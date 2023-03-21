«Бразильцы расслабились. Все заранее присвоили «Зениту» чемпионство». Ледяхов о поражении петербуржцев от ЦСКА

считает, что бразильские игроки «Зенита» расслабились.

Клуб из Санкт-Петербурга уступил ЦСКА (0:1) в 20-м туре Мир . Набрав 48 очков в 20 играх, «Зенит» лидирует в таблице, у ближайшего преследователя – «Ростова» – 41 очко.

– Думаю, дело в том, что бразильцы расслабились. Все заранее присвоили «Зениту» чемпионство, говорят об этом, и чисто психологически это расслабило футболистов « ». В матче с они выглядели статически, мало двигались, ничего не создали впереди.

Думаю, это поражение пойдет им на пользу. Поражение «Зенита» – заслуженное, при хорошо тактически выстроенной игре ЦСКА. Это добавит интереса чемпионату. Отрыв немного сократился, может быть, появится какая-то интрига.

– Как Семаку вернуть бразильцам боевой настрой?

– Думаю, они проведут индивидуальные беседы и в следующем туре мы уже увидим другой «Зенит», – сказал бывший игрок и тренер «Спартака».

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