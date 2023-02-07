Пабло Аймар: «Сборная Аргентины объединяет. Я знаю людей, которые долгое время не общались, но просмотр финала Кубка Америки закончился объятиями»

рассказал, как аргентинцы объединяются вокруг сборной.

« объединяет – как футбольная команда, так и сборные в других видах спорта. Я знаю людей, которые, когда был выигран Кубок Дэвиса, собирались вместе, чтобы посмотреть его.

И я не понаслышке знаю, что были люди, которые долгое время не разговаривали друг с другом, но затем собрались вместе, чтобы посмотреть финал Кубка Америки, и это закончилось объятиями.

Сборная в нашей стране объединяет людей», – сказал член тренерского штаба сборной в подкасте La Selecta.