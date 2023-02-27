Боец Top Dog Ханов о футболе: «На поле не спортсмены, а актеры театра. Чуть задели – сразу ревут, кричат»

Теги премьер-лига Россия НБА Top Dog FC Кулачные бои Футбол

Экс-чемпион Top Dog FC Марсель Ханов рассказал об отношении к футболу.

– Вы не являетесь фанатом боевых искусств и не следите за ними. Возможно, увлекаетесь какими-то другими видами спорта?

– С детства люблю баскетбол. Интересно и матчи посмотреть, и самому выйти на паркет. Думаю, если бы не бокс, то, скорее всего, занимался бы им.

– Следите за европейским баскетболом или НБА?

– Скорее второе. Также приятно понаблюдать за уличным баскетболом. Хотя это также нечасто получается.

– Складывается впечатление, что в России баскетбол уже давно отошел на второй, если не на третий план. Назовите топ самых популярных видов спорта в стране.

– Естественно, на первом месте стоит футбол, к сожалению.

– Почему «к сожалению»?

– Потому что на поле не спортсмены, а актеры театра. Чуть задели – сразу ревут, кричат. Есть же шутка, что когда падает футболист, то говорит: «Было! Было», а боксер – наоборот. Из-за этого они мне не очень нравятся.

На вторую строчку поставил бы хоккей, на третью – баскетбол. При этом единоборства выношу за скобки. Для меня лично они вне конкуренции, – сказал Ханов.

11 комментариев

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Niko [Ars]
Ответ ZarvuR2020
Я терпеть не могу симуляции, но когда уже разумистам объяснят, что это просто способ принести пользу своей команде и повлиять на судью?
почему человек, который не играет в футбол, должен понимать специфику современного футбола, в то время как мы, любители футбола, осознаем что симулянтов не наказывают достаточно жёстко, чтобы футболисты перестали так легко манипулировать судьями?
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Alex Slobodskikh
То ли дело KFC и прочие борьбы и боксы.
Обнимающиеся, лобызающие друг друга потные полураздетые мужики.
Вот это вот настоящие брутальные виды спорта!
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RAMIK
Прям как многие бойцы: до боя я тебя порву,воткну и т.д.. А во время боя спать хочется весь бой.
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Sakhib Dagalaev
Бойцы не мало симулируют
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S100 Winner
Ханов сам кричал, матерился и оправдывался в микрофон после того, как его деклассировали и переехали в недавнем чемпионском бою в Топ Дог
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ChefJhonnyMorgan
Экспертное мнение подъехало
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Recreated
Чёт я шутки вообще не понял.
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ZarvuR2020
Я терпеть не могу симуляции, но когда уже разумистам объяснят, что это просто способ принести пользу своей команде и повлиять на судью?
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tommy_bee
только
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уличный иуда
То ли дело боец топ дог, загнанный как корова в сено, бьющий такого же полуфабриката напротив.
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Kanan Jarrus
жалко что какой-нибудь ханов не был в тот день в кофемании. это воспитало бы эффективнее, чем тюрьма)
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