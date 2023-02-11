Массимилиано Аллегри: «Погба все еще травмирован, и я не знаю, когда он вернется. Жду его»

сообщил, что все еще травмирован.

«Погба недоступен. Он не может быть частью команды. Мне очень жаль, но такова реальность. Он все еще травмирован. И я не знаю, когда он вернется. Жду его», – сказал тренер «Ювентуса».

Француз после возвращения в « » не сыграл еще ни минуты. Сообщалось, что клуб это злит, и с игроком могут разорвать контракт или продать его в более слабую лигу летом. В «Юве» это опровергали.

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