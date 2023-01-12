«Зенит» сыграет с «Уралом», «Урарту», «Араратом» и «Дарул Такзим» на сборе в Дубае
«Зенит» опубликовал расписание товарищеских матчей на февральском тренировочном сборе.
С 1 по 14 февраля сине-бело-голубые проведут тренировочный сбор в Дубае, где сыграют с командами из Армении, Малайзии и России.
6 февраля «Зенит» сыграет с «Уралом», и в этот же день проведет матч против малазийского «Дарул Такзим».
9 февраля команда сыграет с ереванским «Урарту», 10 февраля – с «Араратом», а 14 февраля вновь встретится с «Уралом».
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