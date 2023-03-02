Маттеус назвал поражение в финале ЛЧ-1999 самым тяжелым в карьере: «Мы доминировали, были лучше «МЮ» весь матч. До сих пор больно вспоминать – трофей был почти у нас в руках»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лотар Маттеус Лига чемпионов УЕФА Футбол

Лотар Маттеус назвал самое тяжелое поражение в карьере.

«Без сомнения, это было [в финале Лиги чемпионов] в 1999 году («Манчестер Юнайтед» обыграл «Баварию» со счетом 2:1, забив дважды в концовке матча – Sports.ru). Это поражение ранило гораздо сильнее, потому что на «Камп Ноу» мы были намного лучше «Манчестер Юнайтед».

Мы доминировали от начала до конца и должны были решить исход матча еще до перерыва. Конечно, у них было несколько хороших моментов, но у нас они были гораздо опаснее.

Однако они не сдавались, а в футболе может случиться что угодно, особенно когда ты не добиваешь своего соперника. Мне до сих пор больно вспоминать то поражение. Трофей был почти у нас в руках», – сказал бывший полузащитник «Баварии».

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13 комментариев

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Under
Ответ вальтер
Не видел первого чемпионства у маню, но два других это дикие отскоки. Они и так немного лч брали , но даже эти на везении. Так что бывает такое к сожалению.
почему в 2008 дикий отскок?
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Yury Fedoseev
Зато удача улыбнулась вам в полуфинале в Киеве.
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danilevich
Ответ Gagarin Party
тот кто видел матч, понимает что это была глупая и неуместная фраза. У Баварии мяч просто не шел в ворота, а у Манчестера залетело.
Ну так в футболе выигрывает тот у кого залетает
+2
-1
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вальтер
Не видел первого чемпионства у маню, но два других это дикие отскоки. Они и так немного лч брали , но даже эти на везении. Так что бывает такое к сожалению.
+2
-4
-2
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Манюшный
Бавария и МЮ рубятся в финале ЛЧ, Сити рубится за выход в Чемпионшип из третьего дивизиона. 🤣🤣🤣
+1
-1
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Михо
Зря тогда заменил Хитцфельд лидеров- Баслера и Маттеуса. Точно так же зря это сделал Хайнкесс в финале 2012 против Челси, заменив Мюллера. Что примечательно, Бавария очень быстро оба раза выиграла титул вновь
+2
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Brigant
Ферги тайм он такой!
+2
0
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Barry
Отсутствие Кина и Скоулза в финале сильно сказалось на игре Юнайтед.
+7
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Gagarin Party
Ответ QWertY
Маслаченко все уже сказал про этот финал. Ни убавить, ни добавить
тот кто видел матч, понимает что это была глупая и неуместная фраза. У Баварии мяч просто не шел в ворота, а у Манчестера залетело.
+4
-2
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Евгений Якутов
Лично мне,после игры была больше всего жаль именно его...
Куффура ещё...рыдающего на газоне...
А,вообще,это был один из самых сильных "отскоков" в футболе (по крайней мере,на таком уровне)!
"Бавария" должна была побеждать с крупным счётом,но...
P.S. Ещё финал ЛЧ 2011/12 приходит на ум. Там уже "Челси" с двумя (!) ударами в створ взял 🏆)))
+2
-3
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QWertY
Маслаченко все уже сказал про этот финал. Ни убавить, ни добавить
+6
-2
+4
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sixpounder666
«Пижоны лежат, а великие торжествуют. Вот как выигрываются великие битвы»
+15
-2
+13
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Барсик Юрана
Прям как Кринж на ЧМ... а нет, 0 финалов ЧМ за всю жизнь, и это в 38!
+1
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