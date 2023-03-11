«Кристал Пэлас» не побеждает 11 матчей подряд. У команды Виейра 6 поражений, 5 ничьих

Теги Патрик Виейра Манчестер Сити премьер-лига Англия Кристал Пэлас Футбол

«Кристал Пэлас» не побеждает одиннадцать матчей подряд.

Сегодня команда Патрика Виейра уступила «Манчестер Сити» (0:1) в 27-м туре АПЛ.

Таким образом, «Кристал Пэлас» не побеждает в 11 последних матчах во всех турнирах – у команды 6 поражений и 5 ничьих.

В последний раз «Пэлас» одерживал победу 31 декабря 2022 года – над «Борнмутом» в чемпионате Англии.

В турнирной таблице АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 12-е место, набрав 27 очков после 26 матчей. В следующем туре команде предстоит сыграть с «Брайтоном».

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11 комментариев

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Joe Moor
Все игры почти с топами
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Alexander Prokofyev
Чалова им не хватает
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NottinghamForest79
в шип
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Okaka
у Роджерса тоже было много афробегунков, но не столько
+2
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Okaka
набрал афробегунков
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Антон Фалафель
Дайте угадаю, его нельзя уволить, а то расизм.
+2
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Yuri Ten
А потом Вийера такой
- Почему так мало темнокожих тренеров?!?!?? !!!
+8
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rigobersong
Надо выпускать 11 черных в составе! Тогда точно победят:))
+9
-3
+6
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shishovv
Ответ shishovv
Все ясно пацаны Душат команду с черным тренером
Виейра за что минус ?
+2
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лицемерный гнус
Это уже расизм?
или ещё нет?
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shishovv
Все ясно пацаны
Душат команду с черным тренером
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-2
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