Тренер «Вольфсбурга» Ковач отказался возглавить «Тоттенхэм»

Теги Вольфсбург премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Нико Ковач Футбол

Нико Ковач отказался возглавить клуб АПЛ.

«Тоттенхэм», отправивший в отставку Антонио Конте, обратился к «Вольфсбургу» с просьбой провести переговоры с тренером немецкого клуба Нико Ковачем.

Но переговоры так и не начались, потому что Ковач отверг вариант присоединиться к лондонскому клубу в пользу того, чтобы остаться в своей нынешней команде.

В текущем сезоне «Вольфсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 38 очков в 25 матчах.

11 комментариев

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Михаил Хромаков
Ответ Ovsyankin
Байдачный отказался возглавить Тоттенхэм.
надо у Мостового спросить. Скажет что, не, недостаточно амбициозны, трофеев мало
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Noxxx Leon
Бред полный, переговоров даже не было
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Тотто
ТТХ проклятие. Неудачники с маленькой буквы
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хавбек+
и вправду смысл срываться, у тотена семь пятниц на неделе меняют тренеров как перчатки
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artembabich666
- Ало, здравствуйте, это Нико Ковач. Я подумал и хочу сказать, что я отказываюсь быть тренером Тотенхема.
- Но мы же вас и не приглашали...
- Все, не могу говорить, у меня срочные дела. До свидания!
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Amalfitano
Надо брать Де Дзерби, если тот пойдёт в ТТХ. Ну или пригласить нынешнего тренера Сассуоло.
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Amalfitano
Конте и Ковач это одна же тренерская философия. Только у Ковача больше необъяснимой жести. И надо было увольнять Конте, чтобы пригласить Ковача?
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Ovsyankin
Байдачный отказался возглавить Тоттенхэм.
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Shadow1882
А его звали вообще?
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Екн Лор
Правильный выбор, с Вольфсбургом побольше шансов на трофеи
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Ansu Fati
Только Леви может променять Конте на Ковача))
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