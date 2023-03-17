«Арсенал» вылетел в 1/8 финала ЛЕ. Он доходил минимум до полуфинала 3 раза за 5 сезонов до этого

Теги Спортинг Микель Артета премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Арсенал Футбол

«Арсенал» вылетел в 1/8 финала Лиги Европы.

Команда Микеля Артеты проиграла «Спортингу» по пенальти (1:1, 3:5, первый матч – 2:2).

Стоит отметить, что за пять сезонов до этого «Арсенала» трижды доходил минимум до полуфинала – два раза до 1/2 финала и один раз до финала.

Еще в одном из этих сезонов лондонцы вовсе не играли в еврокубках, а в сезоне-2019/20 вылетели на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

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46 комментариев

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London.is.blue
Ответ avolida
Да им уже терять нечего. В топ-10 АПЛ они закрепятся. Не зря 600 лямов потратили🤡
Ну займём 10 место, с кем не бывает.
Челси же не нужно ждать 20 лет, чтобы побороться за серьёзный трофей))
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Глеб Кравцов
Ответ БолельщикСоСтажем
Не надо было нефартовый флаг держать за воротами , с ним все проигрывают
лол , я даже его не заметил , как же вас всех озабоченных политикой рвёт на эту тему 🤦‍♂️
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London.is.blue
Ответ Den-is
С Поттером как бы вам не опозориться, наткнувшись на Баварию или Реал Великий Челси)))) Челси до Абрамовича Чемпион Англии: 1954/55 Чемпион второго дивизиона Англии : 1983/84, 1988/89 Кубок Англии: 1970, 1997, 2000
Что такое «до Абрамовича»? Люди приходят и уходят, клуб остаётся.
И почему ты 3 Еврокубка не дописал, которые Челси выиграл «до Абрамовича»? А потом ещё 5 с...
У Арсенала их всего 1 за всю историю;)))
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Глеб Кравцов
Ответ Donald J. Trump
Смешно, что за отмену выездного года больше всего топил Венгер. И именно из-за отмены этого правила Арсенал сегодня вылетел.
какая разница кто топил и кто вылетел . Это лучшее нововведение футболе за годы, которое поддерживали все адекватные люди
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МИХАЛЫЧ
Ну что тут скажешь, доминаторы
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Иван Иванов
Чистейший слив ЛЕ от Артеты!
Но если он так хотел слить этот турнир, то можно же было выставить абсолютный резерв и сказать, чтобы они бились! Но нет, Микель выпустил смешанный состав и видимо сказал, чтобы они вообще не прессинговали, что является главным оружием Арсенала.
Какое-то не совсем разумное решение от Артеты, на мой взгляд. По крайней мере как-то некрасиво и неуважительно по отношению к болельщикам и остальным зрителям. Арсенал вышел фигнёй пострадать. Первый матч тоже ерундой страдали. Я думал может во втором выложатся. Нет , и во втором матче тупо слив игры. Ну ладно, надеюсь это им поможет включиться в лютую рубку с Ман Сити в АПЛ. Артета явно поставил олл-ин на АПЛ!
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avolida
Ответ Den-is
С Поттером как бы вам не опозориться, наткнувшись на Баварию или Реал Великий Челси)))) Челси до Абрамовича Чемпион Англии: 1954/55 Чемпион второго дивизиона Англии : 1983/84, 1988/89 Кубок Англии: 1970, 1997, 2000
Да им уже терять нечего. В топ-10 АПЛ они закрепятся. Не зря 600 лямов потратили🤡
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Donald J. Trump
У Тоттенхэма больше евротрофеев, чем у Арсенала, к слову.
Да, из 60ых-70ых. Может есть трофеи из 1930ых тоже?
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Maxhoh
Как там вечно плачущий лучший игрок украины поживает ?
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Den-is
Ответ London.is.blue
Опять Великому Челси смывать позор с Лондона. Годы идут, ничего не меняется. Спортинг и Милан слишком тяжелые соперники для евролузеров, увы.
С Поттером как бы вам не опозориться, наткнувшись на Баварию или Реал
Великий Челси))))

Челси до Абрамовича

Чемпион Англии: 1954/55
Чемпион второго дивизиона Англии : 1983/84, 1988/89
Кубок Англии: 1970, 1997, 2000
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Donald J. Trump
Ответ Виталий Ан
Оба матча закончились 1-1
Дядь, 2-2 в Лиссабоне было
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avolida
Ответ London.is.blue
Опять Великому Челси смывать позор с Лондона. Годы идут, ничего не меняется. Спортинг и Милан слишком тяжелые соперники для евролузеров, увы.
Даа, что делать в следующем сезоне будем, не представляю😩 ведь великих не будет в еврокубках🙏
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Виталий Ан
Очень качественный матч. Спортинг сегодня играл отлично. Было приятно смотреть как две очень техничные команды бьются. Минимум ошибок, скорость и тактика на очень высоком уровне. По мне так это был финал.
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London.is.blue
Опять Великому Челси смывать позор с Лондона. Годы идут, ничего не меняется.

Спортинг и Милан слишком тяжелые соперники для евролузеров, увы.
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avolida
Ответ Den-is
Эх, не получилось отомстить за МЮ) Спортинг - Manchester United 5:0, 18.03.1964 Так что теперь как-нибудь сами)
😂😂😂
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Alex455
Вратарь слил игру
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Den-is
Эх, не получилось отомстить за МЮ)
Спортинг - Manchester United 5:0, 18.03.1964
Так что теперь как-нибудь сами)
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carlitosway
Ответ Виталий Ан
Оба матча закончились 1-1
первая игра 2-2
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ALMAZ_and_GOLD
Ответ Криштиану Роналду
По идее Зинченко должен был забить победный пенальти и после этого побежать за ворота и поцеловать флаг но Адан негодяй все испортил...
Что за фиксация у вас на украинцах?
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Виталий Ан
Ответ Donald J. Trump
Смешно, что за отмену выездного года больше всего топил Венгер. И именно из-за отмены этого правила Арсенал сегодня вылетел.
Оба матча закончились 1-1
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carlitosway
Ответ Donald J. Trump
У Тоттенхэма больше евротрофеев, чем у Арсенала, к слову.
че глоры мю уже отошли от того как их обоссали на годы вперед в игре с ливером, смотри лучше как бы твой недо клуб из топ 4 не вылетел бы
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llolishe
Ответ psixyec
Арсенал два месяца назад: сливаем ненужный кубок Лиги ради АПЛ! Арсенал месяц назад: сливаем кубок Англии ради АПЛ! Арсенал сегодня: сливаем Лигу Европы ради АПЛ! Арсенал в мае: ну, второе место тоже неплохо!
Сейчас бы ржать с Арсенала будучи глором МЮ
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Ergashev Xayotjon
Ответ Растиньяк
Теперь Сити должен их брать горяченькими.
Правильно.
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Ergashev Xayotjon
Ответ Michael Boldyrev
Ну, всё! Чемпионство в кармане!
Хваление канориры значит португальцы лучший.
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avolida
В этом сезоне приоритеты другие. Ростер не тот, чтобы биться за ЛЕ, которая даёт путевку в ЛЧ.

Если не считать возможные финалы Сити, то график потенциально такой:

Арсенал 11 матчей
Сити 17 матчей

В 1.5 раза больше нагрузки по цифрам. Но по уровню интенсивности игры в решающих стадиях ЛЧ ещё больше.
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