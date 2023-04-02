«Вилла» выиграла при Эмери 9 матчей в АПЛ. С 6 ноября больше побед лишь у «Арсенала» и «Сити»

Теги Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Россия Арсенал Унаи Эмери Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Челси» (2:0) в рамках АПЛ.

Бирмингемцы одержали 9-ю победу в турнире с 6 ноября 2022 года, когда команда впервые сыграла при главном тренере Унаи Эмери.

Больше выигранных матчей за этот период в Премьер-лиге лишь у «Арсенала» (13) и «Манчестер Сити» (10).

После 28 матчей «Астон Вилла» занимает в таблице АПЛ 9-е место.

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12 комментариев

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mg-3
Эмери наш??) Причет тут РПЛ в тэгах?
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Ход_Конём
Ответ Юрий Кечко
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Эннеру Валенсия 33 года и чо? Шумит в Турции. Но у нас уважают дрочунов, а не футболистов
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Забил ли Заболотный?
А тег премьер-лиги России в тегах зачем? Хотелось бы английскую лигу увидеть 🙄
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Юрий Кечко
Ответ SLEVIN
чисто в рос футболе. а так даже в турции сидел. обычняя деревяха
Главное же плюсиков срубить )))
Хотя ставлю на то что ты чемпионат Турции в жизни ни разу не включал
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Юрий Кечко
Ответ SLEVIN
чисто в рос футболе. а так даже в турции сидел. обычняя деревяха
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Dizzod
Ответ Мертвый
гуд эбенинг
испанцы "в" вообще не говорят хоть v хоть b все равно произносят "б".
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andrey7797
В новости говориться по АПЛ, а в тегах Российская премьер-лига…
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SLEVIN
Ответ Отец-основатель
Ну, этот дурак вчера положил дубль, верно? Ни в коем случае не защищаю вебкамщика, но он свое дело знает. А Эмери просто не понял куда приехал.
чисто в рос футболе. а так даже в турции сидел. обычняя деревяха
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Отец-основатель
Ответ Aristokrat_13
Зато по мнению одного не самого умного футболиста Эмери всего лишь "тренеришка". Годы проходят, но слова не забываются
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-11
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EAstman
Эмери тренерище!!!
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Мертвый
гуд эбенинг
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Aristokrat_13
Зато по мнению одного не самого умного футболиста Эмери всего лишь "тренеришка". Годы проходят, но слова не забываются
+16
-5
+11
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Born is the King
У команды появился профессиональный тренер, не бывший фигурист и сразу Вилла стала серьезной командой, которая добывает результат
+19
-2
+17
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