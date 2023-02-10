Роберт Левандовски: «Хави придает ощущение правильности своих действий. Он был невероятным игроком, но важно понимать разницу – быть футболистом и тренером»

Теги Барселона Хави Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски высказался о главном тренере «Барселоны» Хави.

«Сразу видно, что Хави был невероятным футболистом. Хави придает ощущение, что он все делает правильно. Или то, что он говорит нам, правильно. 

Поэтому мы верим в то, что выбран правильный путь. По этой причине этот путь стоит поддержать и придерживаться ему. Безусловно, он был невероятным игроком.

Думаю, очень важно понимать разницу между тем, чтобы быть футболистом и тренером. Одно дело быть потрясающим игроком, но быть потрясающим тренером – это немного другое.

Но все определяет то, есть успех у тренера или нет. Поэтому он понимает, что должен делать, и у него все получится», – сказал нападающий «Барселоны».

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8 комментариев

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Kaloyan Yalamov
Как минимум лучший "физрук" на сегодня, верю, что у него получится все, но и тогда болтуны не умолкнут. Они то и другое не умеют в принципе )))
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ruslan_khaibulov
передайте эти слова нашему цврю Мостовому, он думает,что был супер игроком и этого достаточно чтобы быть тренером)
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Не знаю что такое Требл
Великий Хави не мог провалиться, в это совершенно не верилось.
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Lev Kondratchik
Мостовому расскажите
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Евгений Кузнецов
Лапорта и Хави делают крутую работу!
+1
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blaugrano
Главная заслуга Хави в том, что он вернул команде идентичность и уверенность в себе. Без этого успех невозможен.
+20
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+20
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Темирлан Шаваев
Не знаю насчёт всего, но такой сплочённой команды в Барселоне, я давно не видал
+23
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kondr222
Хави и команда сейчас на верном пути, главное верить и выложится на все сто. Вперёд Барса!!!!
+9
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+9
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