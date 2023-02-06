Невилл о «Ман Сити»: «Пеп – гений, но происходит нечто странное. Это была не игра команды Гвардиолы»

высказался о ситуации в «Манчестер Сити».

«Пару недель назад меня спросили, кто, по моему мнению, выиграет АПЛ, и я ответил: «Манчестер Сити». И с тех пор я повторил это пару раз. Фанаты « » ополчились на меня за это, думая, что я не проявляю уважения к ним. Но в субботу, когда «Арсенал» проиграл – и я сказал это перед игрой, – я был уже не так уверен в «Сити» из-за того, что произошло на этой неделе.

История с , отсутствие Де Брюйне, Диаш и Лапорт все еще остаются в запасе, , оставленный на скамейке, – все это кажется немного странным.

– гений, и это лишь момент во времени, но он не должен быть вне критики. Происходит нечто странное.

Они не в порядке. Это не была игра команды Пепа Гвардиолы. Бывали моменты, когда я наблюдал, как его команды проигрывают, и думал: «Это игра Пепа Гвардиолы».

Количество контратак и прорывов их обороны, пространство, которое они оставляли в центре поля – такого [обычно] не происходит. Им пришлось возвращаться к своим собственным воротам. Все это потому, что они были не в порядке», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» (0:1) в матче 22-го тура АПЛ и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Арсенал» опережает горожан на 5 очков, сыграв при этом на один матч меньше.