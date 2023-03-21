Украинским беженцам и принявшим их британцам передадут свыше 1000 билетов на игру Англия – Украина

Украинские беженцы и приютившие их британские семьи получат билеты на « ».

Как передает Evening Standard, всего на матч квалификации Евро-2024 будет передано свыше 1000 билетов. Акция организована Ассоциацией украинцев в Великобритании.

Всего на игру продано свыше 85 тысяч билетов, около 4200 – украинским болельщикам.

Матч пройдет 26 марта, начало – в 19:00 по московскому времени.

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