Артета о вылете из ЛЕ: «Моментами «Арсенал» был не на своем уровне. И не мог доминировать»

выразил недовольство игрой «Арсенала» после вылета из .

Лондонцы по пенальти уступили « » в 1/8 финала.

«Нет, мы сделали недостаточно] потому что мы не выиграли. Это огромный удар, безусловно. Моментами, особенно в первые 75 минут, мы были не на своем уровне. Мы отдавали каждый мяч, и у нас не было возможности доминировать в игре.

В последние 15 минут и в дополнительное время у нас были шансы выиграть, а когда дело доходит до пенальти, тут уже большое волнение, и мы проиграли.

Надо посмотреть на себя и понять, почему мы не были достаточно хороши, чтобы пройти дальше. И после этого у нас есть 11 матчей, первый из них – с «Кристал Пэлас», – сказал тренер « » в эфире BT Sport.

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