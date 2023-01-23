Моуринью о 2:0 со «Специей»: «Рома» контролировала игру и сделала так, чтобы победа казалась легкой»
Жозе Моуринью оценил победу «Ромы» над «Специей» (2:0) в Серии А.
«Когда счет 2:0, исход матча всегда под вопросом. В прошлом сезоне у нас был отрицательный опыт в игре с «Ювентусом», в этом – положительный против «Милана» (римляне отыгрались на «Сан-Сиро» с 0:2 – прим. Sports.ru).
Впрочем, я сохранял спокойствие на скамейке. Мы хорошо владели мячом и вели позиционную игру. Матч получился легким, но только потому, что мы контролировали игру и сделали так, чтобы победа казалась легкой», – сказал главный тренер «Ромы».
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