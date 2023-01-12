Норвежец Шельдеруп выбрал не «Ливерпуль», а «Бенфику». «Нордшелланд» получит 14 млн евро за 18-летнего хавбека

Теги Ливерпуль высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия высшая лига Дания Нордшелланд трансферы деньги Фабрицио Романо Футбол

«Бенфика» подпишет контракт с Андреасом Шельдерупом из «Нордшелланда».

Как сообщает Фабрицио Романо, соглашение, рассчитанное до 2028 года, будет подписано после того, как норвежский полузащитник пройдет медицинское обследование.

«Бенфика» заплатит за Шельдерупа 14 млн евро. Также «Нордшелланд» получит 20% от последующей продажи игрока.

18-летним полузащитником активно интересовался «Ливерпуль», однако Шельдеруп отдал предпочтение «Бенфике».

«Бенфика» подтвердила трансфер.

Фото: slbenfica.pt

19 комментариев

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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ Ман Сити
Ничего страшного, потом за 100 лямов в порт продадут. А пока лучше с Бенфикой в ЛЧ поиграть, чем с портовиком на 10м- месте АПЛ болтаться.
10-ое место АПЛ не так уж плохо по сравнению с шипом с шити.
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Игорь Васильев
За него скорее выбрали агенты, а не он сам. Выгоднее продать в Бенфику, а потом перепродать в топ-клуб
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Insan
У норгов интересная сборная может вырисоваться в ближайшие годы: Холланд, Эдегор, теперь вот Шельдруп. Если этот юноша оправдает авансы, то вокруг этих трёх игроков можно будет строить команду
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Vitto
Ответ Okaka
Бенфика еще и датского напа купила у Русенборга
Норвежца из Дании, датчанина из Норвегии.
Надо еще шведа из Финляндии, фина из Швеции.
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Okaka
Бенфика еще и датского напа купила у Русенборга
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Чёрный тюльпан
Придётся потом Ливерпулю за него выкладывать не меньше, чем за Нуньеса. Неплохо Бенфика на опережение работает. Даёт шанс заработать предыдущему клубу, устанавливая неплохой % от перепродажи, и про себя не забывает.
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Ман Сити
Ничего страшного, потом за 100 лямов в порт продадут. А пока лучше с Бенфикой в ЛЧ поиграть, чем с портовиком на 10м- месте АПЛ болтаться.
+4
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-1
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FanLFC
Ответ Tollie
никто не хочет идти в наш портовый середняк, увы. до чего довел клуб Клоп, уму непостижимо... #KloppOut #YMCA
откуда вы все беретесь?
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#SharkTeam
Ответ Tollie
никто не хочет идти в наш портовый середняк, увы. до чего довел клуб Клоп, уму непостижимо... #KloppOut #YMCA
что за умка
+2
-1
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Lindeman
Ответ Tollie
никто не хочет идти в наш портовый середняк, увы. до чего довел клуб Клоп, уму непостижимо... #KloppOut #YMCA
Там про Юнайтед ни слова
+5
-4
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QWertY
Так это как с Гакпо, который тоже хотел в МЮ, но заплатить за него смог только Ливер)
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Tollie
никто не хочет идти в наш портовый середняк, увы.

до чего довел клуб Клоп, уму непостижимо...

#KloppOut #YMCA
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-3
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Niko [Ars]
Не считая того факта, что в Португалии ему будет проще развиваться, бенфика ещё могла ему накинуть процент от будущего перехода. Короче, все в плюсе, кроме Ливерпуля
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Amalfitano
Отправьте его сразу в Ливер за 140 мультов.)
0
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c4hgwff5k9
через год уйдет за 100 млн.Классика)
0
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Гегенпрессинг Рангника
Бенфика сильнее ливерпуля
+1
-2
-1
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igls54
Лучше поле в Лиссабоне, чем лавка в Ливерпуле
+26
0
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VanyaVanya063
Во имя практики очевидно
+1
-1
0
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Кирилл Голивец
Парень хочет играть сейчас, а не терять несколько лет на лавке или в аренде в команде слабее Бенфики) а вообще оч талантливый парень из крутого гикового клуба
+10
-3
+7
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