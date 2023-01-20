«Вегорст – топ-игрок. Он все еще верит, что может стать лучшим форвардом в мире». Экс-тренер «Бешикташа» о нападающем «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бешикташ высшая лига Турция Дин Уайтхэд Ваут Вегорст Футбол

Бывший тренер Ваута Вегорста высоко оценил мастерство нападающего.

Дин Уайтхэд входил в тренерский штаб «Бешикташа», в котором Вегорст выступал на правах аренды.

«Он топ-игрок, но прежде всего у него элитный менталитет. Он все еще верит, что может стать лучшим нападающим в мире, а это невероятный настрой для человека, который поздно заиграл.

Он работает без остановки в течение всего дня, выкладывается полностью утром, потом тренируется, а затем идет в спортзал. Его менталитет на высшем уровне.

Честно говоря, его уровень меня удивил. У него великолепная техника владения мячом. Несмотря на рост, его слабой стороной, вероятно, является игра в воздухе.

Дайте ему мяч на грудь или в ноги, и вот тогда он действительно хорош. Ваут превосходно двигается, и я не сомневаюсь, что он будет забивать за «Манчестер Юнайтед», учитывая вингеров, которые у них есть», – сказал Уайтхэд.

Вегорст в «МЮ» – отличное временное решение. Это чистая девятка и мощная прессинг-машина

Вегорст о переходе в «МЮ»: «В Англии у меня незавершенные дела. Хочу забивать, нападающие живут ради голов»

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34 комментария

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Василий Васильев
Очень средний нападающий .
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Forza
Ну тогда ему придется убить Заболотного. Другого пути его превзойти просто нет.
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ДЖИН
Скорее это игрок типо Депая, как карта ляжет, но в основном у него игра все таки не идет.
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Alar Asus
Ответ arustanjan@icloud.com
По первой игре можно сказать, что он невероятно медленный, неуклюжий и вообще себя ни как не проявил, зачем такой игрок МЮ, кроме того, что он голландец, а Тен Хааг скупает всех, кто как то связан с Голландией в первую очередь.
МЮ часто на контратаках, а он совсем не бегущий. Думаю играть будет Марсиаль, а Вергхост будет игрок-функция когда надо будет играть в позиционку
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Street Fighter
Ответ Homelender_666
Он зарегистрирован с 2011, т.е. с первого класса. Весной у него выпускной. Мальчик вырос на спортсе на глазах юзеров.
Так даже если он в 2011 пошёл в первый класс( что очень вряд ли), то выпускной у него был в прошлом году)
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Homelender_666
Ответ Street Fighter
Он уже существует на спортсе дольше, чем дети в школу ходят
Он зарегистрирован с 2011, т.е. с первого класса. Весной у него выпускной. Мальчик вырос на спортсе на глазах юзеров.
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Кино Музыка
Голландский Кокорин?
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Street Fighter
Ответ Homelender_666
А ещё вчера он писал адекватный коммент про Роналду. Биполярка в одиннадцатом классе - это серьёзно. Как он будет ЕГЭ сдавать?
Он уже существует на спортсе дольше, чем дети в школу ходят
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Мукунку хороший
-Такой большой, а в сказки верит…)
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filippa
все таки Лео был прав
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rwm7
Ответ arustanjan@icloud.com
По первой игре можно сказать, что он невероятно медленный, неуклюжий и вообще себя ни как не проявил, зачем такой игрок МЮ, кроме того, что он голландец, а Тен Хааг скупает всех, кто как то связан с Голландией в первую очередь.
Конечно никак не проявил. Это же не он утащил за собой всю защиту, освободив примерно гектар пространства в зоне, откуда забивал Бруно.
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Homelender_666
Ответ DominatorDinamit
🤦‍♂️ Беды с башкой?
А ещё вчера он писал адекватный коммент про Роналду. Биполярка в одиннадцатом классе - это серьёзно. Как он будет ЕГЭ сдавать?
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hwttm264n2
С Мартиносом научиться играть в воздухе
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arustanjan@icloud.com
По первой игре можно сказать, что он невероятно медленный, неуклюжий и вообще себя ни как не проявил, зачем такой игрок МЮ, кроме того, что он голландец, а Тен Хааг скупает всех, кто как то связан с Голландией в первую очередь.
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vrazrez
В его возрасте тренироваться целый день уже вредно)).
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Юрий Кечко
Ответ Heisenberg
Как топ игрок в таком возрасте оказался в Турции?
Еп твой рот , это тоже самое что сказать про игрока 30+ который оказался в рпл что он топ игрок не мировом уровне ))))
Бредово заучит не так ли ?
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Marcus-light
Я один не понял, что означает "выкладывается утром, потом тренируется"?
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QWertY
Ответ JealousNobody
Идиот в команде - это всегда ошибка, неважно бесплатно он пришел или нет. Роналду - яркий тому пример.
Зачем его сравнивать с Кришти? Он не такой влиятельный идиот как портиш, чтобы хоть как то влиять на атмосферу и игру команды
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Камбоджа Иванов
Кокорин - топ-игрок, он всё ещё верит, что сможет заработать больше Роналду, Мбаппе и Месси.
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Sardor Abdujalilov
Ответ Федя-гол
Турция- не приговор, посмотри вон на Рибери
Сравнил ноунейма с Великой Рибери
Федиооот блин
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JealousNobody
Ответ corazón blanco
Какую Юнайтед совершил ошибку? Его взяли в аренду на полгода, потому что у Юнайтед один центральный нападающий - Марисаль и то, который постоянно травмирован. Вегорст добавит команде вариативности в атаке, цепкий и таранный форвард, неплох на втором этаже. Лучше, чем использовать Рэшфорда на этой позиции.
Идиот в команде - это всегда ошибка, неважно бесплатно он пришел или нет. Роналду - яркий тому пример.
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ман сити фейк
Ответ red hikkikomori
Человек 1 матч сыграл 🤡
Я а знаю лучше тебя
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Мистер Робот
Ответ Heisenberg
Как топ игрок в таком возрасте оказался в Турции?
Так же как и Талишка
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Bartez1986
Заболотный так же думает
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red hikkikomori
Ответ ман сити фейк
Топ игрок? Подписали, вон пошли результаты. Пока что вин с ним в составе 0%
Человек 1 матч сыграл 🤡
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