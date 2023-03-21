Украинским беженцам и принявшим их британцам передадут свыше 1000 билетов на игру Англия – Украина

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Англии по футболу болельщики Уэмбли квалификация Евро-2024 Благотворительность Футбол

Украинские беженцы и приютившие их британские семьи получат билеты на «Уэмбли».

Как передает Evening Standard, всего на матч квалификации Евро-2024 будет передано свыше 1000 билетов. Акция организована Ассоциацией украинцев в Великобритании.

Всего на игру продано свыше 85 тысяч билетов, около 4200 – украинским болельщикам.

Матч пройдет 26 марта, начало – в 19:00 по московскому времени.

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11 комментариев

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Fatty Toni
Ответ Гамарджоба Генацвале
Не матч, а парад лицемерия. Аглицкий должен проиграть, а перед матчем на колени ещё встать перед футболерами незалежной. Зинченко на бис поплакать должен. Примерно такой сценарий.
Вах, Генацвале, в корень зришь
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Fatty Toni
Ответ Waio
Бесплатные билеты-всегда хорошо, но напоминает печеньки нуланд на майдане.
С учётом того, что сроки оплаченного правительством мелкобритании поселения укров в домах бриттов вышли (там сколько-то месяцев указано было), а бесплатно (да и за деньги тоже, с учётом поведения "дорогих гостей") продлевать постояльцев - дураков нет, это выглядит не просто как печеньки нуланд, а как дешманская подачка правительства мелкобритании своим согражданам. Мол, жрите чё дают, и не вякайте. Ну а "угнетенным" бешенцам это вообще в радость - халява и висьмирзнами :)
И только соевая либерда - ах, как достойно! ах, как круто! ох, респект и чмоки!
Читаешь, блюешь и плачешь.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Mikas7
если бы Британия не отбила в 1940 году атаку немцев скорее всего война была бы проиграна ведь западного фронта не было бы
Ага! Войну выиграли американцы и британцы. Только че-то долго они они второй фронт открывали с 1940 года. Чисто свою задницу спасали.
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Waio
Бесплатные билеты-всегда хорошо, но напоминает печеньки нуланд на майдане.
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Mikas7
Ответ Under
британцы как никто другой должны помнить Чемберлена и его мир на ближайшие сто лет
если бы Британия не отбила в 1940 году атаку немцев скорее всего война была бы проиграна ведь западного фронта не было бы
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Nuwanda
бриты как всегда на уровне. уважение
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Morning Again
Достойно
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Гамарджоба Генацвале
Не матч, а парад лицемерия. Аглицкий должен проиграть, а перед матчем на колени ещё встать перед футболерами незалежной. Зинченко на бис поплакать должен. Примерно такой сценарий.
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Under
Ответ Кирилл Гришин
бринанцам если так и дальше будет продолжаться вскоре надоест
британцы как никто другой должны помнить Чемберлена и его мир на ближайшие сто лет
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Кирилл Гришин
бринанцам если так и дальше будет продолжаться вскоре надоест
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nobrainnopain
Цэ перемога
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