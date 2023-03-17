Шварцер о вылете «Арсенала» из ЛЕ от «Спортинга»: «Им немного не повезло»

Теги Спортинг Марк Шварцер премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Арсенал Футбол

Марк Шварцер считает, что «Арсеналу» не хватило везения в 1/8 финала Лиги Европы.

«Должен сказать, что, на мой взгляд, «Арсеналу» немного не повезло, особенно с учетом их моментов в дополнительное время.

По правде говоря, результат двух матчей справедливо отражает, насколько равными были оба матча», – сказал бывший вратарь «Челси», «Фулхэма» и сборной Австралии.

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4 комментария

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Андрей Andrey
Ответ llolishe
Спортинг играл без лидера обороны Спортинг сейчас средняя команда Адан привозила голов еще тот(посмотрите гол Мидтьюланда Спортингу) Причем тут везение? Типичный матч Арсенала в еврокубках
типичный Арсенал вернулся к игре с Сити🥴
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llolishe
Спортинг играл без лидера обороны
Спортинг сейчас средняя команда
Адан привозила голов еще тот(посмотрите гол Мидтьюланда Спортингу)
Причем тут везение?

Типичный матч Арсенала в еврокубках
+1
-1
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Arthur Jacob
Ответ Сергей MiKi3iP
Не немного, а сильно не повезло. И вообще, верните правило гостевого гола
Помню в 2003-м Милан прошёл Интер в полуфинале ЛЧ благодаря голу забитому на чужом поле (1:1, 0:0) 🤣
+1
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Сергей MiKi3iP
Не немного, а сильно не повезло. И вообще, верните правило гостевого гола
+1
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