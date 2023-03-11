«Кристал Пэлас» не побеждает 11 матчей подряд. У команды Виейра 6 поражений, 5 ничьих
«Кристал Пэлас» не побеждает одиннадцать матчей подряд.
Сегодня команда Патрика Виейра уступила «Манчестер Сити» (0:1) в 27-м туре АПЛ.
Таким образом, «Кристал Пэлас» не побеждает в 11 последних матчах во всех турнирах – у команды 6 поражений и 5 ничьих.
В последний раз «Пэлас» одерживал победу 31 декабря 2022 года – над «Борнмутом» в чемпионате Англии.
В турнирной таблице АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 12-е место, набрав 27 очков после 26 матчей. В следующем туре команде предстоит сыграть с «Брайтоном».
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