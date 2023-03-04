Карпин про 1:3 с «Локо»: «Защитники «Ростова» после 25‑й минуты почему-то перестали делать то, что должны»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Матч ТВ Иван Комаров Футбол

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча против «Локомотива» (1:3).

– Матч нереализованных возможностей для «Ростова»?

– Да, можно так сказать. В ключевые моменты перед голами «Локомотива» у нас были моменты. Все говорят, как и есть: не забиваешь ты – забивают тебе.

Ивана Комарова выпустили при счете 0:3. Решили его бросить в пекло?

– Да, а почему нет? При счете 1:1 или 0:1 другая атмосфера на поле. Выпустить почувствовать, что это такое, нормально.

– Ваши защитники недоработали в матче?

– 100%. Если первые минут 20-25 были окей, то после 25‑й минуты не знаю, что произошло. Все, что должны были делать и делали, перестали почему‑то выполнять, – сказал Карпин.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirkoroff
Ответ Противовес
Бессовестный... А для чего в "Ростове" главный тренер, если за 5 лет работы его в команде, ИГРЫ, как таковой ( не только в защите), просто нет - бей-беги, забросы и симуляции, в расчете на "слепоту" ручных свистунов и покровительство главы РФС. Опять у прибалта виновны ВСЕ, короме его самого... Каждый провал, сопровождается отмазом, давно набившим оскомину у адеватных болел.. Но травмировать сей персонаж (никчемность) критикой, даже справедливой, НИЗЯ - он ведь главный тренер сборной и лицо подконтрольное лишь Дюкову, все пытающемуся, многочисленными пеналями в пользу "Ростова", сделать Карпина "успешным" (хотя бы) тренером... Который в свои 54 года, не взял НИ ОДНОГО, зачуханного, трофея, но благодаря ручным СМИ и продажным экспертам, за что-то, становится лучшим тренером России. Тренер "Локо", принявший команду месяц назад, просто унизил Валеру, не напрягаясь, как и ранее, затертый теми же экспертами, на самом деле, лучший коуч 1 части сезона, Ганчаренко. ЦИРК
Если у тебя нет игроков которые подошли бы Гвардиоле, то ты не будешь играть в футбол Гвардиолы, даже если ты и есть Гвардиола.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viktor Poljakov
Ответ Противовес
Бессовестный... А для чего в "Ростове" главный тренер, если за 5 лет работы его в команде, ИГРЫ, как таковой ( не только в защите), просто нет - бей-беги, забросы и симуляции, в расчете на "слепоту" ручных свистунов и покровительство главы РФС. Опять у прибалта виновны ВСЕ, короме его самого... Каждый провал, сопровождается отмазом, давно набившим оскомину у адеватных болел.. Но травмировать сей персонаж (никчемность) критикой, даже справедливой, НИЗЯ - он ведь главный тренер сборной и лицо подконтрольное лишь Дюкову, все пытающемуся, многочисленными пеналями в пользу "Ростова", сделать Карпина "успешным" (хотя бы) тренером... Который в свои 54 года, не взял НИ ОДНОГО, зачуханного, трофея, но благодаря ручным СМИ и продажным экспертам, за что-то, становится лучшим тренером России. Тренер "Локо", принявший команду месяц назад, просто унизил Валеру, не напрягаясь, как и ранее, затертый теми же экспертами, на самом деле, лучший коуч 1 части сезона, Ганчаренко. ЦИРК
И многие эксперты пишут, что Карпин мог бы тренировать любой европейский клуб... Каким образом непонятно... На зи нем кубке защиты не было и нападения, один - два удара в створ ворот... На кубке другом также не было ни защиты ни нападения,... Наконец в чемпионате такая же тупая тактика : бей беги, авось пеналь выпросим... Позорная тактика главного тренера....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ fil_spb
Угу, понятно. В середине недели было: "Я не виноват, это зимний футбол виноват" Сегодня: "Это не из-за того, что я выпустил Байрамяна в центр атаки,а Голенкова и Комличенко на фланги, это защитники с 25 минуты делали не то". Что же ты ничего не изменил если уже с 25 минуты проблемы начались. Погадаем какая отмазка будет через неделю? И сколько их всего будет до лета, 7, 9?
Предлагаю тебе пари: если в оставшихся турах чемпионата Ростов проиграет ещё хотя бы 7 раз, то ровно на год самозабанюсь я, если меньше 7 раз - то ты. Принимаешь?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Молодых
Виноваты все- защитники, нападающие, судьи, соперники, поле опять же плохое… И только я в белом пальто!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Терн
в ростове просто тренер низкого уровня
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lyublyu Costornaya
Валера, потому что ты не тренер
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fil_spb
Угу, понятно.
В середине недели было: "Я не виноват, это зимний футбол виноват"
Сегодня: "Это не из-за того, что я выпустил Байрамяна в центр атаки,а Голенкова и Комличенко на фланги, это защитники с 25 минуты делали не то". Что же ты ничего не изменил если уже с 25 минуты проблемы начались.
Погадаем какая отмазка будет через неделю? И сколько их всего будет до лета, 7, 9?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Den Chev
Бюджет локо в два раза почти больше.. Илм это ничего не значит? Наверно и легионеры ничего не значат? Так да? Ну ок
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kit244098
Валера, это какой-то позор. Дзюба сегодня пешком ходил, как и против Спартака. Но три забил...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гельмут Стой
Я за Ростов, результат безусловно не порадовал, но игра была, моменты были, считаю не стоит по одной весенней игре делать категорические выводы. Верим в команду.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бартоломью
Ответ Противовес
Бессовестный... А для чего в "Ростове" главный тренер, если за 5 лет работы его в команде, ИГРЫ, как таковой ( не только в защите), просто нет - бей-беги, забросы и симуляции, в расчете на "слепоту" ручных свистунов и покровительство главы РФС. Опять у прибалта виновны ВСЕ, короме его самого... Каждый провал, сопровождается отмазом, давно набившим оскомину у адеватных болел.. Но травмировать сей персонаж (никчемность) критикой, даже справедливой, НИЗЯ - он ведь главный тренер сборной и лицо подконтрольное лишь Дюкову, все пытающемуся, многочисленными пеналями в пользу "Ростова", сделать Карпина "успешным" (хотя бы) тренером... Который в свои 54 года, не взял НИ ОДНОГО, зачуханного, трофея, но благодаря ручным СМИ и продажным экспертам, за что-то, становится лучшим тренером России. Тренер "Локо", принявший команду месяц назад, просто унизил Валеру, не напрягаясь, как и ранее, затертый теми же экспертами, на самом деле, лучший коуч 1 части сезона, Ганчаренко. ЦИРК
Надо признать "Ростову" дико везло в большинстве матчей первой половины чемпа... Много побед было не по игре..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Боком рез
Нырять перестали? Валера объясни....без пенальти нет результата?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Противовес
Бессовестный... А для чего в "Ростове" главный тренер, если за 5 лет работы его в команде, ИГРЫ, как таковой ( не только в защите), просто нет - бей-беги, забросы и симуляции, в расчете на "слепоту" ручных свистунов и покровительство главы РФС. Опять у прибалта виновны ВСЕ, короме его самого... Каждый провал, сопровождается отмазом, давно набившим оскомину у адеватных болел.. Но травмировать сей персонаж (никчемность) критикой, даже справедливой, НИЗЯ - он ведь главный тренер сборной и лицо подконтрольное лишь Дюкову, все пытающемуся, многочисленными пеналями в пользу "Ростова", сделать Карпина "успешным" (хотя бы) тренером... Который в свои 54 года, не взял НИ ОДНОГО, зачуханного, трофея, но благодаря ручным СМИ и продажным экспертам, за что-то, становится лучшим тренером России. Тренер "Локо", принявший команду месяц назад, просто унизил Валеру, не напрягаясь, как и ранее, затертый теми же экспертами, на самом деле, лучший коуч 1 части сезона, Ганчаренко. ЦИРК
Вычеров, кстати, нашу игру в следующее воскресенье тоже ведь не пропустишь?
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Максаков
Валера, блин!! Сколько можно? Полузащита совершенно не умеет обороняться. Глебов как всегда в защите ужасен. Уткин в защите стабильно отвратителен.
Валера тренер или кто? Постоянно одна и та же херня в их исполнении при игре в обороне. Неужели с этим ничего невозможно поделать?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Black Phoenix
Дать пешеходному Дзюбе в лайтовом режиме, растренированным, на расслабоне забить хет-трик аж Ростову, команде топ-5 чемпионата по очкам да ещё и за донный Локомотив - это сильно, да.
Локо по всем параметрам сильнее Ростова. Если бы не некоторые проходимцы, сейчас боролся бы за место в тройке, как и было стабильно до прихода немцев.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Противовес
Бессовестный... А для чего в "Ростове" главный тренер, если за 5 лет работы его в команде, ИГРЫ, как таковой ( не только в защите), просто нет - бей-беги, забросы и симуляции, в расчете на "слепоту" ручных свистунов и покровительство главы РФС. Опять у прибалта виновны ВСЕ, короме его самого... Каждый провал, сопровождается отмазом, давно набившим оскомину у адеватных болел.. Но травмировать сей персонаж (никчемность) критикой, даже справедливой, НИЗЯ - он ведь главный тренер сборной и лицо подконтрольное лишь Дюкову, все пытающемуся, многочисленными пеналями в пользу "Ростова", сделать Карпина "успешным" (хотя бы) тренером... Который в свои 54 года, не взял НИ ОДНОГО, зачуханного, трофея, но благодаря ручным СМИ и продажным экспертам, за что-то, становится лучшим тренером России. Тренер "Локо", принявший команду месяц назад, просто унизил Валеру, не напрягаясь, как и ранее, затертый теми же экспертами, на самом деле, лучший коуч 1 части сезона, Ганчаренко. ЦИРК
Вычеров, что, праздник? Бедненький, не балует тебя Ростов в этом сезоне.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
evil
Локо странный трёшку отгрузил с дзюбой и тикнизяном
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Black Phoenix
Дать пешеходному Дзюбе в лайтовом режиме, растренированным, на расслабоне забить хет-трик аж Ростову, команде топ-5 чемпионата по очкам да ещё и за донный Локомотив - это сильно, да.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Противовес
Бессовестный... А для чего в "Ростове" главный тренер, если за 5 лет работы его в команде, ИГРЫ, как таковой ( не только в защите), просто нет - бей-беги, забросы и симуляции, в расчете на "слепоту" ручных свистунов и покровительство главы РФС. Опять у прибалта виновны ВСЕ, короме его самого... Каждый провал, сопровождается отмазом, давно набившим оскомину у адеватных болел.. Но травмировать сей персонаж (никчемность) критикой, даже справедливой, НИЗЯ - он ведь главный тренер сборной и лицо подконтрольное лишь Дюкову, все пытающемуся, многочисленными пеналями в пользу "Ростова", сделать Карпина "успешным" (хотя бы) тренером... Который в свои 54 года, не взял НИ ОДНОГО, зачуханного, трофея, но благодаря ручным СМИ и продажным экспертам, за что-то, становится лучшим тренером России. Тренер "Локо", принявший команду месяц назад, просто унизил Валеру, не напрягаясь, как и ранее, затертый теми же экспертами, на самом деле, лучший коуч 1 части сезона, Ганчаренко. ЦИРК
+27
-14
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trick00
По старой памяти решили помочь))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий