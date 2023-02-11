Массимилиано Аллегри: «Погба все еще травмирован, и я не знаю, когда он вернется. Жду его»

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Поль Погба Футбол

Массимилиано Аллегри сообщил, что Поль Погба все еще травмирован.

«Погба недоступен. Он не может быть частью команды. Мне очень жаль, но такова реальность. Он все еще травмирован. И я не знаю, когда он вернется. Жду его», – сказал тренер «Ювентуса».

Француз после возвращения в «Ювентус» не сыграл еще ни минуты. Сообщалось, что клуб это злит, и с игроком могут разорвать контракт или продать его в более слабую лигу летом. В «Юве» это опровергали. 

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5 комментариев

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Олег910
Аллегри надо быть поосторожнее. Говорят, боевой шаман Погба ману накопил.
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Spaten
У верблюда даа горба, потому что вёз Погба
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Дмитрий
Да он сидит в неудобном кресле у барбера, от этого все болит. Сидит то по пять-шесть часов и каждый день.
+3
0
+3
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juventus
Действительно,есть ли какой пунктик в контракте что бы можно было разорвать этот самый контракт.
Игрок год не будет играть,но получать приличные денюжки(если опять же не прописана сумма гораздо меньше чем если бы он играл).Заиграет ли он в следующем году не факт,да и зачем он нужен если есть молодые готовые играть,а не стричься красиво.
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-1
-1
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Streetbor
это вам ответка за Роналду бгг
0
-2
-2
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