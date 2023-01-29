Экс-форвард «Спартака» Ларссон арендован «Копенгагеном». У него 0 очков в 12 матчах за «Шальке»
«Копенгаген» арендовал у «Шальке» Йордана Ларссона.
Экс-форвард «Спартака» проведет в датском клубе оставшуюся часть сезона. В соглашении предусмотрена возможность выкупа трансфера игрока, сообщает сайт датского клуба.
«Копенгаген» – очень сильный клуб, который всегда претендует на победу в чемпионате и регулярно участвует в европейских турнирах. С нетерпением жду возможности стать частью команды.
Я буду усердно работать, чтобы быстро освоиться в команде. Я прибыл в хорошей форме и готов внести свой вклад, как только этого захочет тренер», – заявил Ларссон.
Ларссон выступал за «Спартак» с 2019 года, в апреле 2022-го он был отдан в аренду в шведский АИК. В июне 2022 года форвард расторг трудовой договор со «Спартаком» по соглашению сторон и присоединился к «Шальке».
25-летний нападающий провел за «Шальке» 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его подробную статистику можно найти здесь.
Фото: twitter.com/FCKobenhavn
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