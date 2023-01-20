«Арсенал» покупает хавбека «Специи» Кивера за 25 млн евро и бонусы. В выходные игрок прилетит в Лондон на медосмотр
Хавбек «Специи» Якуб Кивер может перейти в «Арсенал».
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, игрок сборной Польши прилетит в Лондон для прохождения медосмотра завтра или в воскресенье. «Арсенал» заплатит «Специи» 25 млн евро и бонусы.
В текущем сезоне Серии А Кивер провел 17 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его подробную статистику можно найти здесь.
Украинский оверхайп и не основной из ПСВ уже не первый год в топе самых талантливых игроков Европы. Феликс это аренда в команду, где травмировано 11 игроков (большая часть из основы).
Не стоит так бомбить с того, что Арсенал хотел и давал за оверхайпа те же деньги, но как обычно смог купить только конфликтного Троссара, которого выгнали из команды, и надежду Словакской лиги и дырявой Специи.