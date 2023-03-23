Артета, Гвардиола, Эмери и Де Дзерби номинированы на приз тренеру месяца в АПЛ

Пеп Гвардиола и Микель Артета попали в список номинантов на приз лучшему тренеру месяца в .

Обладатель награды будет определен по результатам голосования болельщиков. Полный список номинантов на приз лучшему тренеру марта выглядит следующим образом:

(« ») – 4 матча, 4 победы, общий счет – 14:3;

(« ») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, общий счет – 7:2;

(« ») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, общий счет – 5:1;

(« ») – 2 матча, 2 победы, общий счет – 3:0.