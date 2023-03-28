Тренер «Вольфсбурга» Ковач отказался возглавить «Тоттенхэм»

Нико Ковач отказался возглавить клуб .

« », отправивший в отставку Антонио Конте, обратился к « » с просьбой провести переговоры с тренером немецкого клуба .

Но переговоры так и не начались, потому что Ковач отверг вариант присоединиться к лондонскому клубу в пользу того, чтобы остаться в своей нынешней команде.

В текущем сезоне «Вольфсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 38 очков в 25 матчах.