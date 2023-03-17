«Арсенал» вылетел в 1/8 финала ЛЕ. Он доходил минимум до полуфинала 3 раза за 5 сезонов до этого

« » вылетел в 1/8 финала Лиги Европы.

Команда Микеля Артеты проиграла « » по пенальти (1:1, 3:5, первый матч – 2:2).

Стоит отметить, что за пять сезонов до этого «Арсенала» трижды доходил минимум до полуфинала – два раза до 1/2 финала и один раз до финала.

Еще в одном из этих сезонов лондонцы вовсе не играли в еврокубках, а в сезоне-2019/20 вылетели на стадии 1/16 финала .

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