Романцев о турнире в Азии: «Ноющие недруги сборной России, мол, «зачем нам это надо», для меня хуже любых иноагентов»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Олег Романцев Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

Олег Романцев объяснил важность участия сборной России на турнире в Азии.

Национальная команда провела два товарищеских матча в марте – с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

– После ничьей с Ираном вновь пошли разговоры о разочаровании в сборной Карпина и о том, что нам нет необходимости участвовать в июньском чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации. А как считаете вы?

– Думаю, вы имеете в виду не настоящих болельщиков сборной, а злопыхателей, которые ищут любой повод, чтобы бросить в нее камень.

Они упорно не хотят замечать, что наш футбол переживает трудные времена. То, что мы оказались в полной изоляции, заставляет искать новые пути для движения вперед. Именно в таком положении находится и сборная.

Могу только представить, с какими трудностями пришлось столкнуться Карпину.

Ему приходится строить команду, оставшуюся без международного календаря и качественных спаррингов, а самое главное – без реального представления о ее будущем.

В такой обстановке неопределенности тренеру сложно во всем, поскольку до этого мы никогда в таком положении не оказывались. А потому и он, и команда как никогда нуждаются в поддержке и внимании.

И низкий поклон тем нескольким сотням болельщиков, которые, понимая это, добрались до Тегерана с российскими флагами. А мир увидел, что наш футбол жив, несмотря ни какие запреты!

Вот почему с интересом жду участия сборной в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.

Жду потому, что для ребят это возможность побороться за титул, показать и проверить себя!

А недругам команды, которые ноют, мол, «зачем нам это надо», скажу, что для меня они хуже любых иноагентов, – сказал бывший главный тренер сборной России и «Спартака».

45 комментариев

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Юрий Бабкин
Ответ Джиза
Олег Иваныч, дорогой! Футбол существует не для престижа страны, не для предоставления международной практики футболистам и ни для прочей фигни. Он для нас, для болельщиков! Чтобы нам интересно было. А нам не интересно в Азии играть, мы хотим матчи против европейских сборных.
Да чем там Иран и Узбекистан хуже Молдовы, Албании и Лихтенштейна? С топами в отборах всё равно не играли почти никогда.
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Алексей Антонов
Ответ Don_Krebs
Дед совсем плохой стал. Надеюсь, его кто-то досматривает.
газ в нос ударил. всё же копеечка к пенсии. пообещали кооперативное озеро с лещами ещё
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Алексей Антонов
Ответ Совесть Черданцева
Я никак не пойму, он карьеру рыбака так и не завершил что-ли?
Динамит уже вышел из моды, как и гранённые стаканы!
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Lev Kondratchik
Ответ Леша Волков быстрее Сундбю
Я тоже хочу. Романцев наверняка тоже. Многие хотят играть с сильнейшими, это нормально. И что, наши хотелки как-то изменят ситуацию? Нет. Тогда какой выход? сидеть и ждать когда там нас допустят? А сколько лет ждать? Я вот например не уверен что в ближайшие годы вся эта движуха закончится. Вообще не понимаю вас, ждунов, которые ждут что отношение к российскому спорту хоть как-то изменится со стороны европейцев/североамериканцев. Оно и до СВО ухудшалось от года к году, а тут совсем пробило дно. И что дальше делать, сколько ждать? лучше оно не будет, хуже от перехода в азию не станет. А если когда-либо станет лучше отношение, то скорее всего проблем с переходом обратно тоже не будет, почему-то мне логика подсказывает.
Отношения между Россией и Европой ухудшались таким образом, что сначала дали провести финал ЛЧ 2008, потом вообще ЧМ, и в конце должны были дали провести финал ЛЧ в Питере, который не получилось там провести лишь из-за внешних обстоятельств?
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Алексей Антонов
А как стать инагентом? Подскажите? Не рыбачить?
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deimon7.7
Представим, что наш футбол - это корабль. Капитан корабля решил повезти его в Азию через рифы, что непременно потопит корабль. Большая часть команды это понимает и не согласна решением. И тут вылезают такие самодуры, говорящие «если ты не согласен - ты иноагент» 😐. А самое страшное, что так не только с футболом…
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Batt Monner
Ответ Леша Волков быстрее Сундбю
Я тоже хочу. Романцев наверняка тоже. Многие хотят играть с сильнейшими, это нормально. И что, наши хотелки как-то изменят ситуацию? Нет. Тогда какой выход? сидеть и ждать когда там нас допустят? А сколько лет ждать? Я вот например не уверен что в ближайшие годы вся эта движуха закончится. Вообще не понимаю вас, ждунов, которые ждут что отношение к российскому спорту хоть как-то изменится со стороны европейцев/североамериканцев. Оно и до СВО ухудшалось от года к году, а тут совсем пробило дно. И что дальше делать, сколько ждать? лучше оно не будет, хуже от перехода в азию не станет. А если когда-либо станет лучше отношение, то скорее всего проблем с переходом обратно тоже не будет, почему-то мне логика подсказывает.
Ждем ухода от власти Путина и прихода хотя бы Мишустина
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poolshh
Ответ Совесть Черданцева
Я никак не пойму, он карьеру рыбака так и не завершил что-ли?
Там тоже только локальные соревнования.)
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Архитектор Мендисабаль
Романцев против заремы?
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poolshh
Ответ Dronetz02
Попахивает низкопоклонством перед Западом и безродным коспомолитизмом! Вы не иноагент случаем?
Волюнтаризмом еще.
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Don_Krebs
Дед совсем плохой стал. Надеюсь, его кто-то досматривает.
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poolshh
ОлегВаныч возвысил глас.
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Покерный Футбол
Сложно кому то объяснить что иногент это человек вредящей своей стране и получающий деньги за это из-за рубежа. А задавать вопросы или критиковать какие то решения государства это не то что право,это обязанность каждого гражданина если он не хочет чтобы его страна превратилась в руины.
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.ru
только один вопрос... в какой футбол играет или хотя бы собирается играть сборная Карпина?.. что он всё ещё собирается строить?
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СкептикК
"И низкий поклон тем нескольким сотням болельщиков, которые, понимая это, добрались до Тегерана с российскими флагами. А мир увидел, что наш футбол жив, несмотря ни какие запреты!"

Миру делать больше нечего, кроме как смотреть товарняк Ирана и России.
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Зеленый хвостик
Ответ Джиза
Олег Иваныч, дорогой! Футбол существует не для престижа страны, не для предоставления международной практики футболистам и ни для прочей фигни. Он для нас, для болельщиков! Чтобы нам интересно было. А нам не интересно в Азии играть, мы хотим матчи против европейских сборных.
А с чего ты за всех болельщиков говоришь? Я вот например тоже болельщик и я за Азию.
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Alex Mc
Ответ Дядя ТУРА
иногент знак качества. значит хороший и умный человек
что умного в том, чтобы кормиться от иностранных компаний и капиталов и вести антироссийскую пропаганду?
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Борис Лопатин
"ноющие недруги.. хуже инагентов.." Олег Иванович, положите конспекты Терюшкова туда, где взяли
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Леша Волков быстрее Сундбю
Ответ soldat2212
На выезд в Польшу поедешь? Чехию? Словакию? Может Англию? А играть там будет каково нашим? Тем, кто поедет. Думать надо
Скорее всего уефа/фифа придется разводить с этими командами. Вообще, разводить придется с целой охапкой сборных/клубов, я даже не представляю как это технически возможно. Это будет руинить любую жеребьевку, уефа/фифа это понимает, поэтому не спешит с допуском, и даже когда индивидуальные/циклические виды будут допускать, всеравно футбола в европе у нас не будет долгое время еще.

Поэтому выход только один. Азия. Уже нужно сейчас туда двигать, чтоб время не терять.
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Джесси Пинкман
Иваныч, опохмелись.
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Igor_Smr
Тут, кстати, большинство комментаторов могло бы легко попасть в иноагенты, судя по плюсикам. Может Романцев спортс читает?
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Теннисный абсолют
Олег Иванович Романцев - патриот своей страны, спасибо за позицию.
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Дядя ТУРА
Ответ soldat2212
Только для глупых детишек, чьё образование прошло на ютубе.
согласен. лучше образование из телевизора получать. есть отличные лекторы - Скабеева, Соловьев, Симонян
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soldat2212
Ответ Джиза
Олег Иваныч, дорогой! Футбол существует не для престижа страны, не для предоставления международной практики футболистам и ни для прочей фигни. Он для нас, для болельщиков! Чтобы нам интересно было. А нам не интересно в Азии играть, мы хотим матчи против европейских сборных.
На выезд в Польшу поедешь? Чехию? Словакию? Может Англию? А играть там будет каково нашим? Тем, кто поедет. Думать надо
+1
-1
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Dronetz02
Ответ Джиза
Олег Иваныч, дорогой! Футбол существует не для престижа страны, не для предоставления международной практики футболистам и ни для прочей фигни. Он для нас, для болельщиков! Чтобы нам интересно было. А нам не интересно в Азии играть, мы хотим матчи против европейских сборных.
Попахивает низкопоклонством перед Западом и безродным коспомолитизмом! Вы не иноагент случаем?
+2
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