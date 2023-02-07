Пабло Аймар: «Сборная Аргентины объединяет. Я знаю людей, которые долгое время не общались, но просмотр финала Кубка Америки закончился объятиями»

Теги Пабло Аймар Сборная Аргентины по футболу Кубок Дэвиса болельщики Кубок Америки Футбол

Пабло Аймар рассказал, как аргентинцы объединяются вокруг сборной.

«Сборная Аргентины объединяет – как футбольная команда, так и сборные в других видах спорта. Я знаю людей, которые, когда был выигран Кубок Дэвиса, собирались вместе, чтобы посмотреть его.

И я не понаслышке знаю, что были люди, которые долгое время не разговаривали друг с другом, но затем собрались вместе, чтобы посмотреть финал Кубка Америки, и это закончилось объятиями.

Сборная в нашей стране объединяет людей», – сказал  член тренерского штаба сборной в подкасте La Selecta.

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4 комментария

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Игорь Климов
Это было величайшее футбольное достижение сборной Аргентины за последние 36 лет!
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Пирс Морган
Настоящий праздник для страны, которая живет футболом
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Человек1991
В такие истории спокойно и легко можно поверить , это была величайшая победа сборной Аргентины , эпичное зрелище было, когда вся страна вышла на улицы, особенно центр Буэнос Айреса .
+4
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Darkhan Darkhan
Привет из 2008,
Матч Россия-Голандия
волшебная ночь переходящая в утро
+7
0
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