Экс-владелец «Ливерпуля»: «Частный капитал – не лучший вариант для клубов. Людям могут не нравиться отдельные государства, но их инвестиции подходят спорту больше»

Экс-владелец « » Мартин Бротон выступил против частного капитала в футболе.

«Частный капитал – это не лучший вариант для спортивных команд.

Стандартная схема работы – приобрести клуб, вложив как можно меньше собственных средств и как можно больше заемных, отбить свои деньги как можно быстрее за счет дивидендов, а затем продать организацию, пока она позволяет получить хорошую прибыль.

В этом нет ничего плохого, если речь о других сферах, но фанаты хотят отнюдь не этого. Футбольные клубы – это общественные организации. Это эмоциональные активы. Фанаты хотят видеть в клубах собственный капитал, а не долги.

Государственные инвестиции больше подходят. Такие структуры придерживаются более долгосрочного подхода, склонны инвестировать больше собственного капитала и меньше – заемного, у них нет временных рамок для продажи актива.

Людям могут не нравиться отдельные государства, но с философской точки зрения меня больше волнует частный капитал», – сказал бизнесмен.

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