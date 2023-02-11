Массимилиано Аллегри: «Погба все еще травмирован, и я не знаю, когда он вернется. Жду его»
Массимилиано Аллегри сообщил, что Поль Погба все еще травмирован.
«Погба недоступен. Он не может быть частью команды. Мне очень жаль, но такова реальность. Он все еще травмирован. И я не знаю, когда он вернется. Жду его», – сказал тренер «Ювентуса».
Француз после возвращения в «Ювентус» не сыграл еще ни минуты. Сообщалось, что клуб это злит, и с игроком могут разорвать контракт или продать его в более слабую лигу летом. В «Юве» это опровергали.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Игрок год не будет играть,но получать приличные денюжки(если опять же не прописана сумма гораздо меньше чем если бы он играл).Заиграет ли он в следующем году не факт,да и зачем он нужен если есть молодые готовые играть,а не стричься красиво.