Без ВАР между «Арсеналом» и «Сити» было бы 6 очков в таблице АПЛ, «Тоттенхэм» был бы 3-м, а «Ливерпуль» опустился бы на 9-е место (ESPN)
В ESPN показали, как выглядела бы таблица АПЛ без ВАР.
«Арсенал» остался бы на 1-м месте, но отрыв от «Манчестер Сити» без ВАР составлял бы 6 очков, а не 8, как сейчас.
«Тоттенхэм» был бы на 3-м месте, опережая «Манчестер Юнайтед» на 2 балла. А «Ливерпуль» опустился бы на 9-е место с 36 очками.
Иллюстрация: espn.com
В ESPN делали расчеты следующим образом:
– брали только первую отмену ВАР в каждой игре, потому что при расчете учитывается, что все последующие инциденты с ВАР не произошли бы, так как вектор игры был изменен;
– решение ВАР меняется на первоначальное решение на поле – если гол был отменен из-за офсайда, ESPN засчитывает его, если пенальти был отменен, то считается как забитый (при условии, что команда реализовывает больше 50% 11-метровых за сезон) или незабитый (если реализация ниже 50%);
– если команда пропустила с пенальти или после отменного после ВАР офсайда, гол не засчитывается;
Кроме того, при прогнозировании результата в ESPN использовали показатели вроде формы команды, времени инцидента с участием ВАР, xG в момент эпизода, силы команды и так далее.
Но конечно мы сами виноваты,нужно было брать по три очка с командами которые находятся ниже в турнирной таблице.И этому "волшебнику" на тренере платят 17+ млн в год,за что я не понимаю 🌚
Какой-то абсурд.