«Арсенал» покупает хавбека «Специи» Кивера за 25 млн евро и бонусы. В выходные игрок прилетит в Лондон на медосмотр

Теги премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Специя Джанлука Ди Марцио Якуб Кивер Футбол

Хавбек «Специи» Якуб Кивер может перейти в «Арсенал».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, игрок сборной Польши прилетит в Лондон для прохождения медосмотра завтра или в воскресенье. «Арсенал» заплатит «Специи» 25 млн евро и бонусы.

В текущем сезоне Серии А Кивер провел 17 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его подробную статистику можно найти здесь.

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27 комментариев

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Okaka
он же не только хавбек, может и в обороне сыграть
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Сашка Погорелов
Ответ кuraakula belov
Арсенал впервые за десяток лет имеет очень реальные шансы на титул и у них сломался главный цф, а зимой берут за приличные деньги крайков и цп, которые и так в наличии. Чтобы мешало сейчас взять условного Вегорста или Абубакара? Если Сити догонит, сами же локти кусать буду
Это какие цп у Арсенала в наличии? Эль Ненни в этом сезоне больше времени в инвалидной коляске проводит, чем тренируется, Джака отыграл все матчи в Апл в этом сезоне практически без замен, травматичность Парти тоже не вселяет уверенность. Вылети кто-то из пары основных цп, и повторится ситуация прошлого сезона. На подмене остается Локонга, который до сих пор не может начать показывать адекватный уровень. Большинство атак Арсенала сейчас строятся именно через центральную ось, поэтому иметь вариативность игроков на эти позиции необходимо. На мой взгляд, проблематичность позиции форварда преувеличена: Жезус вернется в начале марта, Нкетиа показывает приличную игру, Мартинелли или Смит-Роу при необходимости смогут закрыть эту позицию в роли ложной девятки или чистого форварда. Плюс теперь еще и Троссард есть в команде, который добавляет вариативности. Так что трансферы абсолютно по делу.
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Вячеслав Новиков-Володько
Кто это, как он не слышал, нужен ли?
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Marcus-light
Ответ кuraakula belov
Арсенал впервые за десяток лет имеет очень реальные шансы на титул и у них сломался главный цф, а зимой берут за приличные деньги крайков и цп, которые и так в наличии. Чтобы мешало сейчас взять условного Вегорста или Абубакара? Если Сити догонит, сами же локти кусать буду
Какой Абубакар, вы чего? Нкетиа, конечно, не лучший нап, но не такой кошмар, чтобы ненужного старика из СА тащить. Да и Вегорст совершенно не для футбола Арсенала
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Reservoir Cat
Левоногость и универсальность сейчас в тренде, за эти качества и заплатили видимо. Играл на ЧМ, но вообще ничем не выделялся абсолютно даже в своей сборной. (настолько ничем, что я даже перепроверил, и да, действительно играл)
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Артемий Дмитриев
Он центральный защитник, а не хавбек
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Unwar25
Ответ Кирилл Голивец
Кто-то покупает одного из самых быстрых левоногих цз ЧМ из молодых (из такого формата только Инкапье наверное лучше, и то не факт, понравился мне поляк) и Троссара, а кто-то увлекается аморфным Феликсом в хаотичную команду, украинским оверхайпом и чуваком, который до зимы не был основой ПСВ
Один из самых быстрых левоногих ЦЗ ЧМ среди молодых, кто родился в феврале в високосный год среди умеющих танцевать тиктоник. Еще будут какие-то критерии его крутости?
Украинский оверхайп и не основной из ПСВ уже не первый год в топе самых талантливых игроков Европы. Феликс это аренда в команду, где травмировано 11 игроков (большая часть из основы).
Не стоит так бомбить с того, что Арсенал хотел и давал за оверхайпа те же деньги, но как обычно смог купить только конфликтного Троссара, которого выгнали из команды, и надежду Словакской лиги и дырявой Специи.
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Виьалий
Хороший игрок, высокий и цепкий. Техника на уровне, левша и как всегда, молод! Со спины, вылитый Салиба))
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Кукич
Ответ кuraakula belov
Арсенал впервые за десяток лет имеет очень реальные шансы на титул и у них сломался главный цф, а зимой берут за приличные деньги крайков и цп, которые и так в наличии. Чтобы мешало сейчас взять условного Вегорста или Абубакара? Если Сити догонит, сами же локти кусать буду
Еще Летом топчиком вернется из аренды Фоларин Балогун. Он в Реймсе очень хорош . (Салиба из аренды в Лиге 1 вернулся копчиком). Если летом Балогун докажет профпригодность, необходимость в покупке доп. напа летом отпадет
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GoonerLt
Ответ кuraakula belov
Арсенал впервые за десяток лет имеет очень реальные шансы на титул и у них сломался главный цф, а зимой берут за приличные деньги крайков и цп, которые и так в наличии. Чтобы мешало сейчас взять условного Вегорста или Абубакара? Если Сити догонит, сами же локти кусать буду
ну если что, то Нкетиа прилично играет, Тросар может сыграть на любой позиции в группе атаки, ну и Мартинели можно выпустить в центр атаки. да и Жесус в начале марта будет. Не нужен чистый нап. Где его потом девать когда Жесус вернется? А поляк с опытом игры как опз, так и зц, это апгреид ябный Холдинга, да и локонги. так что обе покупки очень правильные.
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Кукич
Ответ кuraakula belov
Арсенал впервые за десяток лет имеет очень реальные шансы на титул и у них сломался главный цф, а зимой берут за приличные деньги крайков и цп, которые и так в наличии. Чтобы мешало сейчас взять условного Вегорста или Абубакара? Если Сити догонит, сами же локти кусать буду
Мартинелли может при необходимости играть цф, Нкетиа ожил . Жезус в начале марта вернется
+6
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ZamoRano
Ответ GoonerLt
прошлый сезон провел как опорник, в этом центрзащ. игроков этих позиций по голам оцениваем?:)
У арсенала снова появились фанаты? Таким Макаром и фтыщка вылезет
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кuraakula belov
Арсенал впервые за десяток лет имеет очень реальные шансы на титул и у них сломался главный цф, а зимой берут за приличные деньги крайков и цп, которые и так в наличии. Чтобы мешало сейчас взять условного Вегорста или Абубакара? Если Сити догонит, сами же локти кусать буду
+1
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ТТД Бубнова
Покажите нашим паспортистам, что можно из Специи в топ клуб уехать, а они все нос воротят )
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GoonerLt
Ответ ZamoRano
Классный игрок, ахахахахаха, впервые такое вижу. Этот сезон ни одного результативного действия. Прошлый сезон. Ни одного результативного действия. Офигенный хавбек🤣🤣👬👍
прошлый сезон провел как опорник, в этом центрзащ. игроков этих позиций по голам оцениваем?:)
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GoonerLt
Wanted by Chelsea, Milan, Juventus, Arsenal, Dortmund, Leipzig, Napoli. неплохо неплохо:)
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Sevuska
Не дорого и со вкусом 👍
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GoonerLt
Ответ Edgars Skaubits
Он центральный защитник, какой хавбек
ну прошлый сезон провел как опорник, в этом центрзащ. хорошая покупка!
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ZamoRano
Классный игрок, ахахахахаха, впервые такое вижу. Этот сезон ни одного результативного действия. Прошлый сезон. Ни одного результативного действия. Офигенный хавбек🤣🤣👬👍
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Кукич
Челси бы купил за 80 млн. Серьезно, без шутки
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Кукич
Романо: Чулси хотели перехватить и предлагали 100 лямов, Специя потребовала 150 лямов
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Кирилл Голивец
Кто-то покупает одного из самых быстрых левоногих цз ЧМ из молодых (из такого формата только Инкапье наверное лучше, и то не факт, понравился мне поляк) и Троссара, а кто-то увлекается аморфным Феликсом в хаотичную команду, украинским оверхайпом и чуваком, который до зимы не был основой ПСВ
+13
-6
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Тимур Гарипов
Без шума и пыли провернули два неплохих трансфера, браво
+8
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Edgars Skaubits
Он центральный защитник, какой хавбек
+4
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Барсик Юрана
Аляска перехватить в аэропорту за полтос 👍🏿
+1
-1
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