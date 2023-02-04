Гаджи Гаджиев: «Карпин, Семак и Бердыев могли бы работать в Европе. Они не хуже многих тренеров европейских чемпионатов»
Гаджи Гаджиев назвал тренеров Мир РПЛ, которые могли бы работать в Европе.
«Карпин, Семак и Бердыев могли бы работать в Европе. По уровню своей квалификации и подготовленности они не хуже многих тренеров, работающих в европейских чемпионатах», – сказал президент махачкалинского «Динамо».
Напомним, Бердыев недавно возглавил «Сочи». Семак тренирует «Зенит», а Карпин – «Ростов».
Чувак Барсу Гвардиолы и Баварию обыгрывал с Рубином и Ростовом)
Карпина в Испании знают, поэтому доверили команду 2 дивизиона. В принципе, справился. Даже Асенсио потренировал... Вполне себе его уровень.
Про Семака вообще смех )