«Боруссия» предложила 22 млн евро за Кивера. «Специя» отказалась продавать польского хавбека

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Специя Якуб Кивер деньги Футбол

«Специя» отклонила предложение «Боруссии» по Якубу Киверу.

Как сообщает Foot Mercato, дортмундцы предложили за полузащитника 22 миллиона евро. «Специя» отклонила предложение, поскольку клуб не заинтересован в продаже Кивера, а цену, предложенную «Боруссией», считает недостаточной. Точная сумма, за которую «Специя» готова отпустить Кивера, не называется.

Контракт Кивера со «Специей» действует до 2025 года. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

6 комментариев

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Amalfitano
Это уже интересно. За парнем не охотится толпа клубов а Специя отказывается от 22 мульта? Ну-ну!
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REDDEVIL
Ответ Дамир Шарипжанов
Что за фрукт? Замена Джуду?
Скорее Хуммельсу. На ЧМ неплохо смотрелся, да и в целом в этом сезоне Серии А отлично играет
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weed
Кто Кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.
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Алексей Гусев
ждут предложений из АПЛ по нему?
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Jan Paskel
Ответ Дамир Шарипжанов
Что за фрукт? Замена Джуду?
Киви
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Дамир Шарипжанов
Что за фрукт? Замена Джуду?
+1
0
+1
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