«Арсенал» вылетел в 1/8 финала ЛЕ. Он доходил минимум до полуфинала 3 раза за 5 сезонов до этого
«Арсенал» вылетел в 1/8 финала Лиги Европы.
Команда Микеля Артеты проиграла «Спортингу» по пенальти (1:1, 3:5, первый матч – 2:2).
Стоит отметить, что за пять сезонов до этого «Арсенала» трижды доходил минимум до полуфинала – два раза до 1/2 финала и один раз до финала.
Еще в одном из этих сезонов лондонцы вовсе не играли в еврокубках, а в сезоне-2019/20 вылетели на стадии 1/16 финала Лиги Европы.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Челси же не нужно ждать 20 лет, чтобы побороться за серьёзный трофей))
И почему ты 3 Еврокубка не дописал, которые Челси выиграл «до Абрамовича»? А потом ещё 5 с...
У Арсенала их всего 1 за всю историю;)))
Но если он так хотел слить этот турнир, то можно же было выставить абсолютный резерв и сказать, чтобы они бились! Но нет, Микель выпустил смешанный состав и видимо сказал, чтобы они вообще не прессинговали, что является главным оружием Арсенала.
Какое-то не совсем разумное решение от Артеты, на мой взгляд. По крайней мере как-то некрасиво и неуважительно по отношению к болельщикам и остальным зрителям. Арсенал вышел фигнёй пострадать. Первый матч тоже ерундой страдали. Я думал может во втором выложатся. Нет , и во втором матче тупо слив игры. Ну ладно, надеюсь это им поможет включиться в лютую рубку с Ман Сити в АПЛ. Артета явно поставил олл-ин на АПЛ!
Великий Челси))))
Челси до Абрамовича
Чемпион Англии: 1954/55
Чемпион второго дивизиона Англии : 1983/84, 1988/89
Кубок Англии: 1970, 1997, 2000
Спортинг и Милан слишком тяжелые соперники для евролузеров, увы.
Спортинг - Manchester United 5:0, 18.03.1964
Так что теперь как-нибудь сами)
Если не считать возможные финалы Сити, то график потенциально такой:
Арсенал 11 матчей
Сити 17 матчей
В 1.5 раза больше нагрузки по цифрам. Но по уровню интенсивности игры в решающих стадиях ЛЧ ещё больше.