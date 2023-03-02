Маттеус назвал поражение в финале ЛЧ-1999 самым тяжелым в карьере: «Мы доминировали, были лучше «МЮ» весь матч. До сих пор больно вспоминать – трофей был почти у нас в руках»
Лотар Маттеус назвал самое тяжелое поражение в карьере.
«Без сомнения, это было [в финале Лиги чемпионов] в 1999 году («Манчестер Юнайтед» обыграл «Баварию» со счетом 2:1, забив дважды в концовке матча – Sports.ru). Это поражение ранило гораздо сильнее, потому что на «Камп Ноу» мы были намного лучше «Манчестер Юнайтед».
Мы доминировали от начала до конца и должны были решить исход матча еще до перерыва. Конечно, у них было несколько хороших моментов, но у нас они были гораздо опаснее.
Однако они не сдавались, а в футболе может случиться что угодно, особенно когда ты не добиваешь своего соперника. Мне до сих пор больно вспоминать то поражение. Трофей был почти у нас в руках», – сказал бывший полузащитник «Баварии».
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Куффура ещё...рыдающего на газоне...
А,вообще,это был один из самых сильных "отскоков" в футболе (по крайней мере,на таком уровне)!
"Бавария" должна была побеждать с крупным счётом,но...
P.S. Ещё финал ЛЧ 2011/12 приходит на ум. Там уже "Челси" с двумя (!) ударами в створ взял 🏆)))