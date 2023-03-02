Татьяна Тарасова: «В России такое фигурное катание, что любой футбол позавидует. Это искусство. А в футболе все примитивно»

Теги премьер-лига Россия Татьяна Тарасова Сборная России по футболу мужское катание женское катание Футбол

Татьяна Тарасова сравнила фигурное катание и футбол с точки зрения творческого наполнения.

«Если сравнивать глобально по популярности футбол и фигурное катание, то футбол в стране смотрят больше. Там в принципе больше матчей.

Но в России такое фигурное катание, что любой футбол позавидует. Это искусство. А в футболе нашем все примитивно», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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10 комментариев

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Максим Пантелеев
РБ -Спортс добыватель кала для генерации трафика.
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Этот Райола хочет денег
Это синдром сантехника. В том смысле, что главным воспринимается тот вид деятельности, в котором ты специалист, профессионал. Остальные делятся на своих, коллег по цеху и остальных, которые никчемные лузеры.
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Галина Александрова
Как можно сравнивать несравнимое!? Давайте балет с хоккеем, художественную гимнастику с баскетболом сравним, чтобы прямо на полном серьёзе. Смешно, правда???)))
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gift...!
ТАТ снова плнесло по болотам и ухабам ...
Расскажите ей кто- нибудь про конный спорт и его стоимость и популярность.
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rigobersong
Стриптиз искусство, а фигурка, ну такое:))
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Правда России
Через футбол хочет привлечь аудиторию в фигурное катание?
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faddey
А я думаю, что ФК это фигня, а не спорт.
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Кокич
В футболе есть место для импровизации, в ФК — сплошное повторение заученных движений (часто даже одну программу по два сезона катают).
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Arman FCSM
Тарасова: "Российский футбол бу-бу-бу-бу-бу-бу"
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Подлый Интригант
Специально не вставили "нашем" в заголовок
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