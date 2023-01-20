«Арсенал» покупает хавбека «Специи» Кивера за 25 млн евро и бонусы. В выходные игрок прилетит в Лондон на медосмотр

Хавбек «Специи» может перейти в « ».

Как сообщает журналист , игрок сборной Польши прилетит в Лондон для прохождения медосмотра завтра или в воскресенье. «Арсенал» заплатит «Специи» 25 млн евро и бонусы.

В текущем сезоне Серии А Кивер провел 17 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его подробную статистику можно найти здесь.