«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в основное время 6-й раз подряд. 4 последних встречи завершились со счетом 0:0
«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в 6-й раз подряд в основное время
Отложенный матч 8-го тура АПЛ завершился со счетом 0:0.
6 последних матчей между «Ливерпулем» и «Челси» были сыграны вничью в основное время.
4 последних очных противостояния завершились со счетом 0:0, однако в феврале 2022-го и в мае того же года «красные» выиграли по пенальти в финалах Кубка лиги и Кубка Англии соответственно.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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