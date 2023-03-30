Хави хочет подписать Фойта, но «Барса» не может позволить себе трансфер защитника «Вильярреала». Клубу интересны Павар, Менье и Далот

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Хави хочет видеть защитника Хуана Фойта в «Барселоне». 

Каталонский клуб ищет игроков, которые могли бы усилить позицию правого защитника. По данным Mundo Deportivo, в «Барсе» проявляли интерес к Бенжамену Павару, Диогу Далоту, Тома Менье и Хуану Фойту. 

Последний нравится главному тренеру каталонцев Хави больше всего, но клуб не рассматривает этот вариант, игрока исключили из списка целей. «Барса» не может себе позволить трансфер 25-летнего футболиста и даже не связывалась с «Вильярреалом». 

Что касается Менье, то футболист хотел бы перейти в «Барселону», несмотря на предложения из Серии А. Ожидается, что «Боруссия» запросит не очень высокую сумму за трансфер. 

Далот ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта на 5 лет, а Павар, скорее всего, заключит новое соглашение с «Баварией». 

7 комментариев

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Maksat Mollayew
Ответ Sevuska
Интересно 🤔 зачем Павару в расцвете сил идти на понижение !? 😎
Вообще-то лучшая защита сейчас в топ 5 лигах у барсы очевидно что стремится к лучшим
+1
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Alexander Alexander
Клубу интересен Павар, но не могут позволить себе Фойта))
0
-1
-1
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Ответ Sevuska
Интересно 🤔 зачем Павару в расцвете сил идти на понижение !? 😎
Пониженный реал Барсой 😁
+2
-3
-1
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Сурхай Лукманов
Ответ Sevuska
Интересно 🤔 зачем Павару в расцвете сил идти на понижение !? 😎
Не в реал же уходит 🤔
+6
-6
0
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Олег М
Фойт же в последнее время какой-то хрустальный стал, нет?? 🤔
+2
0
+2
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Sevuska
Интересно 🤔 зачем Павару в расцвете сил идти на понижение !? 😎
+8
-4
+4
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Los Galácticos
Далот это будет второй Дест, а Павар конечно топ.
+7
-1
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