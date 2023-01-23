Рыжиков продлит контракт с тамбовским «Спартаком». Тренер возглавляет клуб, идущий 9-м во Второй лиге

Главный тренер тамбовского « » продлит контракт с клубом.

— До зимней паузы вы тренировали тамбовский «Спартак», выступающий во Второй лиге. В декабре мелькнула информация, что должны продлить контракт до июня 2024-го. Продлили?

— Пока нет. Заминка связана с тем, что клуб решил поменять юридическое лицо. Эта процедура уже завершилась. 25 января команда выходит из отпуска, а 22-го я приеду в Тамбов и подпишу новый контракт. Как раз на полтора года.

— В какой момент осознали, что не хотите идти проторенной дорожкой, становиться тренером вратарей?

— А у меня никогда и не было такого желания. Слишком узкая тема. Главный тренер — другое дело. Ты управляешь большим коллективом, выстраиваешь тренировочный процесс для всей команды, влияешь на ее игровую философию... Понял, что мне это интересно лет шесть назад, когда еще в «Рубине» играл, – сказал Рыжиков.

После 22 туров тамбовчане занимают в таблице лиги (группа 3.1) 9-е место.