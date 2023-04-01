Где смотреть Динамо Москва – Акрон, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 4 апреля
Во вторник, 4 апреля, сыграют Динамо Москва и Акрон в полуфинале Пути Регионов ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Динамо Москва – Акрон
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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