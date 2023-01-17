Экс-игрок «Спартака» Шюррле в шортах и без футболки взошел на гору высотой 1,6 км: «Минус 19, снег с дождем. Никогда это не забуду»

Андре Шюррле занялся экстремальным альпинизмом, поднявшись на гору в одних шортах.

Бывший игрок « » и сборной Германии взошел на гору Снежка на границе Польши и Чехии, одетый только в шорты, кроссовки и шапку, неся за плечами рюкзак. Высота вершины – 1603 метра.

«Самое сложное дело в плане психологии и физических нагрузок, что я делал.

Последние минуты я ничего не чувствовал, и мне пришлось найти что-то глубоко внутри себя, чтобы продолжать! Никогда это не забуду.

Минус 19, ветер дует в лицо со скоростью 100 километров в час, сильный снег с дождем. Я понял, что мое тело и я сильнее, чем я думал», – написал экс-футболист.

Фото: инстаграм