«Зенит» сыграет с «Уралом», «Урарту», «Араратом» и «Дарул Такзим» на сборе в Дубае

« » опубликовал расписание товарищеских матчей на февральском тренировочном сборе.

С 1 по 14 февраля сине-бело-голубые проведут тренировочный сбор в Дубае, где сыграют с командами из Армении, Малайзии и России.

6 февраля «Зенит» сыграет с «Уралом», и в этот же день проведет матч против малазийского «Дарул Такзим».

9 февраля команда сыграет с ереванским « », 10 февраля – с «Араратом», а 14 февраля вновь встретится с « ».