«Вегорст – топ-игрок. Он все еще верит, что может стать лучшим форвардом в мире». Экс-тренер «Бешикташа» о нападающем «МЮ»

Бывший тренер высоко оценил мастерство нападающего.

входил в тренерский штаб « », в котором Вегорст выступал на правах аренды.

«Он топ-игрок, но прежде всего у него элитный менталитет. Он все еще верит, что может стать лучшим нападающим в мире, а это невероятный настрой для человека, который поздно заиграл.

Он работает без остановки в течение всего дня, выкладывается полностью утром, потом тренируется, а затем идет в спортзал. Его менталитет на высшем уровне.

Честно говоря, его уровень меня удивил. У него великолепная техника владения мячом. Несмотря на рост, его слабой стороной, вероятно, является игра в воздухе.

Дайте ему мяч на грудь или в ноги, и вот тогда он действительно хорош. Ваут превосходно двигается, и я не сомневаюсь, что он будет забивать за « », учитывая вингеров, которые у них есть», – сказал Уайтхэд.

Вегорст в «МЮ» – отличное временное решение. Это чистая девятка и мощная прессинг-машина

Вегорст о переходе в «МЮ»: «В Англии у меня незавершенные дела. Хочу забивать, нападающие живут ради голов»