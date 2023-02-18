Мюллер догнал Кана по матчам за «Баварию» в Бундеслиге – по 429. Лишь у Майера больше – 473
Полузащитник Томас Мюллер по матчам за «Баварию» в Бундеслиге догнал Оливера Кана.
Игра против гладбахской «Боруссии» в 21-м туре стала для него 429-й.
Больше Мюллера и Кана в чемпионате Германии за мюнхенцев сыграл лишь Зепп Майер – у вратаря 473 матча.
Следует отметить, что Томас был заменен на защитника Жоау Канселу на 16-й минуте. Это произошло в связи с удалением Дайо Упамекано.
Подробно со статистикой Мюллера можно ознакомиться здесь.
«Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария». 1:0 – Штиндль забил, Упамекано удален на 8-й. Онлайн-трансляция
С другой, тот же Лам или Швайнштайгер в какой-то момент просто устали. Да и Левандовски тоже. Зюле или Алаба тоже свалили. А вот Боатенг просто сдал.
Так что Киммиху мало просто поиграть ещё 4 сезона, после ухода Мюллера, надо ещё не задолбаться, при этом держать уровень
В 2013 от великой Баварии Хайнкеса Рибери был главным номинантом на ЗМ, а на мой взгляд лучшим игроком той команды (и, разумеется, всего евросезона) был именно Томас Мюллер
Любой игрок, который достаточно долго продержится в составе, сможет поспорить. Допустим, Мусиала.
конечно вратарь имеет очень большое значение в команде но протяжённость карьеры для футболиста намного сложнее.
респект Мюллеру. достойно носит свою футбольную фамилию