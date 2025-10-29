ЦСКА зимой хочет подписать бомбардира высокого уровня и талантливых россиян. В клубе понимают, что у них слишком много молодых латиноамериканцев (Иван Карпов)

ЦСКА намерен приобрести забивного нападающего.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что армейцы будут искать бомбардира высокого уровня. Также в связи с предстоящими изменениями лимита на легионеров руководство хочет сосредоточиться на подписании талантливых российских футболистов.

В клубе понимают, что сейчас в составе команды слишком много молодых латиноамериканцев.

ЦСКА повысит Челестини оклад на 40% (Иван Карпов)