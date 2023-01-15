Алекс о лучшем игроке, с которым играл: «Роналдиньо. Какой художник, какой класс! Он всегда улыбался и любил играть»
Алекс да Коста рассказал, кто его больше всего впечатлил из игроков, с которым он пересекся.
«Роналдиньо, с которым я играл в сборной Бразилии. Какой художник, какой класс! Он произвел на меня наибольшее впечатление. Он всегда улыбался, любил играть, идти в дриблинг. Он не ощущал давления.
На клубном уровне я бы выбрал Златана Ибрагимовича [времен «ПСЖ»]. Он настоящая скала, и, несмотря на свои габариты, был очень техничен. Если ударить его один раз, он ударит дважды.
Он мог быть взрывоопасным, но всегда в рамках правил. Ему не нравилось, когда было легко. Он предпочитал борьбу», – сказал бывший защитник «Челси», «ПСЖ» и «Милана».
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