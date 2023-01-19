«Кардифф» пытался застраховать Салу на 20 млн фунтов на следующий день после гибели игрока
«Кардифф» пытается добиться страховых выплат за погибшего форварда Эмилиано Салу.
Как передает BBC, валлийский клуб предпринял попытку застраховать аргентинца на 20 млн фунтов на следующий день после его гибели в авиакатастрофе в январе 2019 года. Об этом говорится в документах, поступивших в Высокий суд.
Фирма Miller Insurance LLP, занимающаяся брокерскими услугами на рынке страховых услуг, заявила, что клуб не успел вовремя застраховать футболиста, но руководители «Кардифф Сити» требуют, чтобы им выплатили свыше 10 млн фунтов.
Клуб настаивает на том, что брокеры не сообщили, что игрок не будет застрахован без «своевременного уведомления» о новом трансфере, не разъяснили соответствующие риски.
Адвокаты, представляющие интересы Miller Insurance LPP, в ответ на это отмечают, что в обязанности фирмы не входит «бегать» за боссами и что клуб в полной мере осознавал, что Сала не застрахован. Также брокеры неоднократно предупреждали «Кардифф» о последствиях ситуации, при которой между подписанием нового футболиста и уведомлением о необходимости его застраховать существует разрыв во времени.
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