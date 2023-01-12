Норвежец Шельдеруп выбрал не «Ливерпуль», а «Бенфику». «Нордшелланд» получит 14 млн евро за 18-летнего хавбека

« » подпишет контракт с Андреасом Шельдерупом из « ».

Как сообщает Фабрицио Романо, соглашение, рассчитанное до 2028 года, будет подписано после того, как норвежский полузащитник пройдет медицинское обследование.

«Бенфика» заплатит за Шельдерупа 14 млн евро. Также «Нордшелланд» получит 20% от последующей продажи игрока.

18-летним полузащитником активно интересовался « », однако Шельдеруп отдал предпочтение «Бенфике».

«Бенфика» подтвердила трансфер.

Фото: slbenfica.pt