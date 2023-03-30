Без ВАР между «Арсеналом» и «Сити» было бы 6 очков в таблице АПЛ, «Тоттенхэм» был бы 3-м, а «Ливерпуль» опустился бы на 9-е место (ESPN)

В ESPN показали, как выглядела бы таблица без ВАР.

« » остался бы на 1-м месте, но отрыв от « » без ВАР составлял бы 6 очков, а не 8, как сейчас.

«Тоттенхэм» был бы на 3-м месте, опережая « » на 2 балла. А « » опустился бы на 9-е место с 36 очками.

Иллюстрация: espn.com

В ESPN делали расчеты следующим образом:

– брали только первую отмену ВАР в каждой игре, потому что при расчете учитывается, что все последующие инциденты с ВАР не произошли бы, так как вектор игры был изменен;

– решение ВАР меняется на первоначальное решение на поле – если гол был отменен из-за офсайда, ESPN засчитывает его, если пенальти был отменен, то считается как забитый (при условии, что команда реализовывает больше 50% 11-метровых за сезон) или незабитый (если реализация ниже 50%);

– если команда пропустила с пенальти или после отменного после ВАР офсайда, гол не засчитывается;

Кроме того, при прогнозировании результата в ESPN использовали показатели вроде формы команды, времени инцидента с участием ВАР, xG в момент эпизода, силы команды и так далее.