Романцев о турнире в Азии: «Ноющие недруги сборной России, мол, «зачем нам это надо», для меня хуже любых иноагентов»

объяснил важность участия сборной России на турнире в Азии.

Национальная команда провела два товарищеских матча в марте – с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

– После ничьей с Ираном вновь пошли разговоры о разочаровании в сборной и о том, что нам нет необходимости участвовать в июньском чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации. А как считаете вы?

– Думаю, вы имеете в виду не настоящих болельщиков сборной, а злопыхателей, которые ищут любой повод, чтобы бросить в нее камень.

Они упорно не хотят замечать, что наш футбол переживает трудные времена. То, что мы оказались в полной изоляции, заставляет искать новые пути для движения вперед. Именно в таком положении находится и сборная.

Могу только представить, с какими трудностями пришлось столкнуться Карпину.

Ему приходится строить команду, оставшуюся без международного календаря и качественных спаррингов, а самое главное – без реального представления о ее будущем.

В такой обстановке неопределенности тренеру сложно во всем, поскольку до этого мы никогда в таком положении не оказывались. А потому и он, и команда как никогда нуждаются в поддержке и внимании.

И низкий поклон тем нескольким сотням болельщиков, которые, понимая это, добрались до Тегерана с российскими флагами. А мир увидел, что наш футбол жив, несмотря ни какие запреты!

Вот почему с интересом жду участия сборной в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.

Жду потому, что для ребят это возможность побороться за титул, показать и проверить себя!

А недругам команды, которые ноют, мол, «зачем нам это надо», скажу, что для меня они хуже любых иноагентов, – сказал бывший главный тренер сборной России и «Спартака».