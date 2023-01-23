Товарищеские матчи. «Крылья» уступили сербскому «Раднички», «Ахмат» сыграл вничью с «Войводиной», «Торпедо» – с «Аланией»

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Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи в рамках подготовки к весенней части сезона.

Товарищеские матчи

Турция

«Крылья Советов» Россия – «Раднички» Сербия – 1:4 (1:2)

Гол «Крыльев»: Писарский.

«Крылья Советов» (первый тайм): Фролов, Горшков, Барач, Евгеньев, Бейл, Бабкин, Цыпченко, Чиркович, Ежов, Хубулов, Писарский.

«Крылья Советов» (второй тайм): Фролов, Хлусов, Солдатенков, Гапонов, Зотов, Тоцкий, Витюгов, Коваленко, Салтыков, Соколов, Шитов.

«Ахмат» Россия – «Войводина» Сербия – 1:1 (1:0)

«Ахмат» (первый тайм): Шелия, Уциев, Семенов, Шатара, Богосавац, Швец, Диванович, Харин, Олейников, Ильин (Трошечкин, 30), Агаларов.

«Ахмат» (второй тайм): Опарин, Карапузов, Нижич, Швец, Богосавац, Камилов, Тимофеев, Харин (Гбамбле, 82), Трошечкин, Олейников (Диванович, 69, Якуев, 84), Агаларов (Альсултанов, 82).

Голы: 1:0 – Шатара (17), 1:1 – Еличич (74).

«Торпедо» – «Алания» – 1:1

Голы: 0:1 – Мазурин (20), 1:1 – Чурич (114).

«Торпедо: Довбня (Барурин, 60), Роганович (Прошкин, 60), Журавлев (Кожемякин, 60), Кутепов (Шапич, 60), Шляков (Самсонов, 60), Эркинов (Нетфуллин, 60), Савич (Чурич, 60), Енин (Рязанцев, 60), Караев (Усанов, 60), Лаптев (Орехов, 60), Турищев (Лебеденко, 60).

Матч прошел в формате с четырьмя таймами по 30 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

19 комментариев

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croc36
Ответ suwor
Навряд ли. Надо же третьему вратарю иметь хоть какую-то практику.
Приветствую! Хорошо если так. По игре результат на данный момент не важен это товарняк на сборах не более того.
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Valentin Kompaneytsev
Ответ suwor
Писарский уже отличился, забив за "Крылья". Вот только небольшая ошибочка в составе закралась. Не Цырченко, а Цыпченко. Исправьте, пожалуйста. Да и с составом неполная информация: "Крылья Советов" (первый тайм): 39 Фролов, 5 Горшков (к), 44 Барач (95 Гапонов, 36’), 24 Евгеньев, 23 Бейл, 6 Бабкин, 7 Цыпченко, 30 Чиркович, 11 Ежов, 17 Хубулов, 9 Писарский. "Крылья Советов" (второй тайм): 39 Фролов, 19 Хлусов, 4 Солдатенков, 95 Гапонов, 31 Зотов, 96 Тоцкий, 8 Витюгов, 14 Коваленко, 25 Салтыков, 18 Соколов, 73 Шитов.
В составе Цыпченко, а не Цырченко.
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Valentin Kompaneytsev
Крылья пока не могут найти игру первого круга. Сказываются потери взаимосвязей из за изменений в составе.
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Valentin Grabenovsky
Ответ suwor
Писарский уже отличился, забив за "Крылья". Вот только небольшая ошибочка в составе закралась. Не Цырченко, а Цыпченко. Исправьте, пожалуйста. Да и с составом неполная информация: "Крылья Советов" (первый тайм): 39 Фролов, 5 Горшков (к), 44 Барач (95 Гапонов, 36’), 24 Евгеньев, 23 Бейл, 6 Бабкин, 7 Цыпченко, 30 Чиркович, 11 Ежов, 17 Хубулов, 9 Писарский. "Крылья Советов" (второй тайм): 39 Фролов, 19 Хлусов, 4 Солдатенков, 95 Гапонов, 31 Зотов, 96 Тоцкий, 8 Витюгов, 14 Коваленко, 25 Салтыков, 18 Соколов, 73 Шитов.
Не барурин, а баБурин)
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Макс Шева
Торпедо в данной ситуации пользуется возможностью для того чтоб через рекламу возразить собственный бренд https://www.shkolazhizni.ru/img/content/i81/81478.jpg

Здесь исключительно маркетинговая история,не про результат.
0
-2
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Макс Шева
Ахмат под руководством Ташуева шаг за шагом,словно подготовленный спортсмен переходит обрыв по верёвке )для равновесия с палкой в руках),начинает прибавлять.
Любопытное зрелище дамы и господа!
0
-2
-2
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Макс Шева
Какие наработки использовали Крылья в данном матче? Меня это действительно заинтересовало.
Возможно они отрабатывали какую-то концепцию которая впоследствии перевернет этот мир и заставит детишек по всему Миру восхищаться самарским футболом.

Сейчас увы просто не вышло,но предвкушаю в этом недосказанность
0
-2
-2
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suwor
Ответ Ростовский
Да всë понятно. Но даже учитывая эти трудности, разгромно проигрывать сербским аутсайдерам нехорошо.
Серёня, ну ты, как маленький. В Англии во время игр на Кубок непотопляемые авторитеты неожиданно и с треском проигрывают представителям Чемпионшипа и ничего. А здесь всего лишь своеобразная "двухсторонка"...
+3
0
+3
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Ростовский
Ответ suwor
"Ростов" никого не потерял в эту зимнюю паузу и просто-напросто шлифует командную игру и индивидуальное мастерство. И В.Карпина итоговый счёт, в отличие от зачарованных, особо не интересует. Он выясняет слабые позиции в команде и корректирует их. И, в конце концов, до тебя что, не доходит что ли? В отличие от стабильного хорошо в целом играющего "Ростова", в "Крыльях" совершенно иная ситуация, благодаря агенту Андрееву. Лидеры уходят, на смену приходят новички и им необходимо время для адаптации.Одно радует, влияние этого агента в клубе слабеет с каждым днём. Переев, давай исправляйся.
Да всë понятно. Но даже учитывая эти трудности, разгромно проигрывать сербским аутсайдерам нехорошо.
0
-7
-7
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Ростовский
Ответ suwor
В отличии от"Ростова", из которого никто и никуда не собирается уходить, в "Крыльях" гл.тренеру постоянно приходится постоянно, по ходу сезона, наигрывать новые связки, где-то даже рисковать, новичков не всегда получается встроить в коллектив. Разгромно проиграть? В ничего не значащем матче? Серьёзно? Я ж не просто так опубликовал составы, видно же, что в этом "товарняке" участвуют почти все, кто на сборах. Или не видно?
Так у сербов тоже наверняка большая ротация, ведь сборы.
0
-7
-7
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suwor
Ответ croc36
Что то я не понял Фролов опять в воротах наигрывается, а как же другие Овсянников, Ломаев, или Фролов начнет весенний отрезок основным.
Навряд ли. Надо же третьему вратарю иметь хоть какую-то практику.
+2
0
+2
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Салман Барахоев
охмать -войводина 1-0.
0
0
0
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suwor
Ответ Ростовский
Топ Ростов на днях в первом матче сборов 4:0 выиграл. И нет отмазаться, что утягивающий матч.
"Ростов" никого не потерял в эту зимнюю паузу и просто-напросто шлифует командную игру и индивидуальное мастерство. И В.Карпина итоговый счёт, в отличие от зачарованных, особо не интересует. Он выясняет слабые позиции в команде и корректирует их. И, в конце концов, до тебя что, не доходит что ли? В отличие от стабильного хорошо в целом играющего "Ростова", в "Крыльях" совершенно иная ситуация, благодаря агенту Андрееву. Лидеры уходят, на смену приходят новички и им необходимо время для адаптации.Одно радует, влияние этого агента в клубе слабеет с каждым днём. Переев, давай исправляйся.
+4
0
+4
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suwor
Ответ Ростовский
Что-то совсем позорненько Крыльям. Разгромно проиграть сербскому аутсайдеру.
В отличии от"Ростова", из которого никто и никуда не собирается уходить, в "Крыльях" гл.тренеру постоянно приходится постоянно, по ходу сезона, наигрывать новые связки, где-то даже рисковать, новичков не всегда получается встроить в коллектив. Разгромно проиграть? В ничего не значащем матче? Серьёзно? Я ж не просто так опубликовал составы, видно же, что в этом "товарняке" участвуют почти все, кто на сборах. Или не видно?
+7
0
+7
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croc36
Что то я не понял Фролов опять в воротах наигрывается, а как же другие Овсянников, Ломаев, или Фролов начнет весенний отрезок основным.
+2
0
+2
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Ростовский
Ответ samarskij-kuzmich
Вчера только собрались на вторые сборы. Втягивающий матч. И многие игроки вообще не принимали участия в матче .
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0
-9
-9
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samarskij-kuzmich
Ответ Ростовский
Что-то совсем позорненько Крыльям. Разгромно проиграть сербскому аутсайдеру.
Вчера только собрались на вторые сборы. Втягивающий матч. И многие игроки вообще не принимали участия в матче .
+6
-1
+5
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Ростовский
Ответ suwor
Писарский уже отличился, забив за "Крылья". Вот только небольшая ошибочка в составе закралась. Не Цырченко, а Цыпченко. Исправьте, пожалуйста. Да и с составом неполная информация: "Крылья Советов" (первый тайм): 39 Фролов, 5 Горшков (к), 44 Барач (95 Гапонов, 36’), 24 Евгеньев, 23 Бейл, 6 Бабкин, 7 Цыпченко, 30 Чиркович, 11 Ежов, 17 Хубулов, 9 Писарский. "Крылья Советов" (второй тайм): 39 Фролов, 19 Хлусов, 4 Солдатенков, 95 Гапонов, 31 Зотов, 96 Тоцкий, 8 Витюгов, 14 Коваленко, 25 Салтыков, 18 Соколов, 73 Шитов.
Комментарий скрыт
+2
-13
-11
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suwor
Писарский уже отличился, забив за "Крылья". Вот только небольшая ошибочка в составе закралась. Не Цырченко, а Цыпченко. Исправьте, пожалуйста.
Да и с составом неполная информация:
"Крылья Советов" (первый тайм): 39 Фролов, 5 Горшков (к), 44 Барач (95 Гапонов, 36’), 24 Евгеньев, 23 Бейл, 6 Бабкин, 7 Цыпченко, 30 Чиркович, 11 Ежов, 17 Хубулов, 9 Писарский.
"Крылья Советов" (второй тайм): 39 Фролов, 19 Хлусов, 4 Солдатенков, 95 Гапонов, 31 Зотов, 96 Тоцкий, 8 Витюгов, 14 Коваленко, 25 Салтыков, 18 Соколов, 73 Шитов.
+8
-1
+7
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