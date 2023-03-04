Карпин про 1:3 с «Локо»: «Защитники «Ростова» после 25‑й минуты почему-то перестали делать то, что должны»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча против «Локомотива» (1:3).
– Матч нереализованных возможностей для «Ростова»?
– Да, можно так сказать. В ключевые моменты перед голами «Локомотива» у нас были моменты. Все говорят, как и есть: не забиваешь ты – забивают тебе.
– Ивана Комарова выпустили при счете 0:3. Решили его бросить в пекло?
– Да, а почему нет? При счете 1:1 или 0:1 другая атмосфера на поле. Выпустить почувствовать, что это такое, нормально.
– Ваши защитники недоработали в матче?
– 100%. Если первые минут 20-25 были окей, то после 25‑й минуты не знаю, что произошло. Все, что должны были делать и делали, перестали почему‑то выполнять, – сказал Карпин.
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В середине недели было: "Я не виноват, это зимний футбол виноват"
Сегодня: "Это не из-за того, что я выпустил Байрамяна в центр атаки,а Голенкова и Комличенко на фланги, это защитники с 25 минуты делали не то". Что же ты ничего не изменил если уже с 25 минуты проблемы начались.
Погадаем какая отмазка будет через неделю? И сколько их всего будет до лета, 7, 9?
Валера тренер или кто? Постоянно одна и та же херня в их исполнении при игре в обороне. Неужели с этим ничего невозможно поделать?