У Троссарда 7 голевых пасов в 6 последних матчах за «Арсенал» в АПЛ. Он 3-й в списке ассистентов
Леандро Троссард отдал 7 голевых передач за 6 последних игр в АПЛ.
Полузащитник «Арсенала» ассистировал форварду Габриэлу Жезусу в матче с «Лидсом» (3:0, второй тайм) в 29-м туре.
Всего у бельгийца 9 результативных передач в нынешнем чемпионате, 2 из них – в составе «Брайтона» в первой половине сезона.
28-летний вингер занимает третью строчку в списке лучших ассистентов лиги, уступая лишь Букайо Сака («Арсенал», 10) и Кевину де Брюйне («Манчестер Сити», 13).
Подробно со статистикой Троссарда можно ознакомиться здесь.
«Арсенал» – «Лидс». 3:0 – Жезус сделал дубль. Онлайн-трансляция
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