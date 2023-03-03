Экс-владелец «Ливерпуля»: «Частный капитал – не лучший вариант для клубов. Людям могут не нравиться отдельные государства, но их инвестиции подходят спорту больше»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия бизнес Мартин Бротон Футбол

Экс-владелец «Ливерпуля» Мартин Бротон выступил против частного капитала в футболе.

«Частный капитал – это не лучший вариант для спортивных команд.

Стандартная схема работы – приобрести клуб, вложив как можно меньше собственных средств и как можно больше заемных, отбить свои деньги как можно быстрее за счет дивидендов, а затем продать организацию, пока она позволяет получить хорошую прибыль.

В этом нет ничего плохого, если речь о других сферах, но фанаты хотят отнюдь не этого. Футбольные клубы – это общественные организации. Это эмоциональные активы. Фанаты хотят видеть в клубах собственный капитал, а не долги.

Государственные инвестиции больше подходят. Такие структуры придерживаются более долгосрочного подхода, склонны инвестировать больше собственного капитала и меньше – заемного, у них нет временных рамок для продажи актива.

Людям могут не нравиться отдельные государства, но с философской точки зрения меня больше волнует частный капитал», – сказал бизнесмен.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.В.Бубнов
Мужик, что ты знаешь о бизнесе, если в свое время владел абсолютно убыточным недопроектом по кличке "пуль"?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андоррский почтальон
У кого-то сейчас будет разрыв шаблона.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xDe xDe
Первый раз слышу о Мартине Бротоне, понятия не имею, что за человек, но "госинвестиции лучше, чем частные" - просто дичайшая дичь.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pertinax Gandi
То есть мы в России всё правильно делаем!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Никулин
Российские клубы давно все предугадали. Настоящие гуру футбольного бизнеса
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий