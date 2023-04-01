У Троссарда 7 голевых пасов в 6 последних матчах за «Арсенал» в АПЛ. Он 3-й в списке ассистентов

отдал 7 голевых передач за 6 последних игр в .

Полузащитник « » ассистировал форварду в матче с «Лидсом» (3:0, второй тайм) в 29-м туре.

Всего у бельгийца 9 результативных передач в нынешнем чемпионате, 2 из них – в составе «Брайтона» в первой половине сезона.

28-летний вингер занимает третью строчку в списке лучших ассистентов лиги, уступая лишь Букайо Сака («Арсенал», 10) и де Брюйне («Манчестер Сити», 13).

Подробно со статистикой Троссарда можно ознакомиться здесь.

«Арсенал» – «Лидс». 3:0 – Жезус сделал дубль. Онлайн-трансляция