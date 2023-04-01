У Троссарда 7 голевых пасов в 6 последних матчах за «Арсенал» в АПЛ. Он 3-й в списке ассистентов

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Кевин де Брюйне Леандро Троссард Габриэл Жезус Букайо Сака Футбол

Леандро Троссард отдал 7 голевых передач за 6 последних игр в АПЛ.

Полузащитник «Арсенала» ассистировал форварду Габриэлу Жезусу в матче с «Лидсом» (3:0, второй тайм) в 29-м туре.

Всего у бельгийца 9 результативных передач в нынешнем чемпионате, 2 из них – в составе «Брайтона» в первой половине сезона.

28-летний вингер занимает третью строчку в списке лучших ассистентов лиги, уступая лишь Букайо Сака («Арсенал», 10) и Кевину де Брюйне («Манчестер Сити», 13).

Подробно со статистикой Троссарда можно ознакомиться здесь.

«Арсенал» – «Лидс». 3:0 – Жезус сделал дубль. Онлайн-трансляция

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21 комментарий

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Okaka
а физрук его держал на банке на ЧМ
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Виьалий
А как же мнение, что зимнее окно не окно. Если с умом и точечно, то вот он, результат. Парень легко вошёл в основу, взаимопонимание на уровне, задачи выполняет на отлично! Молодцы, и клуб и игрок! Удачи!
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kustarnik555@gmail.com
Ответ Yri Yrov
а они мудрика хотели
у ,Артеты бы Мудрик заиграл бы уверен
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Алексей Фирстов
Троссард сильнее и намного дешевле Мудрика!
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Don Retardo
Прекрасен. Влился в команду как родной.
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Yri Yrov
а они мудрика хотели
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Кожоев Даниель
У КДБ 14 АСИСТОВ
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Малек2705
Лучший трансфер этой зимы
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kustarnik555@gmail.com
Ответ Niko [Ars]
как однажды сказал Венгер про Роба Холдинга после нескольких классных игр англичанина : " Простите, что он не стоит 50 млн как другие защитники" Вот тут такая же история 👏
холдинг шикарен сейчас
+3
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kustarnik555@gmail.com
Ответ rigobersong
Просто топарь Артета не физрук из Хогвартса:)) У него любой игрок становится сильнее:)) Ну или как минимум не деградирует, а остается на своем уровне как Жезус:))
я уверен у Артеты и Мудрик бы фейерил
+8
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DolJun
Ответ rigobersong
Просто топарь Артета не физрук из Хогвартса:)) У него любой игрок становится сильнее:)) Ну или как минимум не деградирует, а остается на своем уровне как Жезус:))
уже и де дзерби у тебя физрук? почему из хогвартса?
+7
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rigobersong
Ответ DolJun
взять его вместо мудрика было вынужденной мерой, в итоге стало просто находкой для арсенала. было понятно что это великолепный игрок еще по брайтону, смысл было с ним ругаться ума не приложу. конечно митома выстрелил и может тоже они там по нему не скучают, но в арсенал троссард вписался как супер запасной.
Просто топарь Артета не физрук из Хогвартса:)) У него любой игрок становится сильнее:)) Ну или как минимум не деградирует, а остается на своем уровне как Жезус:))
+6
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Антон Макаров
Ответ alexis2020
Отличная селекция. Хотя было очевидно, что Троссард отличный футболист, который может заиграть в любом клубе мира. Но руководство Арсенала подсуетилось и смогли подписать такого талантливого футболиста за относительно небольшие деньги
Хочу верить в теорию заговора что весь шум с Мудриком был для того, чтобы развести Челси на деньги и отвлечь их от Троссара
+19
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ARIGAMI ARIGAMI
Почему на него раньше никто не обращал внимание?
+3
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DolJun
взять его вместо мудрика было вынужденной мерой, в итоге стало просто находкой для арсенала. было понятно что это великолепный игрок еще по брайтону, смысл было с ним ругаться ума не приложу. конечно митома выстрелил и может тоже они там по нему не скучают, но в арсенал троссард вписался как супер запасной.
+25
0
+25
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Niko [Ars]
как однажды сказал Венгер про Роба Холдинга после нескольких классных игр англичанина : " Простите, что он не стоит 50 млн как другие защитники"
Вот тут такая же история 👏
+8
0
+8
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rigobersong
Увернулись от Мудрика как Нео от пуль, и взяли топаря за пару копеек:))
+9
-4
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Dastan Zhapar Uulu
Отлично влился в состав по ходу сезона
+2
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Streetbor
скоростью и ценником мудрика не обладает, но тоже пойдёт.
+6
-2
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Mr@k123
уже стал игроком основы, должен помочь взять титул
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alexis2020
Отличная селекция. Хотя было очевидно, что Троссард отличный футболист, который может заиграть в любом клубе мира. Но руководство Арсенала подсуетилось и смогли подписать такого талантливого футболиста за относительно небольшие деньги
+31
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