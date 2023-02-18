Полузащитник Томас Мюллер по матчам за «Баварию» в Бундеслиге догнал .

Игра против гладбахской « » в 21-м туре стала для него 429-й.

Больше Мюллера и Кана в чемпионате Германии за мюнхенцев сыграл лишь – у вратаря 473 матча.

Следует отметить, что Томас был заменен на защитника на 16-й минуте. Это произошло в связи с удалением .

Подробно со статистикой Мюллера можно ознакомиться здесь.

«Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария». 1:0 – Штиндль забил, Упамекано удален на 8-й. Онлайн-трансляция