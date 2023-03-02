Маттеус назвал поражение в финале ЛЧ-1999 самым тяжелым в карьере: «Мы доминировали, были лучше «МЮ» весь матч. До сих пор больно вспоминать – трофей был почти у нас в руках»

назвал самое тяжелое поражение в карьере.

«Без сомнения, это было [в финале чемпионов] в 1999 году (« » обыграл «Баварию» со счетом 2:1, забив дважды в концовке матча – Sports.ru). Это поражение ранило гораздо сильнее, потому что на «Камп Ноу» мы были намного лучше «Манчестер Юнайтед».

Мы доминировали от начала до конца и должны были решить исход матча еще до перерыва. Конечно, у них было несколько хороших моментов, но у нас они были гораздо опаснее.

Однако они не сдавались, а в футболе может случиться что угодно, особенно когда ты не добиваешь своего соперника. Мне до сих пор больно вспоминать то поражение. Трофей был почти у нас в руках», – сказал бывший полузащитник «Баварии».

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