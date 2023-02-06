Невилл о «Ман Сити»: «Пеп – гений, но происходит нечто странное. Это была не игра команды Гвардиолы»

Теги Гари Невилл Манчестер Сити Арсенал Пеп Гвардиола Илкай Гюндоган Кевин де Брюйне Эмерик Лапорт Жоау Канселу Рубен Диаш Футбол

Гари Невилл высказался о ситуации в «Манчестер Сити».

«Пару недель назад меня спросили, кто, по моему мнению, выиграет АПЛ, и я ответил: «Манчестер Сити». И с тех пор я повторил это пару раз. Фанаты «Арсенала» ополчились на меня за это, думая, что я не проявляю уважения к ним. Но в субботу, когда «Арсенал» проиграл – и я сказал это перед игрой, – я был уже не так уверен в «Сити» из-за того, что произошло на этой неделе.

История с Канселу, отсутствие Де Брюйне, Диаш и Лапорт все еще остаются в запасе, Гюндоган, оставленный на скамейке, – все это кажется немного странным.

Пеп Гвардиола – гений, и это лишь момент во времени, но он не должен быть вне критики. Происходит нечто странное.

Они не в порядке. Это не была игра команды Пепа Гвардиолы. Бывали моменты, когда я наблюдал, как его команды проигрывают, и думал: «Это игра Пепа Гвардиолы».

Количество контратак и прорывов их обороны, пространство, которое они оставляли в центре поля – такого [обычно] не происходит. Им пришлось возвращаться к своим собственным воротам. Все это потому, что они были не в порядке», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» (0:1) в матче 22-го тура АПЛ и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Арсенал» опережает горожан на 5 очков, сыграв при этом на один матч меньше.

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2 комментария

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Андрюха с района
Просто Пепу уже пора переходить в новый клуб) За МС он достаточно добился) Да, ушастого не взял, но ничего страшного) С другой командой возьмет)
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llolishe
#pepout

Без слез не взглянешь на игру Манчестер Сити в атаке-зачем покупали Холланда?Зачем отдали Канселу?Почему Эдерсон пропустил единственный удар шпор?

#cherchesovhelp
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