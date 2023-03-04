Карпин про 1:3 с «Локо»: «Защитники «Ростова» после 25‑й минуты почему-то перестали делать то, что должны»

Главный тренер «Ростова» подвел итоги матча против « » (1:3).

– Матч нереализованных возможностей для « »?

– Да, можно так сказать. В ключевые моменты перед голами «Локомотива» у нас были моменты. Все говорят, как и есть: не забиваешь ты – забивают тебе.

– выпустили при счете 0:3. Решили его бросить в пекло?

– Да, а почему нет? При счете 1:1 или 0:1 другая атмосфера на поле. Выпустить почувствовать, что это такое, нормально.

– Ваши защитники недоработали в матче?

– 100%. Если первые минут 20-25 были окей, то после 25‑й минуты не знаю, что произошло. Все, что должны были делать и делали, перестали почему‑то выполнять, – сказал Карпин.

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