Украинским беженцам и принявшим их британцам передадут свыше 1000 билетов на игру Англия – Украина
Украинские беженцы и приютившие их британские семьи получат билеты на «Уэмбли».
Как передает Evening Standard, всего на матч квалификации Евро-2024 будет передано свыше 1000 билетов. Акция организована Ассоциацией украинцев в Великобритании.
Всего на игру продано свыше 85 тысяч билетов, около 4200 – украинским болельщикам.
Матч пройдет 26 марта, начало – в 19:00 по московскому времени.
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