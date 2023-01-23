Рыжиков продлит контракт с тамбовским «Спартаком». Тренер возглавляет клуб, идущий 9-м во Второй лиге

Теги Сергей Рыжиков Вторая лига Спартак Тамбов Футбол

Главный тренер тамбовского «Спартака» Сергей Рыжиков продлит контракт с клубом.

— До зимней паузы вы тренировали тамбовский «Спартак», выступающий во Второй лиге. В декабре мелькнула информация, что должны продлить контракт до июня 2024-го. Продлили?

— Пока нет. Заминка связана с тем, что клуб решил поменять юридическое лицо. Эта процедура уже завершилась. 25 января команда выходит из отпуска, а 22-го я приеду в Тамбов и подпишу новый контракт. Как раз на полтора года.

— В какой момент осознали, что не хотите идти проторенной дорожкой, становиться тренером вратарей?

— А у меня никогда и не было такого желания. Слишком узкая тема. Главный тренер — другое дело. Ты управляешь большим коллективом, выстраиваешь тренировочный процесс для всей команды, влияешь на ее игровую философию... Понял, что мне это интересно лет шесть назад, когда еще в «Рубине» играл, – сказал Рыжиков.

После 22 туров тамбовчане занимают в таблице Второй лиги (группа 3.1) 9-е место.

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15 комментариев

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шлеп нога
Ответ Valentin Kompaneytsev
Мне 83, куда расти то.
Ну да, согласен. Тогда хорошего вечера!
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Valentin Kompaneytsev
Ответ шлеп нога
Добро! Подрастешь - поймешь и извинишься..) чао..
Мне 83, куда расти то.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
шлеп нога
Ответ Valentin Kompaneytsev
Мы не договоримся - у нас разные возрастные категории. Живи, как знаешь.
Добро! Подрастешь - поймешь и извинишься..) чао..
0
-1
-1
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Valentin Kompaneytsev
Ответ шлеп нога
Это не я, это он сам.
Мы не договоримся - у нас разные возрастные категории. Живи, как знаешь.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
шлеп нога
Ответ Valentin Kompaneytsev
Цель тренировать команду. Зачем человека унижаешь.
Это не я, это он сам.
0
0
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Valentin Kompaneytsev
Ответ шлеп нога
И какая цель? Урвать бабла и выпить??? В Красаве он уже себя показал! Обычный дененеративный алкаш! У него во время игровой карьеры целей не было, а сейчас тем более!
Цель тренировать команду. Зачем человека унижаешь.
0
-1
-1
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шлеп нога
Ответ Valentin Kompaneytsev
Главное что у него есть цель. Не все такие ", "умники", как ты. А тебя скромность зашкаливает.
И какая цель? Урвать бабла и выпить??? В Красаве он уже себя показал! Обычный дененеративный алкаш! У него во время игровой карьеры целей не было, а сейчас тем более!
0
-1
-1
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Valentin Kompaneytsev
Ответ шлеп нога
Он же двух слов связать не может! Как он работает???!
Главное что у него есть цель. Не все такие ",
"умники", как ты. А тебя скромность зашкаливает.
0
-1
-1
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Иван Рыбаков
Ответ OldRedWhite
Обезоруживающий аргумент !
Это скорее не аргумент, а шутка.
+1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Ответ Иван Рыбаков
А чë тут странного? Соловьёв, например, живëт в России, а дрм строит в Италии.
Обезоруживающий аргумент !
0
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
шлеп нога
Он же двух слов связать не может! Как он работает???!
0
-1
-1
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Арсений Элин
Правильно опыт надо приобретать именно в самых тяжелых условиях и постепенно идти выше,а не сидеть в студии матч тв и рассказывать что учиться не буду,дайте сразу команду рпл тренировать,мол я же царь;)
+1
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Иван Рыбаков
Ответ OldRedWhite
Живёт в Тамбове , а дом строит в Белгороде ? Как так ?
А чë тут странного? Соловьёв, например, живëт в России, а дрм строит в Италии.
+9
-1
+8
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OldRedWhite
Живёт в Тамбове , а дом строит в Белгороде ?
Как так ?
0
-1
-1
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Дядя ТУРА
Блин я думал он на воротах там стоит
+1
-4
-3
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