Инвестор «Химок» Садыгов: «Проблем с финансированием не будет – посмотрите, кто владеет клубом, и увидите. Клуб останется в РПЛ»

Теги Химки премьер-лига Россия Туфан Садыгов Футбол

Главный инвестор «Химок» сообщил, что у клуба всегда будет поддержка.

Ранее появилась информация, что Туфан Садыгов может прекратить финансирование клуба, поскольку разочаровался в проекте.

– Поддержка у «Химок» есть и всегда будет. Лично мои отношения с клубом заканчиваются на том, что в команде играет мой сын, а я лично помогаю клубу.

– Эта помощь – финансовая?

– Помогаю по различным вопросам. А непосредственным финансированием клуба занимается его учредитель – известная строительная компания.

Если вы посмотрите, кто владеет «Химками», то увидите, что по финансированию клуба проблем не будет. Это большая, хорошая, знакомая мне компания.

Как мне сказали непосредственные руководители клуба, проблем у «Химок» нет никаких. Так что команда точно останется в Премьер-лиге. Говорю вам как болельщик, – сказал Садыгов.

«Химки» занимают 15-е место в Мир РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.

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9 комментариев

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Bashibuzuck
А кто владеет клубом?
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Vovan Zver
Уволив Юрана(который вытянул за уши клуб и оставил в РПЛ на этот сезон) ради прихоти сына, а потом отстранив весь боеспособный костяк и разорвав все контракты с ними, и убрав из руководства сильный и понимающий в футболе весь штат, он хочет остаться по окончанию сезона в рпл. Фантазёр и сказочник.
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Арсений Элин
В принципе всё ровно где будем играть главное чтоб сын играл....добавил спонсор химок!))
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Ебздрогыч
Глядя на Химки, вспоминается песня группировки Ленинград "Ехай #####"!
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инок
Садыгову дали бизнес в области под Химки, примерно также как Авдееву под Торпедо в Москве. Садыгов свое почти уже отбил и лавочку закрывает. У Авдеева масштабы солиднее, он уйти не может, но финансовые схемы в Торпедо построены так, что команда есть, а расходы на нее виртуальны.
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Ебздрогыч
Так что команда точно останется в Премьер-лиге.

Что, уже занесли кому надо?
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Денис Давыдов
Не останется она в премьер лиге
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Фут.Боль
Нет денег-нет проблем!
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Монарх_777
Инвестором «Химок» называют бизнесмена с делом о личном банкротстве и долгами на 15 млрд. В РПЛ нет ничего невозможного

https://www.sports.ru/amp/post/3044445/
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