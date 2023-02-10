Роберт Левандовски: «Хави придает ощущение правильности своих действий. Он был невероятным игроком, но важно понимать разницу – быть футболистом и тренером»

высказался о главном тренере «Барселоны» .

«Сразу видно, что Хави был невероятным футболистом. Хави придает ощущение, что он все делает правильно. Или то, что он говорит нам, правильно.

Поэтому мы верим в то, что выбран правильный путь. По этой причине этот путь стоит поддержать и придерживаться ему. Безусловно, он был невероятным игроком.

Думаю, очень важно понимать разницу между тем, чтобы быть футболистом и тренером. Одно дело быть потрясающим игроком, но быть потрясающим тренером – это немного другое.

Но все определяет то, есть успех у тренера или нет. Поэтому он понимает, что должен делать, и у него все получится», – сказал нападающий «Барселоны».

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!