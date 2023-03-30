Хави хочет подписать Фойта, но «Барса» не может позволить себе трансфер защитника «Вильярреала». Клубу интересны Павар, Менье и Далот

Хави хочет видеть защитника в «Барселоне».

Каталонский клуб ищет игроков, которые могли бы усилить позицию правого защитника. По данным Mundo Deportivo, в «Барсе» проявляли интерес к , , и Хуану Фойту.

Последний нравится главному тренеру каталонцев больше всего, но клуб не рассматривает этот вариант, игрока исключили из списка целей. «Барса» не может себе позволить трансфер 25-летнего футболиста и даже не связывалась с «Вильярреалом».

Что касается Менье, то футболист хотел бы перейти в «Барселону», несмотря на предложения из Серии А. Ожидается, что «Боруссия» запросит не очень высокую сумму за трансфер.

Далот ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта на 5 лет, а Павар, скорее всего, заключит новое соглашение с «Баварией».