Ван Перси об АПЛ: «Арсенал» выиграет лигу, думаю. Несколько раз в сложных матчах они добывали три очка – именно так играют чемпионы»

Теги Робин ван Перси премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Робин ван Перси считает, что «Арсенал» выиграет АПЛ в этом сезоне.

«В этот момент сезона важно каждое очко. [У «Арсенала»] было несколько сложных матчей, в которых они брали три очка. Именно так играют чемпионы, и они доказывают это. Но в концовке сезона всегда приходится труднее всего.

Наблюдать за этим будет интересно, но лично мне кажется, что «Арсенал» все же выиграет АПЛ. Этого не случалось уже давно, поэтому я буду рад, если они добьются этого», – сказал экс-форвард «Арсенала».

После 28 туров «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 69 очков. «Манчестер Сити», сыгравший на один матч меньше, отстает от лондонцев на 8 очков.

7 комментариев

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dinik12385@mail.ru
Ну, если не сейчас, то, наверное, не скоро..
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ML26
Ответ Health
Даже не заикайся про этот клуб. Когда ты ломался по молодости каждый сезон, Венгеру все говорили что это хрусталь от которого надо избавиться. Но дед поверил в тебя,и сделал тебя топом...а что в ответ? Сорри дед, но я в МЮ...
Как мне обидно тогда было
Разбил сердце 12-ти летнему пацану…
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Niko [Ars]
Ответ Health
Даже не заикайся про этот клуб. Когда ты ломался по молодости каждый сезон, Венгеру все говорили что это хрусталь от которого надо избавиться. Но дед поверил в тебя,и сделал тебя топом...а что в ответ? Сорри дед, но я в МЮ...
ну чего ты обвиняешь во всём персика
это решение было продиктовано маленьким мальчиком внутри него, ты забыл что ли))?
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Health
Даже не заикайся про этот клуб. Когда ты ломался по молодости каждый сезон, Венгеру все говорили что это хрусталь от которого надо избавиться. Но дед поверил в тебя,и сделал тебя топом...а что в ответ? Сорри дед, но я в МЮ...
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Yury Fedoseev
Арсенал умеет удивлять со знаком минус. После золотого сезона начались драмы. Финал ЛЧ , безуспешные гонки за лидерами чемпионата , непопадания в ЛЧ , финал ЛЕ… здесь тоже могут проиграть чемпионство в последнем туре на 90 минуте, и все скажут: это Арсенал, это их клеймо.
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андрей быцюк
Ответ Антон Фалафель
Мне почемуто кажется что не выиграет
а мне кажется что выиграет
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Антон Фалафель
Мне почемуто кажется что не выиграет
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