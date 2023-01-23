Товарищеские матчи. «Крылья» уступили сербскому «Раднички», «Ахмат» сыграл вничью с «Войводиной», «Торпедо» – с «Аланией»

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи в рамках подготовки к весенней части сезона.

Товарищеские матчи

Турция

«Крылья Советов» Россия – «Раднички» Сербия – 1:4 (1:2)

Гол «Крыльев»: Писарский.

«Крылья Советов» (первый тайм): Фролов, Горшков, Барач, Евгеньев, Бейл, Бабкин, Цыпченко, Чиркович, Ежов, Хубулов, Писарский.

«Крылья Советов» (второй тайм): Фролов, Хлусов, Солдатенков, Гапонов, Зотов, Тоцкий, Витюгов, Коваленко, Салтыков, Соколов, Шитов.

« » Россия – « » Сербия – 1:1 (1:0)

«Ахмат» (первый тайм): Шелия, Уциев, Семенов, Шатара, Богосавац, Швец, Диванович, Харин, Олейников, Ильин (Трошечкин, 30), Агаларов.

«Ахмат» (второй тайм): Опарин, Карапузов, Нижич, Швец, Богосавац, Камилов, Тимофеев, Харин (Гбамбле, 82), Трошечкин, Олейников (Диванович, 69, Якуев, 84), Агаларов (Альсултанов, 82).

Голы: 1:0 – Шатара (17), 1:1 – Еличич (74).

« » – « » – 1:1

Голы: 0:1 – Мазурин (20), 1:1 – Чурич (114).

«Торпедо: Довбня (Барурин, 60), Роганович (Прошкин, 60), Журавлев (Кожемякин, 60), Кутепов (Шапич, 60), Шляков (Самсонов, 60), Эркинов (Нетфуллин, 60), Савич (Чурич, 60), Енин (Рязанцев, 60), Караев (Усанов, 60), Лаптев (Орехов, 60), Турищев (Лебеденко, 60).

Матч прошел в формате с четырьмя таймами по 30 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.