЛИЧЕСТВЕННО спартаковская публика в разрезе страны более многочисленна.
Нет же каждый день: "Уася сказал", "Петя сказал"... И в комментах одно и то же под копирку.
Хотя, понятно же, кликбейт он такой.
У Шелии все клубы, кому он не проигрывает самые популярные )