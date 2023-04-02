«Вилла» выиграла при Эмери 9 матчей в АПЛ. С 6 ноября больше побед лишь у «Арсенала» и «Сити»

« » обыграла «Челси» (2:0) в рамках АПЛ.

Бирмингемцы одержали 9-ю победу в турнире с 6 ноября 2022 года, когда команда впервые сыграла при главном тренере .

Больше выигранных матчей за этот период в Премьер-лиге лишь у « » (13) и « » (10).

После 28 матчей «Астон Вилла» занимает в таблице АПЛ 9-е место.