Без ВАР между «Арсеналом» и «Сити» было бы 6 очков в таблице АПЛ, «Тоттенхэм» был бы 3-м, а «Ливерпуль» опустился бы на 9-е место (ESPN)

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В ESPN показали, как выглядела бы таблица АПЛ без ВАР.

«Арсенал» остался бы на 1-м месте, но отрыв от «Манчестер Сити» без ВАР составлял бы 6 очков, а не 8, как сейчас.

«Тоттенхэм» был бы на 3-м месте, опережая «Манчестер Юнайтед» на 2 балла. А «Ливерпуль» опустился бы на 9-е место с 36 очками.

Иллюстрация: espn.com

В ESPN делали расчеты следующим образом:

– брали только первую отмену ВАР в каждой игре, потому что при расчете учитывается, что все последующие инциденты с ВАР не произошли бы, так как вектор игры был изменен;

– решение ВАР меняется на первоначальное решение на поле – если гол был отменен из-за офсайда, ESPN засчитывает его, если пенальти был отменен, то считается как забитый (при условии, что команда реализовывает больше 50% 11-метровых за сезон) или незабитый (если реализация ниже 50%);

– если команда пропустила с пенальти или после отменного после ВАР офсайда, гол не засчитывается;

Кроме того, при прогнозировании результата в ESPN использовали показатели вроде формы команды, времени инцидента с участием ВАР, xG в момент эпизода, силы команды и так далее.

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26 комментариев

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Диер Ташкент
Ответ Родя Раскольников
Как и гол МЮ Сити. Это во все стороны работает, на дистанции ВАР дает справедливый результат.
Вы задолбали уже с эпизодами в матчах МЮ - Арсенал и МЮ - Сити. Определитесь уже, либо гол Арсенала был ошибочно отменен, ссылаясь на вердикт ассоциации судей, и гол в ворота сити правильно засчитать, ссылаясь на вердикт того же ассоциации судей. Либо же наоборот.
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mj23.net
Такие рейтинги будут еще как-то интересны только если не считать моменты с офсайдами. Они не входят в категорию "на усмотрение арбитра". Он или есть или нет.
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Леонид Ботвинник
Походу маринер руку приложил. ))
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Merlsk
Кривая какая-то методика, как по мне.
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Вазген, друг Мхитаряна.
А ещё без вар мю проиграло бы не 7-0, а девять или даже десять
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The Best
Ответ QWertY
И только пенсы на своем законном 10 месте)
Если бы ВАР в матче с Вест Хэмом заметил игру рукой у Соучека в конце матча то там был бы пенальти,и забей Челси этот пенальти то были бы выше Ливерпуля)
Но конечно мы сами виноваты,нужно было брать по три очка с командами которые находятся ниже в турнирной таблице.И этому "волшебнику" на тренере платят 17+ млн в год,за что я не понимаю 🌚
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Родя Раскольников
Ответ Yaroshik
а сколько было бы, если бы Вар работал нормально, и гол Брентфорда в ворота Арсенала не засчитали из-за офсайда?
Как и гол МЮ Сити. Это во все стороны работает, на дистанции ВАР дает справедливый результат.
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llolishe
Ответ Руслан Чесебиев
По моему пора вести статистику какая была бы турнирная таблица если бы не ошибки судей
Тогда бы у Реала было бы 0 ЛЧ за последние 10 лет
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llolishe
Ответ QWertY
И только пенсы на своем законном 10 месте)
Прикол того сезона-первый гол праймового Азара в сезоне в 26 туре с пенальти пхахахаха
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sashafan2
"брали только первую отмену ВАР в каждой игре, потому что при расчете учитывается, что все последующие инциденты с ВАР не произошли бы, так как вектор игры был изменен"
Какой-то абсурд.
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llolishe
Ливерпулю срочно нужен новый тренер
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Wekil Halylow
Ответ Yaroshik
а сколько было бы, если бы Вар работал нормально, и гол Брентфорда в ворота Арсенала не засчитали из-за офсайда?
ешё отменённий в гол мю не поставленний пеналти сотухемптонам
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Руслан Чесебиев
По моему пора вести статистику какая была бы турнирная таблица если бы не ошибки судей
+8
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С 2009 года здесь
Ответ QWertY
И только пенсы на своем законном 10 месте)
Эвертон, Саут,Астон вилла, Брентфорд, МС, Арсенал не ??
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Felp
Лучше бы судейские ошибки посчитали
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Зизуха
Зато Челси при любом раскладе на 10-м
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Raul14
Если бы у бабушки был бы ....
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Zorro
Ну и??
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Alexandr Donskoy
Ерунда.
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Kruglishok
Что-то я особой разницы у нас и не увидел 😀
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benjamin92
А некоторые тут рассказывают про то, что судьи тащат Пепа 🙃
+2
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Shadow1882
Conte in!
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ottomann
А если бы ВАР работал с 1990-ых сколько бы всего мир увидел ... )))
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QWertY
И только пенсы на своем законном 10 месте)
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-6
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Yaroshik
а сколько было бы, если бы Вар работал нормально, и гол Брентфорда в ворота Арсенала не засчитали из-за офсайда?
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