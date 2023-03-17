Эдегор о вылете из ЛЕ: «Тяжелый удар, «Арсенал» показал не лучший футбол. Мы должны помнить, что это отличный сезон, и смотреть вперед»

Капитан « » высказался о вылете из Лиги Европы.

Лондонская команда уступила « » в 1/8 финала (1:1, пен. 3:5, первая игра – 2:2).

«Я думаю, что мы делали достаточно по ходу некоторых отрезков игры, но большую часть игры мы были не на том уровне, на котором должны были быть. Мы показали не самый лучший наш футбол. В конце концов, это была напряженная игра, все могло сложиться в пользу любой из команд.

У них хорошая команда, мы знали это, мы были готовы. Сегодня дело было больше в нас самих, мы играли не так, как обычно, не с той энергией, что обычно. Теперь мы должны смотреть вперед.

Мы должны помнить, что это отличный сезон, это тяжелый удар – вылететь из этого соревнования. Но теперь мы с нетерпением ждем чемпионата, это все, что мы можем сейчас сделать.

Мы выигрываем и проигрываем вместе. Когда мы выигрываем, все счастливы, когда мы проигрываем, мы должны воспрянуть духом. Мы выигрываем и проигрываем вместе», – сказал полузащитник.

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