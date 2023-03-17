Эдегор о вылете из ЛЕ: «Тяжелый удар, «Арсенал» показал не лучший футбол. Мы должны помнить, что это отличный сезон, и смотреть вперед»

Теги Спортинг премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Арсенал Мартин Эдегор Футбол

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о вылете из Лиги Европы.

Лондонская команда уступила «Спортингу» в 1/8 финала ЛЕ (1:1, пен. 3:5, первая игра – 2:2). 

«Я думаю, что мы делали достаточно по ходу некоторых отрезков игры, но большую часть игры мы были не на том уровне, на котором должны были быть. Мы показали не самый лучший наш футбол. В конце концов, это была напряженная игра, все могло сложиться в пользу любой из команд. 

У них хорошая команда, мы знали это, мы были готовы. Сегодня дело было больше в нас самих, мы играли не так, как обычно, не с той энергией, что обычно. Теперь мы должны смотреть вперед.

Мы должны помнить, что это отличный сезон, это тяжелый удар – вылететь из этого соревнования. Но теперь мы с нетерпением ждем чемпионата, это все, что мы можем сейчас сделать.

Мы выигрываем и проигрываем вместе. Когда мы выигрываем, все счастливы, когда мы проигрываем, мы должны воспрянуть духом. Мы выигрываем и проигрываем вместе», – сказал полузащитник.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминатор3000
Шок…
Не сомневался в проходе….
Артета не умеет в ротацию конечно.
Две травмы и психологический удар по команде.
Неужели так критично было дать отдохнуть основе?
Два турнира всего…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nookiehatesu
Учитывая, как сегодня всех ломали - хорошо, что вылетели
Можно все силы на АПЛ направить
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
A Zh
Ответ psixyec
Вечный лузер Эдегор достоин таких команд, как Витесс и Арсенал. Не зря его погнали метлой из Реала.
этот же Реал с его фанатами потом ныли, что не было опции контрвыкупки Эдегора обратно. Всего-то в свои 24 приводит команду к первому месту в апл, какой же лузер))
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Andrey
заныли... Арсенал
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Фирстов
Несправедливо было убирать правило гола на выезде...
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Рано он про отличный сезон вякнул
Сейчас КПшке Арсеналь проиграет и может поплыть
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ Barca_mania
по пенальти не стыдно вылететь
МЮ-Вилльяреал стыднее было
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psixyec
Вечный лузер Эдегор достоин таких команд, как Витесс и Арсенал. Не зря его погнали метлой из Реала.
+3
-10
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barca_mania
по пенальти не стыдно вылететь
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий