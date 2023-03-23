Артета, Гвардиола, Эмери и Де Дзерби номинированы на приз тренеру месяца в АПЛ

Теги Микель Артета Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Пеп Гвардиола Унаи Эмери Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Пеп Гвардиола и Микель Артета попали в список номинантов на приз лучшему тренеру месяца в АПЛ

Обладатель награды будет определен по результатам голосования болельщиков. Полный список номинантов на приз лучшему тренеру марта выглядит следующим образом:

Микель АртетаАрсенал») – 4 матча, 4 победы, общий счет – 14:3;

Роберто Де ДзербиБрайтон») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, общий счет – 7:2;

Унаи ЭмериАстон Вилла») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, общий счет – 5:1;

Пеп ГвардиолаМанчестер Сити») – 2 матча, 2 победы, общий счет – 3:0.

23 комментария

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Aleksandr Khachoyan
Ответ Ivan_Tikhonov
Спад, Василий, Вы увидите в следующем сезоне. Когда арсенал вернётся на своё законное четвертое место
Какой вы злой, вам бы немного поспокойнее быть что ли. А то мало ли сгорите, если вдруг Арсенал в следующем сезоне будет играть лучше этого
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Okaka
ну тут доминатор - это очевидно
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kustarnik555@gmail.com
Ответ Wekil Halylow
Артета не номинирован а доминирован.
три номинанта и доминант. Артета 100% заберет награду
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Ilia Maksiokov
вот это интрига....
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Виьалий
Ответ Roma Tarasych
ну сейчас перерыв на сборные как раз)
Ааааа, там могут Сака поломать!
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Roma Tarasych
Ответ Виьалий
у команды сразу после вручения
ну сейчас перерыв на сборные как раз)
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Roma Tarasych
очевидно как никогда
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S.Mane10
Артета без вариантов!
Эмери и Де Дзерби-топ!!! Посмотрите результаты и игры их команд
У Гвардиолы 2 игры, как то мало
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Виьалий
Ответ Wekil Halylow
Артета уже три раза в этом году взял гдн спад?
у команды сразу после вручения
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Ivan_Tikhonov
Ответ Виьалий
Артета заслуживает, но после получения у команды какой-то спад. Вот и думай...
Спад, Василий, Вы увидите в следующем сезоне. Когда арсенал вернётся на своё законное четвертое место
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Игровой Канал Артёма
Ответ QWertY
Де Дзерби лютый топарь. Если хотите в этом убедиться, смотрите матчи Брайтона)
согласен, я имею ввиду, что визуально после его неудач в Шахтёре от него особо в АПЛ никто ничего не ожидал
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QWertY
Ответ Игровой Канал Артёма
Хочу подметить только присутствие Де Дзерби, вроде бы тренер, которого мы не воспринимаем как топа, а он, заметьте, уже неоднократно появляется в номинации
Де Дзерби лютый топарь. Если хотите в этом убедиться, смотрите матчи Брайтона)
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+12
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А.Э.РАСИМ
Суперлига.Все тренеры англичане.
Отличная английская лига.
0
-3
-3
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Serega862
Ответ Wekil Halylow
Артета не номинирован а доминирован.
минировали, минировали, да доминировали
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-1
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Denis Spiridenock
если так все и закончится, то думаю АПЛ в конце сезона подаст заявление на Артету об изнасиловании (кто был доминантом объяснять не надо)
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Wekil Halylow
Ответ Виьалий
Артета заслуживает, но после получения у команды какой-то спад. Вот и думай...
Артета уже три раза в этом году взял гдн спад?
+4
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+4
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Игровой Канал Артёма
Хочу подметить только присутствие Де Дзерби, вроде бы тренер, которого мы не воспринимаем как топа, а он, заметьте, уже неоднократно появляется в номинации
+5
-1
+4
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Виьалий
Артета заслуживает, но после получения у команды какой-то спад. Вот и думай...
+4
-1
+3
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malama47
в этом месяце Артета доминировать достаточно для победы в этой номинации
+2
-1
+1
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Rick Sanchezz
Статистика говорит сама за себя
+3
-1
+2
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Sevuska
Результат Арсенала просто шикарен 👍
+5
-1
+4
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Wekil Halylow
Артета не номинирован а доминирован.
+57
-2
+55
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ML26
Опять Микель, походу. У Гвардиолы всего 2 матча - этого мало
+13
-1
+12
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