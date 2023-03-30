Хави хочет подписать Фойта, но «Барса» не может позволить себе трансфер защитника «Вильярреала». Клубу интересны Павар, Менье и Далот
Хави хочет видеть защитника Хуана Фойта в «Барселоне».
Каталонский клуб ищет игроков, которые могли бы усилить позицию правого защитника. По данным Mundo Deportivo, в «Барсе» проявляли интерес к Бенжамену Павару, Диогу Далоту, Тома Менье и Хуану Фойту.
Последний нравится главному тренеру каталонцев Хави больше всего, но клуб не рассматривает этот вариант, игрока исключили из списка целей. «Барса» не может себе позволить трансфер 25-летнего футболиста и даже не связывалась с «Вильярреалом».
Что касается Менье, то футболист хотел бы перейти в «Барселону», несмотря на предложения из Серии А. Ожидается, что «Боруссия» запросит не очень высокую сумму за трансфер.
Далот ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта на 5 лет, а Павар, скорее всего, заключит новое соглашение с «Баварией».
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