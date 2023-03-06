Индзаги о 2:0 с «Лечче»: «Хорошая игра «Интера» – правильный настрой и высокий уровень интенсивности»

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Симоне Индзаги оценил победу «Интера» над «Лечче» (2:0) в Серии А.

«Мы показали очень хорошую игру, правильный настрой и выдержали высокий уровень интенсивности. Команда заслужила победу над «Лечче», который в этом сезоне доставил проблем многим большим клубам.

Мы сохраняли концентрацию, не снимали ногу с педали газа – вот так и выигрываются матчи. «Лечче» – агрессивный соперник, они прессингуют, применяя персональную опеку, поэтому нам пришлось много двигаться без мяча и создавать свободное пространство. Ребята справились отлично», – сказал главный тренер «Интера».

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