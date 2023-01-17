Родри про 1:2 с «МЮ»: «Это лишь одна игра, впереди долгий путь. Провели отличный матч, несмотря на результат»

считает, что поражение от « » не станет решающим в борьбе за .

«Впереди долгий путь. В конце концов, это придаст АПЛ остроты, но это всего лишь одна игра, поэтому мы не можем сдаться. У нас есть опыт, мы знаем, где мы находимся и какая мы команда. Сейчас все только строится – наш путь состоит в том, чтобы работать каждый день и играть как можно лучше.

Это была большая игра, но не результат. Даже если бы мы победили, ничего не ясно и ничего не выиграно.

Я больше чем когда-либо горжусь своими товарищами по команде, этим клубом, нашим стремлением чего-то добиваться и побеждать. Мы разочарованы – мы не заслужили такого результата; мы сделали все, чтобы победить, но все получилось именно так.

Мы не собираемся опускать руки, мы провели отличную игру, несмотря на результат. Это часть футбола, мы должны смотреть на себя и никого не винить. Мы сыграли хорошо, у нас была инициатива, смелость, все, но когда они сравняли счет, это расстроило нас», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

В матче 20-го тура АПЛ « » уступил «МЮ» со счетом 1:2. «Горожане» с 39 очками занимают 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Арсенала» на 8 очков.