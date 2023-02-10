Сазонов о том, кто мотивирует из спортсменов: «Роналду, на втором месте – Ибрагимович. Не знаю, дорос ли я до того, чтобы называть его имя»
Саба Сазонов ответил на вопрос о спортсменах, которые его мотивируют.
– Есть ли человек, который тебя сильно мотивирует?
– Из мира спорта это, естественно, Криштиану Роналду.
Где-то сейчас улыбнется Матиас Норманн, потому что он тоже его любит – у нас с ним хорошая связка.
На второе место поставлю Златана Ибрагимовича. Даже не знаю, дорос ли я до того, чтобы называть его имя.
– Как ты отнесся к такой экстравагантной смене клуба Роналду?
– Он сказал, что это для него новый вызов. В других странах он много чего завоевал, так что хочет попробовать новое. Плюс не секрет, сколько ему платят. Так что Роналду был очень доволен.
И Саудовская Аравия красиво себя повела: очень хорошо к нему отнеслась, позволив жить в шикарном месте вместе с девушкой. Возможно, это девушка недовольна, что они еще не женаты, – сказал футболист «Динамо».
Не кидайтесь г-ном, просто сложилось такое впечатление)))