Сазонов о том, кто мотивирует из спортсменов: «Роналду, на втором месте – Ибрагимович. Не знаю, дорос ли я до того, чтобы называть его имя»

Теги Златан Ибрагимович Криштиану Роналду премьер-лига Россия Динамо Москва Саба Сазонов Футбол

Саба Сазонов ответил на вопрос о спортсменах, которые его мотивируют. 

– Есть ли человек, который тебя сильно мотивирует?

– Из мира спорта это, естественно, Криштиану Роналду.

Где-то сейчас улыбнется Матиас Норманн, потому что он тоже его любит – у нас с ним хорошая связка.

На второе место поставлю Златана Ибрагимовича. Даже не знаю, дорос ли я до того, чтобы называть его имя.

– Как ты отнесся к такой экстравагантной смене клуба Роналду?

– Он сказал, что это для него новый вызов. В других странах он много чего завоевал, так что хочет попробовать новое. Плюс не секрет, сколько ему платят. Так что Роналду был очень доволен.

И Саудовская Аравия красиво себя повела: очень хорошо к нему отнеслась, позволив жить в шикарном месте вместе с девушкой. Возможно, это девушка недовольна, что они еще не женаты, – сказал футболист «Динамо».

3 комментария

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AnMe
Согласен насчет Джорджини или как ее 😅 ну у них норма такое, может не женится вообще. Ощущение, что он мамкин сынок, которому не дают добро на этот шаг. Ибо женитьба дает жене свои права на имущество и деньги, вот поэтому может и семейка против.
Не кидайтесь г-ном, просто сложилось такое впечатление)))
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Filipp Gorski
Хороший выбор 👍
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Тиджани Бабангида
Какое глупое лизоблюдство…
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