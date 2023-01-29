Экс-форвард «Спартака» Ларссон арендован «Копенгагеном». У него 0 очков в 12 матчах за «Шальке»

Теги Спартак Шальке премьер-лига Россия бундеслига Германия высшая лига Дания Копенгаген трансферы Йордан Ларссон Футбол

«Копенгаген» арендовал у «Шальке» Йордана Ларссона.

Экс-форвард «Спартака» проведет в датском клубе оставшуюся часть сезона. В соглашении предусмотрена возможность выкупа трансфера игрока, сообщает сайт датского клуба.

«Копенгаген» – очень сильный клуб, который всегда претендует на победу в чемпионате и регулярно участвует в европейских турнирах. С нетерпением жду возможности стать частью команды.

Я буду усердно работать, чтобы быстро освоиться в команде. Я прибыл в хорошей форме и готов внести свой вклад, как только этого захочет тренер», – заявил Ларссон.

Ларссон выступал за «Спартак» с 2019 года, в апреле 2022-го он был отдан в аренду в шведский АИК. В июне 2022 года форвард расторг трудовой договор со «Спартаком» по соглашению сторон и присоединился к «Шальке».

25-летний нападающий провел за «Шальке» 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его подробную статистику можно найти здесь.

Фото: twitter.com/FCKobenhavn

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22 комментария

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За наш футбол!
"Этот мальчик реально талантливый. Я верю, что у него большое будущее. В его крови дух победителя — посмотрите на его отца. Плюс у Джордана школа «Барселоны».
Из мемуаров Заремы " Ненавижу Газпром" Салиховой🤣
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Фан Рубина
После сильнейшей лиги мира - РПЛ сложно адаптироваться в чемпионатах попроще. Нет стимула играть.
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RAMIK
Агент 0012
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Anton Lem
Ответ Say Hello to the Robots
Яблоко от яблони упало далековато
в 10 км, примерно
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Anton Lem
Ответ Aleksey Yashin
"У него 0 очков в 12 матчах". Ларссон что, баскетболист? Что за очки в футболе?
стандартная фигня, чтобы не писать "голы + голевые передачи"
+2
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Легенда питерского Зенита
Ответ Say Hello to the Robots
Яблоко от яблони упало далековато
Далеко, это если бы он стал наркоманом или зэком. А так не очень уж и далеко. Денег заработает наверное не меньше бати в силу времени
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Aleksey Yashin
"У него 0 очков в 12 матчах". Ларссон что, баскетболист? Что за очки в футболе?
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5rnk2r9wwp
А помните как великий руководитель Зарема кичилась тем, какого топа привезла?
Гордилась успешным трансфером и хает Зенит 🤦‍♀️🤡
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Добрый Ретроград
Прочитал "арестован".
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Трёшка от Ибры
Я правильно понимаю, что это а-ля местный Кокорин?
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no_one_perfect
Ответ PredatorMax
Очень рад за этого сбежавшего блмщика. Будет тот сезон в Спартаке вспоминать как венец карьеры.
Притом, ведь, действительно в том сезоне казалось, что у него может быть неплохое будущее, не такое яркое как у отца, но все же
+9
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KOTOV71
Ответ ОттоДракула
Неплохая у него результативность последнее время: 40 матчей и 3 гола.
" Легенда"!
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ОттоДракула
Неплохая у него результативность последнее время: 40 матчей и 3 гола.
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a2wai
В Шальке совсем не впечатлил, может в Дании получится.
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Николай Васильков
А понтов то было...
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Трупейро
Его подробную статистику можно посмотреть здесь…
+1
0
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PredatorMax
Очень рад за этого сбежавшего блмщика. Будет тот сезон в Спартаке вспоминать как венец карьеры.
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Say Hello to the Robots
Яблоко от яблони упало далековато
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Трёшка от Ибры
Ответ Женя Григорьев
Бывают же бездари в семье с такой фамилией .... У Зидана хоть молчат , а этот скоро реп читать пойдёт
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Трёшка от Ибры
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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Женя Григорьев
Бывают же бездари в семье с такой фамилией .... У Зидана хоть молчат , а этот скоро реп читать пойдёт
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Игорь Новиков
Скатился.
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