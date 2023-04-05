«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в основное время 6-й раз подряд. 4 последних встречи завершились со счетом 0:0

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Футбол

«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в 6-й раз подряд в основное время

Отложенный матч 8-го тура АПЛ завершился со счетом 0:0.

6 последних матчей между «Ливерпулем» и «Челси» были сыграны вничью в основное время.

4 последних очных противостояния завершились со счетом 0:0, однако в феврале 2022-го и в мае того же года «красные» выиграли по пенальти в финалах Кубка лиги и Кубка Англии соответственно.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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23 комментария

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Барсик91
Ответ Покерный Футбол
Челси был лучше пока был Канте,после замены настала унылость. Не по теме,но хочется отметить АВ, после прихода Эмери больше побед только у Сити и Арсенала,это сильно💪 Если еще и в еврокубки затащит…
Если затащит в еврокубки, пойдём все вместе грузить на победу виллы в ле)
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Вовито Бомбито
Ответ Промах Мораты
канте единственное светлое пятно
Темное 😂
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Вовито Бомбито
Нголо Канте заслуживает уважение !
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Промах Мораты
Ответ Покерный Футбол
Челси был лучше пока был Канте,после замены настала унылость. Не по теме,но хочется отметить АВ, после прихода Эмери больше побед только у Сити и Арсенала,это сильно💪 Если еще и в еврокубки затащит…
канте единственное светлое пятно
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Дамир Байназаров
Должунку никто не видел? Переживаю за него
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Зизуха
Можно уже домами дружить
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Промах Мораты
реально 2 середняка играли. 1,5 часа убитого времени
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Rio de Janeiro
А ведь во 2 половине 2000-х эта афиша была главной классикой в плей-офф ЛЧ–великий матч в 2009 4:4 в основное время (был камбэк Челси с 0:2) и в 2008 3:2 в дополнительное, до этого тактические бодалова Бени и Моура.За 5 сезонов 4 раза встречались в ПО включая 3 полуфинала
+2
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Дамир Байназаров
Ответ psixyec
Битва двух середняков, почему этот матч так выделяет спортс? Могли бы написать про победу Астон Виллы над Лестером, который борется за выживание, или про результат игры Лидс – Ноттингем.
Ну Челси как бы тоже борется чтоб выйти в первую десятку. 11 место их совсем не красит
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Акира_1
Ответ CriminalJoint62
Сегодня Челси выиграл по xG, должны были два забивать. Этим и отличаются команды великого Поттера, жаль, что его уволили слишком рано. Карма настигнет Боули и его пакистанского партнера
Хаха. Челси действительно стал играть увренее с уходом физрука, но пока, увы, ещё до конца его дух лузерства не ушёл. 😆
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Покерный Футбол
Челси был лучше пока был Канте,после замены настала унылость. Не по теме,но хочется отметить АВ, после прихода Эмери больше побед только у Сити и Арсенала,это сильно💪 Если еще и в еврокубки затащит…
+4
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The Best
Ответ CriminalJoint62
Сегодня Челси выиграл по xG, должны были два забивать. Этим и отличаются команды великого Поттера, жаль, что его уволили слишком рано. Карма настигнет Боули и его пакистанского партнера
Несите Челси кубок XG 🏆
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А.В.Бубнов
Два унылых середняка, которые портят общую картину АПЛ
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CFCheadhunter
Гарри лишь бы Челси не воскрес. Логично для манка.
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Юрий Балышев
Помня прошлую игру и сделав вывод ,что с тех пор ничего не изменилось в качестве игры не у тех,не у других,знал счёт за ранее.
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Febos_
Ответ llolishe
За это время Ливерпуль мог реально нападающего-киллера купить
это относится и к Челси
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Крыс Пол
Карпин одобряет
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CriminalJoint62
Сегодня Челси выиграл по xG, должны были два забивать. Этим и отличаются команды великого Поттера, жаль, что его уволили слишком рано. Карма настигнет Боули и его пакистанского партнера
+5
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llolishe
За это время Ливерпуль мог реально нападающего-киллера купить
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Акира_1
Ответ psixyec
Битва двух середняков, почему этот матч так выделяет спортс? Могли бы написать про победу Астон Виллы над Лестером, который борется за выживание, или про результат игры Лидс – Ноттингем.
Может потому, что Челси и Ливерпуль одни из самых популярных команд в мире, независимо от их конкретной формы?
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Born is the King
И чуть ли не каждый матч судил Тейлор
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Акира_1
На самом деле в каждом их матче был свой сценарий, а единственный унылый был только в первом круге этого сезона.
+7
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psixyec
Битва двух середняков, почему этот матч так выделяет спортс? Могли бы написать про победу Астон Виллы над Лестером, который борется за выживание, или про результат игры Лидс – Ноттингем.
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-7
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