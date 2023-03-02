Татьяна Тарасова: «В России такое фигурное катание, что любой футбол позавидует. Это искусство. А в футболе все примитивно»

Татьяна Тарасова сравнила фигурное катание и футбол с точки зрения творческого наполнения.

«Если сравнивать глобально по популярности футбол и фигурное катание, то футбол в стране смотрят больше. Там в принципе больше матчей.

Но в России такое фигурное катание, что любой футбол позавидует. Это искусство. А в футболе нашем все примитивно», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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