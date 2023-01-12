Норвежец Шельдеруп выбрал не «Ливерпуль», а «Бенфику». «Нордшелланд» получит 14 млн евро за 18-летнего хавбека
«Бенфика» подпишет контракт с Андреасом Шельдерупом из «Нордшелланда».
Как сообщает Фабрицио Романо, соглашение, рассчитанное до 2028 года, будет подписано после того, как норвежский полузащитник пройдет медицинское обследование.
«Бенфика» заплатит за Шельдерупа 14 млн евро. Также «Нордшелланд» получит 20% от последующей продажи игрока.
18-летним полузащитником активно интересовался «Ливерпуль», однако Шельдеруп отдал предпочтение «Бенфике».
«Бенфика» подтвердила трансфер.
Фото: slbenfica.pt
Надо еще шведа из Финляндии, фина из Швеции.
до чего довел клуб Клоп, уму непостижимо...
#KloppOut #YMCA