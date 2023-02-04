Гаджи Гаджиев: «Карпин, Семак и Бердыев могли бы работать в Европе. Они не хуже многих тренеров европейских чемпионатов»

назвал тренеров Мир РПЛ, которые могли бы работать в Европе.

« , Семак и Бердыев могли бы работать в Европе. По уровню своей квалификации и подготовленности они не хуже многих тренеров, работающих в европейских чемпионатах», – сказал президент махачкалинского «Динамо».

Напомним, Бердыев недавно возглавил « ». тренирует « », а Карпин – «Ростов».