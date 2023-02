«Милан» и The Rolling Stones выпустили вторую совместную коллекцию одежды. Первая была приурочена к 60-летию группы

« » и The Rolling Stones выпустили совместную коллекцию одежды.

Коллекция представляет собой капсулу из четырех предметов одежды – куртка, худи, шарф и футболка в трех расцветках (черный, белый и серый). Также в коллекцию входят кепка, блокнот, кружка и браслеты.

На всех предметах коллекции размещен особый логотип, представляющий собой смешение эмблемы «Милана» и логотипа группы The Rolling Stones. На куртке также есть нашивка с названием песни Sympathy for the Devil (дьявол является одним из символов «Милана» – прим. Sports.ru).

Запуск новой коллекции стал второй коллаборацией «Милана» с легендарной рок-группой. Первая совместная коллекция была выпущена в прошлом году и приурочена к 60-летию группы.

В 2017 году The Rolling Stones выпустили совместную коллекцию с «ПСЖ».

Фото: acmilan.com