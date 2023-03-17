Шварцер о вылете «Арсенала» из ЛЕ от «Спортинга»: «Им немного не повезло»

считает, что «Арсеналу» не хватило везения в 1/8 финала .

«Должен сказать, что, на мой взгляд, « » немного не повезло, особенно с учетом их моментов в дополнительное время.

По правде говоря, результат двух матчей справедливо отражает, насколько равными были оба матча», – сказал бывший вратарь «Челси», «Фулхэма» и сборной Австралии.

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