Ван Перси об АПЛ: «Арсенал» выиграет лигу, думаю. Несколько раз в сложных матчах они добывали три очка – именно так играют чемпионы»

Робин ван Перси считает, что «Арсенал» выиграет в этом сезоне.

«В этот момент сезона важно каждое очко. [У «Арсенала»] было несколько сложных матчей, в которых они брали три очка. Именно так играют чемпионы, и они доказывают это. Но в концовке сезона всегда приходится труднее всего.

Наблюдать за этим будет интересно, но лично мне кажется, что «Арсенал» все же выиграет АПЛ. Этого не случалось уже давно, поэтому я буду рад, если они добьются этого», – сказал экс-форвард « ».

После 28 туров «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 69 очков. «Манчестер Сити», сыгравший на один матч меньше, отстает от лондонцев на 8 очков.