Боец Top Dog Ханов о футболе: «На поле не спортсмены, а актеры театра. Чуть задели – сразу ревут, кричат»

Экс-чемпион Top Dog FC Марсель Ханов рассказал об отношении к футболу.

– Вы не являетесь фанатом боевых искусств и не следите за ними. Возможно, увлекаетесь какими-то другими видами спорта?

– С детства люблю баскетбол. Интересно и матчи посмотреть, и самому выйти на паркет. Думаю, если бы не бокс, то, скорее всего, занимался бы им.

– Следите за европейским баскетболом или НБА?

– Скорее второе. Также приятно понаблюдать за уличным баскетболом. Хотя это также нечасто получается.

– Складывается впечатление, что в России баскетбол уже давно отошел на второй, если не на третий план. Назовите топ самых популярных видов спорта в стране.

– Естественно, на первом месте стоит футбол, к сожалению.

– Почему «к сожалению»?

– Потому что на поле не спортсмены, а актеры театра. Чуть задели – сразу ревут, кричат. Есть же шутка, что когда падает футболист, то говорит: «Было! Было», а боксер – наоборот. Из-за этого они мне не очень нравятся.

На вторую строчку поставил бы хоккей, на третью – баскетбол. При этом единоборства выношу за скобки. Для меня лично они вне конкуренции, – сказал Ханов.