Экс-игрок «Спартака» Шюррле в шортах и без футболки взошел на гору высотой 1,6 км: «Минус 19, снег с дождем. Никогда это не забуду»

Теги Спартак премьер-лига Россия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу альпинизм экстрим Андре Шюррле Здоровье Футбол

Андре Шюррле занялся экстремальным альпинизмом, поднявшись на гору в одних шортах.

Бывший игрок «Спартака» и сборной Германии взошел на гору Снежка на границе Польши и Чехии, одетый только в шорты, кроссовки и шапку, неся за плечами рюкзак. Высота вершины – 1603 метра.

«Самое сложное дело в плане психологии и физических нагрузок, что я делал. 

Последние минуты я ничего не чувствовал, и мне пришлось найти что-то глубоко внутри себя, чтобы продолжать! Никогда это не забуду.

Минус 19, ветер дует в лицо со скоростью 100 километров в час, сильный снег с дождем. Я понял, что мое тело и я сильнее, чем я думал», – написал экс-футболист.

Фото: инстаграм Андре Шюррле

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21 комментарий

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ДМ-1чемпион
И зачем!?
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Ксяоми Ноутов
Ответ SMART789
Легенда спартака
Конечно легенда, у меня на холодильнике магнит с его фоткой есть)
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Кино Музыка
Ответ Spartakus1984
в штанах и кофте?
Нет, в легком утеплении. Даже купаться хочется, но греться негде.
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Пако
Респект Шюрлле!
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Ксяоми Ноутов
На бездомного похож стал. Веганство до добра не доводит. Тоже самое ждёт Семака в будущем.
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Jake14
Главное шапку надел, мама будет довольна
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Valentin Kompaneytsev
Настоящий экстремал.
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Назар Игорь
Вот что Спартак животворящий делает, людей в йети превращает.
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Spartakus1984
Ответ Кино Музыка
Хотел спросить зачем, потом вспомнил, что сами в пляжный волейбол играем на холоде. Ничего, бодрит)
в штанах и кофте?
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SMART789
Легенда спартака
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Кино Музыка
Хотел спросить зачем, потом вспомнил, что сами в пляжный волейбол играем на холоде. Ничего, бодрит)
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Ярик01
Ответ Остужающий
Красава) питаться нормально начал, раньше не было сил чтобы на поле выйти, теперь но гору поднялся
Правильным делом просто занялся вместо веганства:
11 декабря 2020 Шюррле и Гетце вложатся в компанию, производящую марихуану для медицинских целей
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Roman Eremeev
Вим Хофф?
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GerbertS
я так понимаю, если б он был в штанах и в футболке - новости бы не было. Так лучше вовсе голым тогда, раз это искусство...
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rom-alexandr
нифига себе
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Владимир Молявин
Молодец!!!
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Ярик01
После Спартака его уже ничем не испугать
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Остужающий
Красава) питаться нормально начал, раньше не было сил чтобы на поле выйти, теперь но гору поднялся
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TaR
Похоже Шюррле с правильного питания слез)))
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Dmitry Sevakzov
-19 и снег с ДОЖДЕМ?? Где то, что то он врет)
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Бола Батыров
Феерический…..экстремал)
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