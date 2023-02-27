Боец Top Dog Ханов о футболе: «На поле не спортсмены, а актеры театра. Чуть задели – сразу ревут, кричат»
Экс-чемпион Top Dog FC Марсель Ханов рассказал об отношении к футболу.
– Вы не являетесь фанатом боевых искусств и не следите за ними. Возможно, увлекаетесь какими-то другими видами спорта?
– С детства люблю баскетбол. Интересно и матчи посмотреть, и самому выйти на паркет. Думаю, если бы не бокс, то, скорее всего, занимался бы им.
– Следите за европейским баскетболом или НБА?
– Скорее второе. Также приятно понаблюдать за уличным баскетболом. Хотя это также нечасто получается.
– Складывается впечатление, что в России баскетбол уже давно отошел на второй, если не на третий план. Назовите топ самых популярных видов спорта в стране.
– Естественно, на первом месте стоит футбол, к сожалению.
– Почему «к сожалению»?
– Потому что на поле не спортсмены, а актеры театра. Чуть задели – сразу ревут, кричат. Есть же шутка, что когда падает футболист, то говорит: «Было! Было», а боксер – наоборот. Из-за этого они мне не очень нравятся.
На вторую строчку поставил бы хоккей, на третью – баскетбол. При этом единоборства выношу за скобки. Для меня лично они вне конкуренции, – сказал Ханов.
Обнимающиеся, лобызающие друг друга потные полураздетые мужики.
Вот это вот настоящие брутальные виды спорта!