Артета, Гвардиола, Эмери и Де Дзерби номинированы на приз тренеру месяца в АПЛ
Пеп Гвардиола и Микель Артета попали в список номинантов на приз лучшему тренеру месяца в АПЛ.
Обладатель награды будет определен по результатам голосования болельщиков. Полный список номинантов на приз лучшему тренеру марта выглядит следующим образом:
Микель Артета («Арсенал») – 4 матча, 4 победы, общий счет – 14:3;
Роберто Де Дзерби («Брайтон») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, общий счет – 7:2;
Унаи Эмери («Астон Вилла») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, общий счет – 5:1;
Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 2 матча, 2 победы, общий счет – 3:0.
Эмери и Де Дзерби-топ!!! Посмотрите результаты и игры их команд
У Гвардиолы 2 игры, как то мало
Отличная английская лига.