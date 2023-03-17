Артета о вылете из ЛЕ: «Моментами «Арсенал» был не на своем уровне. И не мог доминировать»

Теги Спортинг Микель Артета премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Арсенал Футбол

Микель Артета выразил недовольство игрой «Арсенала» после вылета из Лиги Европы.

Лондонцы по пенальти уступили «Спортингу» в 1/8 финала.

«Нет, мы сделали недостаточно] потому что мы не выиграли. Это огромный удар, безусловно. Моментами, особенно в первые 75 минут, мы были не на своем уровне. Мы отдавали каждый мяч, и у нас не было возможности доминировать в игре.

В последние 15 минут и в дополнительное время у нас были шансы выиграть, а когда дело доходит до пенальти, тут уже большое волнение, и мы проиграли.

Надо посмотреть на себя и понять, почему мы не были достаточно хороши, чтобы пройти дальше. И после этого у нас есть 11 матчей, первый из них – с «Кристал Пэлас», – сказал тренер «Арсенала» в эфире BT Sport.

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7 комментариев

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Brigant
Моментами, особенно в первые 75 минут, мы были не на своем уровне - Это ваш настоящий уровень его и придерживайтесь!
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Den-is
Ответ Alex Rhea
Всё же слабая команда пока что Арсенал, тот же Сити или даже Ливерпуль на классе бы вынесли Спортинг. А вообще в этом году слабо играют клубы АПЛ, попали в яму все разом
На классе = судейская помощь?)
0
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-1
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Born is the King
Опять эта прыгучая помощница Гвардиолы про доминирование. Настоящее доминирование Асреналу покажут в ЛЧ если даже 4й клуб Португалии топтал их Емирейтс
+1
-1
0
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psixyec
А вот и главный доминатор из Арсеноля выполз. Посмотрим, сколько он трофеев выиграет по окончании сезона.
+1
-2
-1
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Alex Rhea
Всё же слабая команда пока что Арсенал, тот же Сити или даже Ливерпуль на классе бы вынесли Спортинг.
А вообще в этом году слабо играют клубы АПЛ, попали в яму все разом
+1
-2
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Санжар Уразбаев
В следующий год придут сильными и выиграют ))
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Los Galácticos
Рамсдейл клоун грёбанный ему было еще и весело когда его дырявили в серии пенальти....
0
-2
-2
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