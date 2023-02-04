Гаджи Гаджиев: «Карпин, Семак и Бердыев могли бы работать в Европе. Они не хуже многих тренеров европейских чемпионатов»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак Курбан Бердыев Гаджи Муслимович Гаджиев Валерий Карпин Сочи Футбол

Гаджи Гаджиев назвал тренеров Мир РПЛ, которые могли бы работать в Европе.

«Карпин, Семак и Бердыев могли бы работать в Европе. По уровню своей квалификации и подготовленности они не хуже многих тренеров, работающих в европейских чемпионатах», – сказал президент махачкалинского «Динамо».

Напомним, Бердыев недавно возглавил «Сочи». Семак тренирует «Зенит», а Карпин – «Ростов». 

5 комментариев

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градус ненависти
Ответ Bashibuzuck
Ну с тех пор, как мне кажется, он стал гораздо опытнее, а менталитет у него реально европейский, правда журналистов он чёто прям люто ненавидит😁
Европейский менталитет - это когда тренер пытается на все посты, связанные с финансами усадить людей, и ещё раз попилить на покупке одних и тех же игроков?
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Bashibuzuck
Ответ Pelerin
Ага, именно поэтому Бердыев играл в Кубке Конференций с казахскими командами. Кому он в Европе нужен? Карпина в Испании знают, поэтому доверили команду 2 дивизиона. В принципе, справился. Даже Асенсио потренировал... Вполне себе его уровень. Про Семака вообще смех )
Ну с тех пор, как мне кажется, он стал гораздо опытнее, а менталитет у него реально европейский, правда журналистов он чёто прям люто ненавидит😁
+1
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QWertY
Бердыев мог бы, его физруком нельзя назвать)
Чувак Барсу Гвардиолы и Баварию обыгрывал с Рубином и Ростовом)
+7
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Pelerin
Ага, именно поэтому Бердыев играл в Кубке Конференций с казахскими командами. Кому он в Европе нужен?

Карпина в Испании знают, поэтому доверили команду 2 дивизиона. В принципе, справился. Даже Асенсио потренировал... Вполне себе его уровень.

Про Семака вообще смех )
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Enotaz24
Могли бы, да не могут, наверное потому что не тянут уровень..
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