Мюллер догнал Кана по матчам за «Баварию» в Бундеслиге – по 429. Лишь у Майера больше – 473

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах Оливер Кан Зепп Майер рейтинги Томас Мюллер Жоау Канселу Дайо Упамекано Футбол

Полузащитник Томас Мюллер по матчам за «Баварию» в Бундеслиге догнал Оливера Кана.

Игра против гладбахской «Боруссии» в 21-м туре стала для него 429-й.

Больше Мюллера и Кана в чемпионате Германии за мюнхенцев сыграл лишь Зепп Майер – у вратаря 473 матча.

Следует отметить, что Томас был заменен на защитника Жоау Канселу на 16-й минуте. Это произошло в связи с удалением Дайо Упамекано.

Подробно со статистикой Мюллера можно ознакомиться здесь.

«Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария». 1:0 – Штиндль забил, Упамекано удален на 8-й. Онлайн-трансляция

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25 комментариев

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МТБ
Ответ <~Inter~>
Мне кажется Киммих имеет все шансы, чтобы превзойти Мюллера по тарелкам
С одной стороны да, ведь Киммих на 5 лет младше и пришёл уже после начала серии, а МЮллер зацепил пару лет без трофеев.
С другой, тот же Лам или Швайнштайгер в какой-то момент просто устали. Да и Левандовски тоже. Зюле или Алаба тоже свалили. А вот Боатенг просто сдал.

Так что Киммиху мало просто поиграть ещё 4 сезона, после ухода Мюллера, надо ещё не задолбаться, при этом держать уровень
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МТБ
Ответ Barsa! bolshe chem klub
при всём уважении к Майеру и к Кану как то несправедливо сравнивать долгожительность в карьере вратаря и футболиста... конечно вратарь имеет очень большое значение в команде но протяжённость карьеры для футболиста намного сложнее. респект Мюллеру. достойно носит свою футбольную фамилию
Эм... может вратаря и полевого? Просто вратарь тоже футболист
+3
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Cash_flow
Ответ zer
Томас лютый топ-игрок, про которого все забывают. один из самых немедийных, но при этом один из самых полезных игроков. причём как с молодости начал тащить, так и тащит
Мюллер легенда.

В 2013 от великой Баварии Хайнкеса Рибери был главным номинантом на ЗМ, а на мой взгляд лучшим игроком той команды (и, разумеется, всего евросезона) был именно Томас Мюллер
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Михаил1970
У Акинфеева 531 в РПЛ. И он еще поиграет)
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rigobersong
Ответ Кирилл Голивец
Еще и вечный рекорд по количеству чемпионств установит)
У Комана в 26 лет 11 чемпионств ( 1 с Юве под вопросом), так и не разобрался, дают ли за 1 матч в чемпионство в серии А, т.к. тот же трансфермаркет засчитывает.
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HI MARS
Ответ VERBLYUD
🤡
Не представляйся.Ты мне не интересен
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Vitto
Ответ Moscwow
Стоило отметить, что при этом у него более 300 очков по гол+пас. Это абсолютно топ-статистка
Скорее больше 400 очков
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Футбол, хоккей итд
Возможно в следующем сезоне сравнаяется и превзойдет достижение Майера.
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Moscwow
Стоило отметить, что при этом у него более 300 очков по гол+пас. Это абсолютно топ-статистка
0
-1
-1
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che kaif
Ответ Барсик Юрана
И ведь не продался верблюжим деньгам 👍🏿
Кому он нужен? 😅 позвал бы реал пешком бы пошел по пути Алабы Кросса и др.
+3
-3
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<~Inter~>
Ответ Кирилл Голивец
Еще и вечный рекорд по количеству чемпионств установит)
Мне кажется Киммих имеет все шансы, чтобы превзойти Мюллера по тарелкам
+9
0
+9
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zer
Томас лютый топ-игрок, про которого все забывают. один из самых немедийных, но при этом один из самых полезных игроков. причём как с молодости начал тащить, так и тащит
+4
-2
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bostonKG
Томас-Легенда 💯👍💪
+1
-1
0
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VERBLYUD
Ответ HI MARS
Ну то что Томас лучше Месси это однозначно
🤡
+4
-8
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Vinnipukh Vinni
Неплохо Нагельсманн его поздравил.
+1
0
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Барсик Юрана
И ведь не продался верблюжим деньгам 👍🏿
+1
-2
-1
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Vinnipukh Vinni
Ответ Кирилл Голивец
Еще и вечный рекорд по количеству чемпионств установит)
Учитывая, с какой стабильностью Бавария штампует титулы, это совсем не очевидно.
Любой игрок, который достаточно долго продержится в составе, сможет поспорить. Допустим, Мусиала.
+14
-1
+13
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rej1sta
Ответ HI MARS
Ну то что Томас лучше Месси это однозначно
Настолько ты обижен?
+9
-7
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Тиджани Бабангида
Вот это верность клубу ! Полузащитник превосходящий по матчам голкипера - это невероятное достижение.
0
0
0
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Andrew_com
Но его через 10 минут поменяли, какое совпадение
+3
0
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Владислав
Легенда!
+2
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Кирилл Голивец
Еще и вечный рекорд по количеству чемпионств установит)
+3
-1
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HI MARS
Ну то что Томас лучше Месси это однозначно
+12
-11
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Barsa! bolshe chem klub
при всём уважении к Майеру и к Кану как то несправедливо сравнивать долгожительность в карьере вратаря и футболиста...

конечно вратарь имеет очень большое значение в команде но протяжённость карьеры для футболиста намного сложнее.

респект Мюллеру. достойно носит свою футбольную фамилию
+20
-1
+19
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Барсик Юрана
Чемпион мира в отличие от того же Кринжа 👍🏿
+3
-7
-4
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