«Зенит» сыграет с «Уралом», «Урарту», «Араратом» и «Дарул Такзим» на сборе в Дубае

Теги Зенит премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Урал высшая лига Армения Урарту высшая лига Малайзия Дарул Такзим Арарат-Армения Футбол

«Зенит» опубликовал расписание товарищеских матчей на февральском тренировочном сборе.

С 1 по 14 февраля сине-бело-голубые проведут тренировочный сбор в Дубае, где сыграют с командами из Армении, Малайзии и России.

6 февраля «Зенит» сыграет с «Уралом», и в этот же день проведет матч против малазийского «Дарул Такзим».

9 февраля команда сыграет с ереванским «Урарту», 10 февраля – с «Араратом», а 14 февраля вновь встретится с «Уралом».

3 комментария

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Burel
у семака есть шанс одержать величайшую победу за пределами России
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Сергей Галынский
Урарту Гунько
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Геннадий Тимченко
Матч ТВ надеюсь в прямом эфире покажет матчи с «Дарул Такзим» и «Урарту», наверняка будет игра повыше классом, чем в ненавистной англосаксонской АПЛ🤣
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-2
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