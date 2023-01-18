«Боруссия» предложила 22 млн евро за Кивера. «Специя» отказалась продавать польского хавбека
«Специя» отклонила предложение «Боруссии» по Якубу Киверу.
Как сообщает Foot Mercato, дортмундцы предложили за полузащитника 22 миллиона евро. «Специя» отклонила предложение, поскольку клуб не заинтересован в продаже Кивера, а цену, предложенную «Боруссией», считает недостаточной. Точная сумма, за которую «Специя» готова отпустить Кивера, не называется.
Контракт Кивера со «Специей» действует до 2025 года. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.