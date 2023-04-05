Депутат Свищев о словах Смолова и Бувача: «Недопустимо. В следующий раз посылать будем, кулаками махать. РФС надо внимательно на это посмотреть»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев осудил слова Федора Смолова и Желько Бувача журналистам

Ранее в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» уступило тольяттинскому « » (0:0, 1:4 по пенальти). После матча форвард бело-голубых назвал журналиста «клоуном» в ответ на вопрос об обещании выиграть Кубок России. Позже спортивный директор « » на вопрос о будущем Славиши Йокановича ответил: «Такой же глупый вопрос, как ты».

Руководитель медиа «Динамо» Дмитрий Симонов от лица клуба принес извинения за высказывания Смолова и Бувача, объяснив их поведение «всплеском эмоций».

«Мы прекрасно понимаем – люди на эмоциях, плохое настроение, но контролировать себя просто обязаны. Тем более это публичные, медийные люди. Конечно, такие вещи недопустимы, они должны понимать, что за ними следят если не миллионы, то десятки тысяч поклонников, в том числе молодежь. Дело даже не в том, что пресса, а в отношении к людям.

На самом деле, безобидный вопрос, на который [Смолов] должен был ответить совсем по-другому. Дело же даже не в том, что не выполнено обещание, а в том, что нужно достойно выходить из любой ситуации.

Что касается вопроса про Бувача – не будем расценивать по национальным признакам, но не хватает культуры у некоторых руководителей. Бескультурье безгранично в прямом и переносном смысле. С одной стороны – известный россиянин, почитаемый многими, и здесь же – представитель европейской страны.

Считаю, может, на это нужно внимательно посмотреть РФС. Может, комиссия по этике займется этим вопросом? Надо обязательно реагировать, потому что в следующий раз посылать друг друга будем, кулаками махать и так далее. Такие вещи недопустимы», – сказал .

«Тебе, что ли, обещал, клоун?» Смолов вспылил, когда напомнили про обещание выиграть Кубок России