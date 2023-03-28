Романцев о турнире в Азии: «Ноющие недруги сборной России, мол, «зачем нам это надо», для меня хуже любых иноагентов»
Олег Романцев объяснил важность участия сборной России на турнире в Азии.
Национальная команда провела два товарищеских матча в марте – с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0).
– После ничьей с Ираном вновь пошли разговоры о разочаровании в сборной Карпина и о том, что нам нет необходимости участвовать в июньском чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации. А как считаете вы?
– Думаю, вы имеете в виду не настоящих болельщиков сборной, а злопыхателей, которые ищут любой повод, чтобы бросить в нее камень.
Они упорно не хотят замечать, что наш футбол переживает трудные времена. То, что мы оказались в полной изоляции, заставляет искать новые пути для движения вперед. Именно в таком положении находится и сборная.
Могу только представить, с какими трудностями пришлось столкнуться Карпину.
Ему приходится строить команду, оставшуюся без международного календаря и качественных спаррингов, а самое главное – без реального представления о ее будущем.
В такой обстановке неопределенности тренеру сложно во всем, поскольку до этого мы никогда в таком положении не оказывались. А потому и он, и команда как никогда нуждаются в поддержке и внимании.
И низкий поклон тем нескольким сотням болельщиков, которые, понимая это, добрались до Тегерана с российскими флагами. А мир увидел, что наш футбол жив, несмотря ни какие запреты!
Вот почему с интересом жду участия сборной в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.
Жду потому, что для ребят это возможность побороться за титул, показать и проверить себя!
А недругам команды, которые ноют, мол, «зачем нам это надо», скажу, что для меня они хуже любых иноагентов, – сказал бывший главный тренер сборной России и «Спартака».
Миру делать больше нечего, кроме как смотреть товарняк Ирана и России.
Поэтому выход только один. Азия. Уже нужно сейчас туда двигать, чтоб время не терять.