«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в основное время 6-й раз подряд. 4 последних встречи завершились со счетом 0:0

«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в 6-й раз подряд в основное время

Отложенный матч 8-го тура завершился со счетом 0:0.

6 последних матчей между « » и « » были сыграны вничью в основное время.

4 последних очных противостояния завершились со счетом 0:0, однако в феврале 2022-го и в мае того же года «красные» выиграли по пенальти в финалах Кубка лиги и Кубка Англии соответственно.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.