«Милан» и The Rolling Stones выпустили вторую совместную коллекцию одежды. Первая была приурочена к 60-летию группы

Теги Милан серия А Италия стиль музыка бизнес и маркетинг Футбол

«Милан» и The Rolling Stones выпустили совместную коллекцию одежды.

Коллекция представляет собой капсулу из четырех предметов одежды – куртка, худи, шарф и футболка в трех расцветках (черный, белый и серый). Также в коллекцию входят кепка, блокнот, кружка и браслеты.

На всех предметах коллекции размещен особый логотип, представляющий собой смешение эмблемы «Милана» и логотипа группы The Rolling Stones. На куртке также есть нашивка с названием песни Sympathy for the Devil (дьявол является одним из символов «Милана» – прим. Sports.ru).

Запуск новой коллекции стал второй коллаборацией «Милана» с легендарной рок-группой. Первая совместная коллекция была выпущена в прошлом году и приурочена к 60-летию группы.

В 2017 году The Rolling Stones выпустили совместную коллекцию с «ПСЖ».

Фото: acmilan.com

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16 комментариев

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Reservoir Cat
Ответ Dmind
черная одежда на черном фоне. Нужно было еще черных моделей найти, чтобы вообще ничего видно не было
I see a red door
And I want it painted black
No colors anymore
I want them to turn black
+1
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Неоновый Демон
А за какого вообще музыканты из ролингов болеют , явно не за Милан .
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ZamoRano
А шо с муланом 60 лет назад случилось? Первый поход в пердив али шо???
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-2
-2
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Arthur Jacob
Ответ Los Galácticos
Легендарная группа и легендарный клуб, мощная колаба.
Два распиаренных проекта не более FORZA INTER
+2
-10
-8
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Muhammad Juraev
Ответ aidos_1979
Ждём коллаб Элтона Джона и челси)
Так Элтона Джона ещё никто не оскорблял!
+2
-4
-2
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Sevuska
Почему бы Ибру не использовать для рекламы - он и всеми в мире узнаваемый и презентабельный , ну и по возрасту больше всех к Стоунз подходит 😎
+1
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градус ненависти
Ответ aidos_1979
Ждём коллаб Элтона Джона и челси)
понимаю, что предполагалась шутка, но Элтон Джон болеет за Уотфорд, и даже был его совладельцем и президентом
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Lana Rhoades
Странное сочетание
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xQcoW
Мой нарко диллер также одевается
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aidos_1979
Ждём коллаб Элтона Джона и челси)
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Josep
Ну хоть фото кликабельные сделали бы, или просто большего размера, чтобы рассмотреть. А так же нифига не видно, микрофоточки. Да и в целом, как подана была прошлая коллаба с ПСЖ - целый репортаж, отдельно каждая деталь крупно подана, всё видно, интересно рассматривать. А тут - как украли.
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Гамаль Хайдаров
Ответ Dmind
черная одежда на черном фоне. Нужно было еще черных моделей найти, чтобы вообще ничего видно не было
да там одежда обычная, просто обыграли эмблему очень круто
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Los Galácticos
Легендарная группа и легендарный клуб, мощная колаба.
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Winter Soldier
Кардинале наверное Мальдини спел песню You Can’t Always Get What You Want, когда тот на трансферы просил
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Marcus-light
Если не знать, можно подумать, что мерч из 80х не лучшего качества
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Dmind
черная одежда на черном фоне. Нужно было еще черных моделей найти, чтобы вообще ничего видно не было
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