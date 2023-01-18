«Боруссия» предложила 22 млн евро за Кивера. «Специя» отказалась продавать польского хавбека

«Специя» отклонила предложение « » по .

Как сообщает Foot Mercato, дортмундцы предложили за полузащитника 22 миллиона евро. «Специя» отклонила предложение, поскольку клуб не заинтересован в продаже Кивера, а цену, предложенную «Боруссией», считает недостаточной. Точная сумма, за которую « » готова отпустить Кивера, не называется.

Контракт Кивера со «Специей» действует до 2025 года. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.