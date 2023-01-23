Моуринью о 2:0 со «Специей»: «Рома» контролировала игру и сделала так, чтобы победа казалась легкой»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Специя Футбол

Жозе Моуринью оценил победу «Ромы» над «Специей» (2:0) в Серии А.

«Когда счет 2:0, исход матча всегда под вопросом. В прошлом сезоне у нас был отрицательный опыт в игре с «Ювентусом», в этом – положительный против «Милана» (римляне отыгрались на «Сан-Сиро» с 0:2 – прим. Sports.ru).

Впрочем, я сохранял спокойствие на скамейке. Мы хорошо владели мячом и вели позиционную игру. Матч получился легким, но только потому, что мы контролировали игру и сделали так, чтобы победа казалась легкой», – сказал главный тренер «Ромы».

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10 комментариев

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Кристиан Филимоненков
Моуриньо в президенты
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Милан.Тэо
Жозик выиграл уже у какой то Специи, а понтится так как будто обыграл Милан или Интер 🤡👎 ...
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Захар Кривостоев
Ответ Direct free kick
Великий Моуриньо возрождает кальчо
Кальчо и без Моуриньо в порядке. Как был самый интересный футбольный чемпионат Европы, так и остаётся им.
+3
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Z i Z u
Надо в ЛЧ, Жозе, ннадо.
+8
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Direct free kick
Великий Моуриньо возрождает кальчо
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-3
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Захар Кривостоев
Ответ Адепт Суперлиги
Без Дибалы вряд ли это (стремление к ЛЧ) было бы возможно. Юаентус подготовил очередного топа для повышения конкуренции в серии А. И после этого они ещё снимают очки, вот это благодарность!
Топа подготовил Палермо, а Ювентус его чуть не сгноил в своём вороватом болоте интриг. В Роме Пауло обрёл себя настоящего снова.
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-5
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Адепт Суперлиги
Без Дибалы вряд ли это (стремление к ЛЧ) было бы возможно. Юаентус подготовил очередного топа для повышения конкуренции в серии А. И после этого они ещё снимают очки, вот это благодарность!
+1
-7
-6
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Savarona25
Состав Ромы только 5-й по стоимости в Серии А. Сейчас Ювентус лишен очков так что у Ромы появились доп. шансы на зону ЛЧ. Дополнительный индикатор - в Роме нет игроков стоимостью 50+ млн, а вот в Интере таких игроков 5, в Милане 4, в Ювентусе и Наполи по 2. Если у клуба маловато денег, то все надежды на ГТ, а Моуринью пока дают работать спокойно.
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bykostya22
Ответ Легенда питерского Зенита
Состав Жозе подвезли минимум для топ4. Если он туда не ворвется по итогам года, то это будет провалом. Особенно после раскулачивания Ювентуса.
Мнение типичного игрока в компьютерные игры...
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Легенда питерского Зенита
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