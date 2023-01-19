«Кардифф» пытался застраховать Салу на 20 млн фунтов на следующий день после гибели игрока

«Кардифф» пытается добиться страховых выплат за погибшего форварда .

Как передает BBC, валлийский клуб предпринял попытку застраховать аргентинца на 20 млн фунтов на следующий день после его гибели в авиакатастрофе в январе 2019 года. Об этом говорится в документах, поступивших в Высокий суд.

Фирма Miller Insurance LLP, занимающаяся брокерскими услугами на рынке страховых услуг, заявила, что клуб не успел вовремя застраховать футболиста, но руководители « » требуют, чтобы им выплатили свыше 10 млн фунтов.

Клуб настаивает на том, что брокеры не сообщили, что игрок не будет застрахован без «своевременного уведомления» о новом трансфере, не разъяснили соответствующие риски.

Адвокаты, представляющие интересы Miller Insurance LPP, в ответ на это отмечают, что в обязанности фирмы не входит «бегать» за боссами и что клуб в полной мере осознавал, что Сала не застрахован. Также брокеры неоднократно предупреждали «Кардифф» о последствиях ситуации, при которой между подписанием нового футболиста и уведомлением о необходимости его застраховать существует разрыв во времени.