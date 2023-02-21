У «Ливерпуля» трудный сезон, но в матче с «Реалом» он фаворит. Заряжайте на игру, застраховав до 2000 рублей с БЕТСИТИ

«Ливерпуль» сыграет дома с «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сезон у команды Юргена Клоппа складывается ужасно, но после кошмарного отрезка на старте 2023 года «красные» сумели выиграть два последних матча в АПЛ. У «Реала» после поражения от «Мальорки» дела идут прекрасно: 4 победы подряд и 15 забитых мячей.

Букмекеры, тем не менее, считают мерсисайдцев небольшими фаворитами на «Энфилде»: коэффициент на победу англичан составляет 2.32, а на успех испанского клуба – 3.10. На ничью можно поставить за 3.70.

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